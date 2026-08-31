Hay circuitos que forman parte del calendario y otros que ayudan a explicar la historia de la Fórmula 1. Monza pertenece a ese segundo grupo. La categoría llegará este fin de semana al llamado “Templo de la Velocidad”, un escenario centenario en el que los autos pasan cerca del 80% de la vuelta con el acelerador a fondo.
Monza abre sus puertas para una carrera a máxima velocidad y con el campeonato en juego
La Fórmula 1 disputará del 4 al 6 de septiembre la 13ª fecha de la temporada. El histórico circuito italiano recibirá a Kimi Antonelli como líder, a Lando Norris después de dos victorias consecutivas y a Ferrari con la necesidad de responder ante los tifosi.
El Gran Premio de Italia se disputará del viernes 4 al domingo 6 de septiembre y marcará la 13ª fecha de la temporada. Kimi Antonelli llegará como líder del campeonato, aunque el momento deportivo también obliga a observar a Lando Norris, ganador de las dos últimas carreras antes de desembarcar en Monza.
Será, además, el fin de semana más esperado por Ferrari. La escudería italiana ocupa el segundo lugar entre los constructores y volverá a correr frente a los tifosi, en un circuito donde cada movimiento de sus autos se convierte en un acontecimiento.
Un circuito que nació hace más de un siglo
El Autódromo Nazionale Monza fue construido en solamente 110 días e inaugurado el 3 de septiembre de 1922. Fue el tercer circuito permanente creado específicamente para competencias en el mundo, después de Brooklands, en el Reino Unido, e Indianápolis, en los Estados Unidos.
Monza formó parte del calendario inaugural del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 1950 y desde entonces recibió al Gran Premio de Italia en todas las temporadas, con la única excepción de 1980, cuando la carrera se trasladó a Imola.
El trazado tiene una extensión de 5,793 kilómetros y la competencia se desarrollará sobre 53 vueltas, para completar una distancia total de 306,72 kilómetros. El récord de vuelta en carrera pertenece a Norris, quien marcó 1 minuto, 20 segundos y 901 milésimas en 2025.
Las largas rectas obligan a los equipos a preparar configuraciones de muy baja carga aerodinámica. El objetivo es reducir la resistencia al avance y alcanzar la mayor velocidad posible, sin perder la estabilidad necesaria para afrontar frenadas violentas y sectores como las dos curvas de Lesmo, la Variante Ascari y la Curva Alboreto, conocida históricamente como la Parabólica.
La recta principal mide 1,1 kilómetros y desemboca en la primera chicana, uno de los lugares más claros para intentar un adelantamiento. Allí, los pilotos llegan a máxima velocidad y deben frenar con el auto descargado aerodinámicamente, una combinación que suele producir maniobras al límite y contactos durante las primeras vueltas.
Una prueba especial para los autos de 2026
Monza también será un examen particular para la nueva generación de monoplazas. El circuito permitirá observar el funcionamiento del modo recta y del nuevo sistema de ayuda para los adelantamientos en un escenario donde la velocidad final, el rebufo y la eficiencia tienen una influencia decisiva.
Con autos que permanecen a fondo durante gran parte de la vuelta, cualquier pérdida de rendimiento en las rectas puede resultar difícil de recuperar. Pero reducir demasiado la carga aerodinámica también tiene un costo: el auto puede volverse inestable durante las frenadas y perder precisión en las variantes.
La clasificación tendrá un desafío adicional. Encontrar un buen rebufo puede representar una ventaja importante, aunque la búsqueda de otro auto también puede generar tránsito y dejar a un piloto sin la posibilidad de completar su última vuelta rápida.
Pirelli eligió la gama más blanda
Pirelli llevará a Monza los tres compuestos más blandos de su gama para esta temporada: el C3 será el duro, el C4 funcionará como medio y el C5 será el blando.
La elección agrega una incógnita estratégica. La opción tradicional en el circuito italiano es realizar una sola parada, principalmente por la cantidad de tiempo que se pierde al ingresar y transitar por el pit lane. Los equipos suelen extender las tandas para evitar una segunda detención.
Sin embargo, los compuestos más blandos y una eventual temperatura elevada podrían aumentar la degradación. La clave estará en determinar si los pilotos pueden cuidar los neumáticos durante una tanda extensa sin resignar demasiado ritmo.
El asfalto renovado en 2024 y la baja carga aerodinámica también influirán sobre el comportamiento de las cubiertas. La estrategia ideal será una parada, pero el desarrollo del fin de semana establecerá si esa alternativa resulta realmente posible.
Antonelli lidera, pero Norris llega en crecimiento
Antonelli encabeza el campeonato con 242 puntos y una ventaja de 59 sobre George Russell y Lewis Hamilton, quienes comparten el segundo lugar con 183 unidades.
El italiano es el máximo ganador de 2026, con seis triunfos en las primeras 12 carreras. Russell ganó dos, Hamilton y Charles Leclerc consiguieron una victoria cada uno y Norris se impuso en las dos fechas más recientes, Hungría y Países Bajos.
El piloto de McLaren ocupa el cuarto lugar con 159 puntos, cuatro más que Leclerc. Max Verstappen aparece sexto con 112 y todavía no pudo ganar durante la temporada.
Franco Colapinto llegará a Monza en el 12º puesto del campeonato, con 19 puntos. El argentino está a 25 unidades de Pierre Gasly, su compañero en Alpine, y conserva uno de ventaja sobre Oliver Bearman.
Entre los constructores, Mercedes lidera con 425 puntos, 87 más que Ferrari. McLaren es tercero con 263 y Red Bull ocupa el cuarto lugar con 186.
Más atrás aparece otra lucha cerrada: Racing Bulls tiene 66 puntos y supera por solamente tres a Alpine. El resultado en Monza, por lo tanto, podría modificar el quinto puesto del campeonato.
El antecedente de una carrera récord
Verstappen fue el gran protagonista de la última visita de la Fórmula 1 a Monza. En 2025 consiguió la pole position con un tiempo de 1 minuto, 18 segundos y 792 milésimas y luego ganó con 19,207 segundos de ventaja sobre Norris.
Aquella competencia se convirtió en la carrera más rápida de la historia del Mundial. McLaren completó el podio con Norris y Oscar Piastri, mientras que Ferrari terminó con Leclerc cuarto y Hamilton sexto.
Un año después, el escenario deportivo es diferente. Mercedes domina los campeonatos, Norris llega después de dos victorias consecutivas y Ferrari necesita aprovechar su carrera de casa para reducir la diferencia. Todo ocurrirá en un circuito que rara vez permite esconder las debilidades de un auto.
Los horarios del Gran Premio de Italia
Viernes 4 de septiembre
Práctica libre 1: 5.30.
Práctica libre 2: 9.00.
Sábado 5 de septiembre
Práctica libre 3: 5.30.
Clasificación: 9.00.
Domingo 6 de septiembre
Carrera: 8.00.