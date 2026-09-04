La resolución definitiva sobre el Gran Premio de Mónaco dejó una de las situaciones más inusuales de los últimos años en la Fórmula 1. Casi tres meses después de la carrera, la Corte Internacional de Apelación de la FIA restituyó las sanciones aplicadas a Pierre Gasly y volvió a modificar el resultado.
Cómo quedó Alpine en el campeonato tras el fallo de la FIA por Gasly
La clasificación del Gran Premio de Mónaco cambió por tercera vez después de la resolución de la Corte Internacional de Apelación de la FIA. Alpine quedó con 54 puntos y ahora se encuentra a 16 de Racing Bulls.
El piloto de Alpine había cruzado la meta en el tercer lugar, pero recibió dos penalizaciones de cinco segundos por superar presuntamente el límite de velocidad de 60 kilómetros por hora en el pit lane. Los registros oficiales señalaron velocidades de 60,1 y 60,4 km/h, por lo que el francés cayó inicialmente hasta la séptima posición.
Alpine solicitó un derecho de revisión y presentó nuevos elementos relacionados con el funcionamiento del sistema de medición. El 12 de junio, los comisarios aceptaron que existía información relevante que no estaba disponible cuando se tomaron las primeras decisiones.
Durante el proceso se comprobó una diferencia de 77 centímetros en la ubicación de los sensores utilizados para calcular la velocidad. Como consecuencia, las penalizaciones fueron anuladas y Gasly recuperó el tercer puesto. También se modificaron la clasificación de la carrera y los puntos de los campeonatos de Pilotos y Constructores.
Sin embargo, McLaren y Red Bull apelaron aquella resolución porque consideraron que había generado una desigualdad deportiva. Gasly podía recuperar el tiempo porque las sanciones habían sido añadidas al finalizar la carrera, mientras otros pilotos las habían cumplido durante la competencia y ya no podían revertir sus consecuencias.
Después de la audiencia realizada el 25 de agosto en París, la Corte hizo lugar a los recursos y dejó sin efecto la revisión favorable a Alpine. Las dos penalizaciones volvieron a tener validez y Gasly quedó definitivamente clasificado séptimo.
De esta manera, Isack Hadjar recuperó el tercer puesto, seguido por Oscar Piastri, Liam Lawson y Arvid Lindblad. La clasificación de Mónaco cambió así por tercera vez desde la disputa de la carrera.
Un movimiento de 13 puntos
El impacto para Alpine es importante. El tercer puesto le había entregado a Gasly 15 puntos, mientras que la séptima posición otorga seis. La escudería francesa perdió, por lo tanto, nueve unidades en el Campeonato Mundial de Constructores.
Pero el efecto de la resolución es todavía mayor cuando se analiza la pelea directa con Racing Bulls. Lawson avanzó hasta el quinto puesto y Lindblad quedó sexto, por lo que el equipo sumó cuatro puntos adicionales con la nueva clasificación.
El fallo generó así un movimiento de 13 unidades entre ambos: los nueve puntos que perdió Alpine y los cuatro que ganó Racing Bulls.
Con el campeonato actualizado, Racing Bulls ocupa el quinto lugar con 70 puntos y Alpine aparece sexto con 54. La diferencia entre ambos equipos aumentó hasta las 16 unidades.
No se trata solamente de una modificación estadística. La ubicación final en el Campeonato de Constructores también influye sobre el reparto económico entre las escuderías. En una lucha tan ajustada, los nueve puntos descontados a Alpine pueden resultar determinantes al terminar la temporada.
Gasly también retrocedió en el Mundial de Pilotos. El francés quedó décimo con 35 puntos, mientras Franco Colapinto conserva el duodécimo lugar con 19.
Una decisión difícil de comparar
La historia de la Fórmula 1 ofrece antecedentes de resultados modificados después de una carrera, aunque resulta difícil encontrar un caso idéntico al de Mónaco: un piloto fue sancionado, recuperó su posición mediante un derecho de revisión y volvió a perderla meses más tarde por la apelación de otros equipos.
Uno de los episodios más recordados ocurrió en el Gran Premio de Brasil de 2003. Kimi Räikkönen fue declarado ganador después de la interrupción de la carrera, pero una revisión de los registros determinó que Giancarlo Fisichella era quien lideraba en la vuelta que debía utilizarse para establecer el resultado.
Cinco días después, la FIA le otorgó la victoria al piloto de Jordan. Fisichella no pudo celebrar en lo más alto del podio en Interlagos y recibió el trofeo durante la siguiente fecha, disputada en Imola.
Un antecedente más reciente se produjo en el Gran Premio de Arabia Saudita de 2023. Fernando Alonso había terminado tercero, pero recibió una sanción de diez segundos porque uno de los mecánicos tocó su Aston Martin con el gato trasero mientras cumplía otra penalización.
El español perdió momentáneamente el podio ante George Russell. Sin embargo, Aston Martin presentó un derecho de revisión y consiguió demostrar que existían antecedentes en los que ese contacto no había sido considerado como un trabajo sobre el auto. La sanción fue anulada y Alonso recuperó el tercer puesto pocas horas después.
También hubo casos en los que la Corte Internacional de Apelación mantuvo penalizaciones con impacto directo en el campeonato. En el Gran Premio de Alemania de 2019, Kimi Räikkönen y Antonio Giovinazzi habían terminado séptimo y octavo, pero recibieron sanciones de 30 segundos por irregularidades relacionadas con el sistema de largada de sus Alfa Romeo.
El equipo apeló, aunque la Corte rechazó el recurso casi dos meses después. Ambos pilotos quedaron definitivamente fuera de la zona de puntos y la clasificación modificada permaneció sin cambios.
El problema que deberá resolver la FIA
El caso de Mónaco presenta una dificultad adicional. La propia FIA reconoció el problema en el sistema de medición, pero la Corte también debió considerar la igualdad entre todos los pilotos afectados por aquellas sanciones.
Anular las penalizaciones de Gasly reparaba su situación, aunque dejaba sin solución a quienes ya habían cumplido los castigos durante la carrera. Volver a sancionarlo, en cambio, perjudica al francés pese a que Alpine sostiene que su auto nunca superó el límite permitido.
La FIA anunció que revisará la metodología y el funcionamiento del sistema de cronometraje utilizado en la Fórmula 1. También analizará las disposiciones reglamentarias vinculadas con el derecho de revisión y los procedimientos de apelación.
El desafío será evitar que vuelva a producirse una situación en la que cualquier resolución adoptada termine provocando una nueva injusticia deportiva.
La situación de Franco Colapinto
El resultado de Franco Colapinto en el Gran Premio de Mónaco no cambia. El argentino terminó decimocuarto y fuera de la zona de puntos, por lo que no fue alcanzado directamente por el reordenamiento.
Colapinto continúa duodécimo en el Campeonato de Pilotos con 19 unidades. Sin embargo, el fallo lo afecta como integrante de Alpine: los nueve puntos descontados desaparecen de la cuenta del equipo y complican su pelea frente a Racing Bulls.
La consecuencia directa recae sobre Gasly, pero el golpe alcanza a toda la escudería. Alpine deberá afrontar el resto de la temporada con 54 puntos y una desventaja de 16 frente a su principal rival en el Campeonato de Constructores.