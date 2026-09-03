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Alerta por calor en Monza: qué cambia para los pilotos

La FIA declaró el Gran Premio de Italia como una competencia con “riesgo térmico”. Se esperan hasta 34 grados de temperatura ambiente y una pista que podría alcanzar los 57. Franco Colapinto y el resto de los pilotos comenzarán la actividad este viernes.

Franco Colapinto afrontará un fin de semana de temperaturas extremas en Monza, donde la FIA declaró oficialmente el “riesgo térmico” y obligó a los equipos a instalar el sistema de refrigeración para los pilotos. Gentileza AlpineFranco Colapinto afrontará un fin de semana de temperaturas extremas en Monza, donde la FIA declaró oficialmente el “riesgo térmico” y obligó a los equipos a instalar el sistema de refrigeración para los pilotos. Gentileza Alpine
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Monza siempre exige algo distinto. Es velocidad pura, frenadas violentas y autos configurados para ofrecer la menor resistencia posible en las largas rectas. Pero este fin de semana, además de enfrentarse al Templo de la Velocidad, los pilotos deberán soportar un calor que llevó a la FIA a tomar medidas especiales.

El organismo rector declaró oficialmente el Gran Premio de Italia como una competencia con “riesgo térmico”, después de recibir un pronóstico que anticipa un índice de calor superior a los 31 grados durante la carrera.

La decisión obliga a todos los equipos, incluido Alpine con Franco Colapinto y Pierre Gasly, a instalar en sus autos el Sistema de Refrigeración del Piloto.

Un fin de semana con temperaturas extremas

Las previsiones anuncian tres jornadas soleadas, secas y con temperaturas superiores a los 30 grados. Las máximas podrían alcanzar los 34, mientras que el asfalto llegaría a ubicarse entre los 56 y 57 grados en los momentos de mayor exposición al sol. Tampoco se esperan lluvias durante la actividad.

El calor no solamente pondrá a prueba la resistencia física de los pilotos. También será un factor importante para los neumáticos, la refrigeración de los motores y la gestión de la energía en un circuito donde los autos transitan con el acelerador a fondo durante aproximadamente el 80 por ciento de la vuelta. Pronóstico oficial de la Fórmula 1

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¿Cómo funciona el sistema de refrigeración?

El dispositivo fue desarrollado para proporcionar una refrigeración adicional dentro del habitáculo en condiciones de calor extremo. Está compuesto por una bomba, conductos y un depósito térmico que hacen circular líquido frío a través de un chaleco ignífugo utilizado por el piloto.

Los equipos deberán instalar todos los componentes centrales del sistema en sus autos. Sin embargo, cada piloto podrá decidir si usa o no el chaleco refrigerante.

Quienes opten por no llevarlo deberán incorporar 0,5 kilos de lastre en la cabina, de manera que no exista una diferencia de peso respecto de aquellos que sí lo utilicen.

La FIA comenzó a trabajar en este sistema después del Gran Premio de Qatar de 2023, cuando varios pilotos terminaron la carrera con síntomas de agotamiento y deshidratación debido a las elevadas temperaturas y la humedad.

Oscar Piastri, uno de los pilotos que ya lo probó, reconoció que el chaleco puede ofrecer ayuda, aunque advirtió que todavía existen aspectos por mejorar. El australiano explicó que, si el sistema falla, puede resultar incluso más incómodo que competir sin él.

El desafío de correr en Monza

El Autódromo Nacional de Monza tiene una extensión de 5,793 kilómetros, 11 curvas y una carrera prevista a 53 vueltas, para completar 306,72 kilómetros.

Los autos alcanzan su velocidad máxima sobre la recta principal, de 1,1 kilómetros, antes de afrontar una de las frenadas más exigentes de la temporada. La estabilidad al frenar, la tracción al salir de las chicanas y la eficiencia aerodinámica serán determinantes.

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El récord oficial de vuelta pertenece a Lando Norris, quien marcó 1m20s901 en 2025. Ese mismo año, Max Verstappen consiguió la vuelta de clasificación con el promedio de velocidad más alto de la historia de la Fórmula 1: 264,682 kilómetros por hora.

Los horarios del Gran Premio de Italia

La actividad de la Fórmula 1 podrá seguirse en los siguientes horarios de la Argentina:

Viernes 4 de septiembre

Práctica libre 1: 7.30

Práctica libre 2: 11.00

Sábado 5 de septiembre

Práctica libre 3: 7.30

Clasificación: 11.00

Domingo 6 de septiembre

Carrera: 10.00, sobre 53 vueltas.

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