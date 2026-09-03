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Rayo McQueen llegará a Monza y tendrá su vuelta de honor en la Fórmula 1

La categoría, Disney y Mercedes-AMG celebrarán los 20 años de “Cars” con una intervención especial del Safety Car y la presencia en pista del famoso campeón de la Copa Pistón.

Mercedes-AMG presentó el vehículo especial para el Gran Premio de Italia.Mercedes-AMG presentó el vehículo especial para el Gran Premio de Italia.
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Monza recibirá este fin de semana a un protagonista inesperado. Rayo McQueen, el inolvidable personaje de Cars, formará parte del Gran Premio de Italia como parte de una acción conjunta entre la Fórmula 1, Disney y Mercedes-AMG.

La iniciativa celebrará los 20 años de la película de Disney y Pixar, estrenada en 2006. Para conmemorar el aniversario, Rayo McQueen lucirá una imagen especialmente diseñada para su encuentro con la Fórmula 1 y realizará una vuelta de honor en el Autódromo Nacional de Monza.

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El siete veces campeón de la ficticia Copa Pistón compartirá así el escenario con los pilotos reales en uno de los circuitos más históricos y veloces del calendario.

Un Safety Car diferente para Monza

La celebración también alcanzará al Safety Car oficial de la FIA. El Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ llevará durante todo el fin de semana una decoración inspirada en el universo de Cars, creada exclusivamente para el Gran Premio de Italia.

El modelo fue presentado durante el Gran Premio de Hungría y es el primer Safety Car de la Fórmula 1 equipado con un sistema de tracción integral totalmente variable. También representa el decimocuarto vehículo de seguridad de la categoría en llevar la estrella de Mercedes-Benz.

Rayo McQueen tendrá su propia vuelta de honor en Monza.Rayo McQueen tendrá su propia vuelta de honor en Monza.

No se tratará, por lo tanto, de reemplazar el Safety Car por Rayo McQueen. El Mercedes-AMG continuará cumpliendo esa función, aunque lo hará con una imagen especial que conectará la Fórmula 1 con la historia de Disney y Pixar.

Una alianza que continuará hasta 2028

Monza será el siguiente paso de una colaboración global que la Fórmula 1 y Disney decidieron extender hasta 2028. La incorporación de Cars busca acercar el campeonato a nuevas generaciones y combinar dos mundos vinculados por la pasión por los automóviles y las carreras.

Los espectadores que concurran al circuito también podrán acceder a una colección especial con ropa, accesorios, objetos de colección y vehículos a escala de Mattel. Parte de esos productos se comercializará además en las tiendas digitales oficiales de la Fórmula 1 y Disney.

El Safety Car llevará una decoración inspirada en Cars.El Safety Car llevará una decoración inspirada en Cars.

La presencia de Rayo McQueen se sumará a las diferentes acciones preparadas para una edición muy particular del Gran Premio de Italia. Ferrari también lucirá una decoración especial para recordar los 30 años del debut de Michael Schumacher con la escudería.

Entre los tifosi, los homenajes y los autos más veloces del mundo, el Templo de la Velocidad abrirá esta vez un espacio para la ficción. Veinte años después de su primera aparición en el cine, Rayo McQueen finalmente tendrá su propia vuelta en Monza.

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