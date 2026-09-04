GP de Italia

Franco Colapinto comenzó con una señal fuerte en Monza: fue noveno en la primera práctica

El argentino terminó dentro de los diez mejores con el Alpine actualizado y quedó a poco más de un segundo de Charles Leclerc. Marcó su mejor tiempo con neumáticos medios y superó a Paul Aron, que utilizó los blandos en el otro auto del equipo.