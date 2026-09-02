Dos argentinos, dos deportes y una misma bandera en Italia. Franco Colapinto y Lautaro Martínez se encontraron en el predio del Inter de Milán, a pocos días del Gran Premio que la Fórmula 1 disputará en Monza.
Dos argentinos en Italia: el encuentro entre Colapinto y Lautaro Martínez antes de Monza
El piloto de Alpine visitó el predio del Inter y compartió un momento distendido con el campeón del mundo. “Franquito y el Toro”, celebró la escudería en la previa del Gran Premio de Italia.
El piloto de Alpine aprovechó las horas previas al comienzo de la actividad para visitar al delantero de la Selección argentina, campeón del mundo y capitán del conjunto neroazzurro. Hubo saludos, sonrisas y un encuentro distendido entre dos protagonistas que representan al país en escenarios completamente diferentes.
“Franquito y el Toro. Dando inicio a nuestro fin de semana del Gran Premio de Italia con una visita al Inter”, escribió Alpine al compartir las imágenes y los videos del momento.
Para Colapinto, la visita representó una pausa antes de ingresar en el clima de Monza. Desde el viernes deberá concentrarse en conocer el comportamiento de su auto y prepararse para uno de los circuitos más rápidos y exigentes del calendario.
Lautaro, mientras tanto, recibió al piloto en el lugar que se convirtió en su casa deportiva. El delantero llegó al Inter en 2018, construyó allí una historia de goles y títulos y se transformó en uno de los referentes del club italiano.
No es la primera vez que Colapinto se encuentra con una figura de la Selección durante un fin de semana de Fórmula 1. En Miami había cumplido el sueño de conocer a Lionel Messi. Esta vez, antes de acelerar en el Templo de la Velocidad, compartió la previa con otro campeón del mundo.
El encuentro no necesitó solemnidad. Alcanzaron las sonrisas y la complicidad de dos argentinos que se hicieron un lugar en la elite del deporte. Uno prepara cada fin de semana para salir a buscar goles; el otro, para perseguir décimas de segundo.
Antes de Monza, Colapa se puso en modo Toro.