Automovilismo

Monza abre sus puertas para una carrera a máxima velocidad y con el campeonato en juego

La Fórmula 1 disputará del 4 al 6 de septiembre la 13ª fecha de la temporada. El histórico circuito italiano recibirá a Kimi Antonelli como líder, a Lando Norris después de dos victorias consecutivas y a Ferrari con la necesidad de responder ante los tifosi.