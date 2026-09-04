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Franco Colapinto comenzó con una señal fuerte en Monza: fue noveno en la primera práctica

El argentino terminó dentro de los diez mejores con el Alpine actualizado y quedó a poco más de un segundo de Charles Leclerc. Marcó su mejor tiempo con neumáticos medios y superó a Paul Aron, que utilizó los blandos en el otro auto del equipo.

Franco fue noveno, utilizó neumáticos medios, estrenó las mejoras y terminó por delante de Aron con blandos. Franco fue noveno, utilizó neumáticos medios, estrenó las mejoras y terminó por delante de Aron con blandos.
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Franco Colapinto comenzó el Gran Premio de Italia con una actuación que permite mirar el resto del fin de semana con otra expectativa. El argentino terminó noveno en la primera práctica de Fórmula 1 en Monza, dentro de un grupo en el que las diferencias volvieron a ser mínimas.

Colapinto marcó 1m24s028 con neumáticos medios y quedó a 1s020 de Charles Leclerc, quien encabezó el 1-2 de Ferrari con una vuelta de 1m23s008. Lewis Hamilton fue segundo, a 173 milésimas de su compañero, mientras que George Russell ocupó el tercer lugar.

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El resultado del argentino adquiere mayor valor al observar las diferencias. Quedó a solo 22 milésimas de Gabriel Bortoleto, octavo con el Audi, y aventajó por 149 milésimas a Paul Aron, quien ocupó el décimo puesto con el otro Alpine.

Aron reemplazó a Pierre Gasly durante esta primera sesión como parte del programa obligatorio para pilotos con poca experiencia. El estonio consiguió su mejor vuelta con neumáticos blandos, un compuesto más veloz que el medio utilizado por Colapinto, aunque ambos desarrollaron programas diferentes y la comparación debe tomarse con cautela.

El estreno de las mejoras

La práctica también marcó el primer contacto de Colapinto con el paquete de actualizaciones que Alpine había estrenado únicamente en el auto de Gasly durante el Gran Premio de Países Bajos.

Formula One F1 - Italian Grand Prix - Autodromo Nazionale Monza, Monza, Italy - September 4, 2026 Alpine's Franco Colapinto during practice REUTERS/Jakub PorzyckiColapinto comenzó con buen ritmo en Monza y se ubicó a poco más de un segundo del mejor tiempo.

El equipo incorporó esas piezas al A526 del argentino en Monza, un circuito de baja carga aerodinámica, largas rectas y fuertes frenadas. El noveno puesto ofrece una primera señal positiva sobre el funcionamiento del conjunto, aunque todavía será necesario esperar la segunda práctica para realizar una comparación directa con Gasly.

Franco completó su mejor registro con neumáticos medios y logró mantenerse dentro de los diez primeros durante la parte final de la sesión. Terminó por delante de Oscar Piastri, Yuki Tsunoda, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz y Fernando Alonso, entre otros.

Más allá de tratarse de una práctica, la diferencia de poco más de un segundo con la punta y la cercanía con sus rivales directos representan un comienzo alentador. Entre Lindblad, séptimo, y Aron, décimo, hubo apenas 375 milésimas.

Ferrari comenzó al frente

Leclerc fue el más rápido con neumáticos medios y completó 26 vueltas, la mayor cantidad de la sesión. Hamilton quedó segundo con el otro Ferrari, también utilizando el compuesto de banda amarilla.

Formula One F1 - Italian Grand Prix - Autodromo Nazionale Monza, Monza, Italy - September 4, 2026 Ferrari's Charles Leclerc during practice REUTERS/Jakub PorzyckiCharles Leclerc durante la primera práctica del Gran Premio de Italia de Fórmula 1.

Russell terminó tercero con neumáticos blandos, seguido por Liam Lawson, quien volvió a ocupar el auto de Red Bull en reemplazo del lesionado Isack Hadjar. El líder del campeonato, Kimi Antonelli, fue quinto y Lando Norris finalizó sexto.

La actividad se desarrolló bajo condiciones extremas. La temperatura de la pista alcanzó los 53 grados, mientras que la del ambiente rondó los 30. La FIA había declarado previamente al Gran Premio de Italia como un evento con riesgo por calor.

La sesión fue interrumpida con bandera roja por un problema hidráulico en el Cadillac de Colton Herta. El estadounidense, que había sufrido un accidente durante la práctica de Fórmula 2, pudo detener el auto cerca de una abertura de las defensas, pero los auxiliares debieron ingresar para retirarlo.

El noveno lugar no define todavía el verdadero orden del fin de semana, debido a las diferencias de neumáticos, cargas de combustible y programas utilizados. Sin embargo, para Colapinto representa algo concreto: comenzó dentro del grupo competitivo, aprovechó el primer contacto con las mejoras y dejó al Alpine entre los diez mejores en el Templo de la Velocidad.

La actividad continuará este viernes desde las 11 de Argentina con la segunda práctica libre. Pierre Gasly volverá a ocupar el otro Alpine después de cederle su lugar a Paul Aron y será entonces cuando el equipo pueda comparar directamente el rendimiento de sus dos pilotos titulares.

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