Franco Colapinto llegará al Gran Premio de Italia con una novedad que puede modificar el punto de partida de su fin de semana. Alpine instalará en su auto el paquete de mejoras que Pierre Gasly estrenó en Zandvoort, por lo que ambos pilotos volverán a competir con la misma especificación del A526.
Colapinto tendrá en Monza el Alpine más evolucionado de la temporada
Después de competir en Zandvoort con la versión anterior del A526, el argentino recibirá el paquete que permitió a Pierre Gasly volver a sumar. El desafío será adaptarlo al circuito de menor carga aerodinámica del calendario.
La actualización había sido programada originalmente para Monza, pero el trabajo realizado en Enstone permitió adelantar su aparición. El equipo solamente alcanzó a producir un juego de piezas para Países Bajos y decidió colocarlo en el auto de Gasly, mientras Colapinto debió afrontar toda la fecha con la versión anterior.
Esa diferencia desaparecerá en Italia. Por primera vez, el argentino tendrá acceso al Alpine más evolucionado de la temporada y podrá comenzar a trabajar con una base que dejó buenas señales durante su estreno.
Un cambio que alcanza zonas decisivas
El paquete no consiste en una única pieza. Alpine modificó el piso, el difusor, los pontones y el alerón trasero, sectores que trabajan en conjunto para mejorar el flujo de aire y generar carga aerodinámica de una manera más eficiente.
La intención es ofrecer un auto más estable y previsible, capaz de responder mejor cuando el piloto exige el límite. El A526 había perdido competitividad a medida que avanzó la temporada, especialmente después de que Racing Bulls y Audi introdujeran sus propios desarrollos.
Alpine, que había comenzado el año como una de las referencias de la zona media, pasó a encontrarse con mayores dificultades para ingresar entre los diez primeros. La actualización apareció como una respuesta necesaria para detener esa caída y recuperar terreno.
Gasly reconoció antes de Zandvoort que el equipo no arrastraba un único problema. El auto había comenzado a perder rendimiento en diferentes tipos de curvas y necesitaba una intervención más amplia que una simple adaptación de la puesta a punto.
Gasly encontró una respuesta inmediata
Las primeras señales aparecieron durante la clasificación para la Sprint de Países Bajos. Con pocas vueltas de preparación, Gasly avanzó hasta la SQ3 y consiguió el octavo lugar, por delante de los representantes de Audi y Racing Bulls.
Después terminó octavo en la Sprint y décimo en el Gran Premio. No fue un salto que transformara a Alpine en candidato a los primeros puestos, pero sí le permitió volver a competir dentro de la zona de puntos.
El francés describió la actualización como “un gran paso” y destacó que el auto tenía más adherencia y respondía mejor a sus indicaciones. Después de la carrera volvió a valorar el avance, aunque aclaró que el equipo todavía necesita comprender el comportamiento de las nuevas piezas en diferentes condiciones. Fórmula 1
Ese punto es importante. Un paquete nuevo no entrega todo su potencial desde la primera salida. Los ingenieros deben estudiar las alturas del auto, el equilibrio, la relación entre las alas y el funcionamiento de los neumáticos para encontrar la ventana adecuada.
Gasly aportó los primeros datos en Zandvoort. Ahora, con dos autos actualizados, Alpine podrá ampliar la información y comparar las respuestas de sus pilotos.
Un estreno en el circuito menos convencional
Colapinto no recibirá las mejoras en un escenario sencillo para evaluarlas. Monza obliga a preparar los autos de una manera que no se repite en el resto del calendario.
Las largas rectas demandan una configuración de muy baja carga aerodinámica para reducir la resistencia y alcanzar una elevada velocidad final. Al mismo tiempo, el piloto necesita estabilidad para frenar desde velocidades extremas y suficiente confianza para atacar las variantes.
Por eso, el funcionamiento del paquete puede ser diferente al observado en Zandvoort. El trazado neerlandés tiene curvas peraltadas, desniveles y cambios de dirección en los que la carga aerodinámica resulta determinante. Monza, en cambio, premia principalmente la eficiencia.
El piso y el difusor tendrán un papel importante porque permiten generar carga sin pagar todo el costo de resistencia que produce un alerón más grande. Si Alpine consiguió mejorar esa relación, el nuevo A526 podría adaptarse mejor a las exigencias del circuito italiano.
La primera práctica será clave para Colapinto. Además de aprender las referencias del trazado con los autos de 2026, deberá reconocer cómo cambia el comportamiento de su monoplaza y encontrar rápidamente una puesta a punto.
Otra oportunidad para Colapinto
El argentino atravesó Zandvoort en una situación desigual desde el aspecto técnico. Las diferencias entre los dos Alpine no podían explicarse únicamente por el rendimiento de sus pilotos porque cada uno disponía de una versión distinta.
En Monza, la comparación será más directa. Gasly tendrá una fecha de experiencia con el paquete, mientras Colapinto deberá atravesar su proceso inicial de adaptación. Sin embargo, ambos partirán con las mismas herramientas.
La llegada de las mejoras coincide con un momento importante para Franco. Alpine confirmó su continuidad para 2027 después de valorar su evolución, consistencia y capacidad para sumar durante la temporada. Con su futuro resuelto, el objetivo pasa por aprovechar las carreras restantes para consolidar ese crecimiento.
Colapinto ocupa el 12º lugar del campeonato con 19 puntos. Gasly tiene 44 y Alpine suma 63 entre los constructores, solamente tres menos que Racing Bulls, que actualmente conserva el quinto puesto.
Esa diferencia convierte cada oportunidad en un asunto importante. Alpine no necesita únicamente demostrar que pudo construir un auto más rápido: también debe transformar ese avance en resultados.
La verdadera medida llegará en la pista
Las sensaciones de Gasly en Zandvoort fueron positivas y los puntos reforzaron la impresión de que el equipo encontró una dirección. Sin embargo, todavía es demasiado pronto para determinar el alcance real de la actualización.
Monza ofrecerá una segunda referencia, en un circuito completamente distinto y con los dos autos en igualdad técnica. Allí se podrá observar si Alpine mejoró solamente en las curvas de mayor carga o si consiguió una plataforma más eficiente y adaptable.
Para Colapinto será algo más que el estreno de nuevas piezas. Será la posibilidad de comenzar un fin de semana sin la limitación de disponer de una versión anterior y de comprobar cuánto puede acercarse a la zona de puntos con el mejor auto que Alpine pudo entregarle hasta ahora.