Antes de que los motores comenzaran a rugir en Monza, la Fórmula 1 vivió un jueves cargado de novedades. Hubo mejoras, penalizaciones, reemplazos y declaraciones que dejaron planteadas las principales historias del Gran Premio de Italia.
Colapinto estrena mejoras en Monza: las voces que marcaron el jueves de la Fórmula 1
El argentino recibió el paquete que Alpine probó con Gasly en Zandvoort y espera dar otro paso. Hamilton y Leclerc se ilusionan con Ferrari, Antonelli asumió el desafío de largar desde el fondo y Alonso puso bajo examen a Honda.
Para Franco Colapinto será un fin de semana especialmente importante. El argentino tendrá en su Alpine el paquete de actualizaciones que Pierre Gasly utilizó en Zandvoort y que mostró señales positivas.
“Monza siempre es un circuito que disfruto manejar y, además, ahora tendremos la actualización. Creo que puede funcionar bien”, anticipó.
Las primeras prácticas serán fundamentales para comprender el comportamiento del nuevo paquete y encontrar una puesta a punto competitiva en un trazado que obliga a reducir la resistencia aerodinámica sin perder estabilidad en las frenadas.
“Ojalá sea una pista favorable para nosotros. Veremos cómo estamos el viernes. Será importante continuar trabajando e intentar extraer todo del auto en la clasificación”, agregó Colapinto.
El piloto de Pilar también habló por primera vez durante un Media Day después de confirmarse su continuidad en Alpine para 2027, nuevamente como compañero de Gasly.
“Estoy muy contento y entusiasmado por lo que viene y por continuar este camino con el equipo. Crecimos mucho juntos, dimos muchos pasos y mejoramos el auto en distintas áreas”, expresó.
Alpine llega a Italia involucrado en una pelea muy ajustada por encabezar el pelotón medio. Racing Bulls ocupa actualmente esa posición con 66 puntos, apenas tres más que la escudería francesa.
Ferrari se permite creer
Lewis Hamilton fue uno de los grandes protagonistas del jueves. Llegó al circuito al volante de una Ferrari F40 y no escondió la emoción que le provoca afrontar por segunda vez el Gran Premio de Italia vestido de rojo.
Ferrari introducirá una evolución de su unidad de potencia y otras modificaciones en el auto. Hamilton cree que esos avances pueden acercar a la Scuderia a la lucha por la victoria.
“Creo firmemente que tenemos lo necesario para ganar”, afirmó, aunque reconoció que las novedades no eliminarán por completo la diferencia con sus principales rivales.
Charles Leclerc fue algo más prudente. Las largas rectas de Monza pueden exponer una de las debilidades que Ferrari arrastró durante la temporada.
“Esperamos sufrir un poco más porque hay muchas rectas y sabemos que allí tenemos un punto débil respecto de nuestros competidores. De todos modos, sigo siendo optimista”, explicó.
El monegasco recordó que Ferrari tampoco esperaba atravesar fines de semana sencillos en Silverstone y Spa, pero consiguió buenos resultados gracias a una ejecución prácticamente perfecta.
“Eso es lo que debemos buscar aquí. Tenemos un motor nuevo, nuevas piezas en el auto y espero que nos ayuden a presionar un poco más a los demás”, sostuvo.
Hamilton también habló de lo que significaría imponerse por primera vez en Monza como piloto de Ferrari.
“Vi ganar a Charles en 2019 y conseguirlo sería fenomenal. La presión es alta”, admitió el británico, quien estará acompañado por su madre, presente por primera vez en este circuito para verlo competir.
Antonelli comenzará desde atrás
Kimi Antonelli vivirá su carrera de casa desde una situación completamente diferente. El líder del campeonato utilizará una nueva unidad de potencia y deberá largar desde el fondo de la grilla.
No se tratará todavía del motor evolucionado que Mercedes prepara mediante el sistema ADUO. Esa versión recién aparecería durante la etapa americana del calendario, posiblemente en Austin o México.
Mercedes eligió Monza para cumplir la sanción porque sus largas rectas deberían ofrecerle a Antonelli mayores posibilidades de recuperación. El italiano decidió transformar la dificultad en una oportunidad.
“Largar desde atrás me quita presión, pero igualmente intentaremos maximizar el resultado. Si somos realistas, podemos llegar entre los cinco primeros, aunque dependerá de nuestro ritmo”, señaló.
Su penalización también puede convertirlo en una pieza importante para George Russell durante la clasificación. Antonelli confirmó que está dispuesto a darle succión a su compañero.
“Yo no estaré peleando por la pole. Si puedo hacer algo para ayudar al equipo, lo haré”, aseguró.
Alonso confía, pero no quiere esperar
Fernando Alonso ofreció una mirada mucho menos optimista sobre las posibilidades inmediatas de Aston Martin. Para el español, Monza será, junto con Las Vegas, uno de los circuitos más difíciles debido al déficit de potencia del motor Honda.
Sin embargo, reconoció que las recientes evoluciones permitieron comprobar que el proyecto comenzó a moverse en la dirección correcta.
“La primera parte del año fue muy difícil porque estábamos retrasados en todo: chasis, motor… Pero con las primeras piezas nuevas vimos que el camino es el correcto”, explicó.
Aston Martin estrenó modificaciones aerodinámicas en Hungría y una evolución del motor en Zandvoort. Lance Stroll aseguró que el auto ahora es “mucho mejor” y tiene más carga aerodinámica, aunque admitió que la unidad de potencia todavía se encuentra por detrás.
Monza ofrecerá una prueba determinante para medir ese avance. Alonso confía en las instalaciones, el personal y los recursos reunidos por Aston Martin y Honda, pero necesita resultados en un plazo razonable.
“Creo completamente que la situación mejorará, pero no quiero esperar otros cinco años. Quiero que se haga en dos o tres”, advirtió el bicampeón, quien todavía no confirmó qué hará cuando finalice su actual contrato.
Haas no tendrá las mismas armas
La búsqueda de rendimiento atraviesa a buena parte de la grilla. Haas estrenará un paquete aerodinámico en sus dos autos, pero solamente Oliver Bearman contará con la nueva especificación del motor Ferrari.
Esteban Ocon deberá continuar con la unidad anterior, una diferencia especialmente sensible en el Templo de la Velocidad.
“El equipo hizo un gran trabajo para fabricar las piezas para los dos autos. El mío tendrá la actualización aerodinámica, pero no el motor nuevo porque solamente hay uno y será para Ollie”, explicó el francés.
Haas no suma puntos desde Mónaco y fue perdiendo terreno a medida que sus rivales introdujeron mejoras.
“No fuimos lo suficientemente rápidos en las últimas carreras. Espero que este auto actualizado nos acerque nuevamente a los puntos”, agregó Ocon.
Audi quiere sostener su recuperación
Audi llega con cuatro fines de semana consecutivos dentro de los puntos, aunque sus pilotos reconocen que Monza no aparece como el escenario ideal para el R26.
“Sabemos que es una pista de alta velocidad y potencia. Sobre el papel probablemente no sea la mejor para nosotros, pero este año ya hubo sorpresas”, analizó Nico Hülkenberg.
Gabriel Bortoleto admitió que la unidad de potencia continúa por detrás de sus rivales, pero no descartó prolongar la racha. Audi también introducirá una nueva relación de transmisión para mejorar la respuesta de sus autos en las largadas, uno de sus puntos débiles al comienzo del campeonato.
Williams, en cambio, espera beneficiarse con la potencia del motor Mercedes. Alex Albon considera que puede compensar parte de las dificultades del auto en las curvas.
“Monza normalmente nos favorece. Sabemos que tenemos un buen motor detrás y esperamos que eso compense parte de la velocidad que nos falta en las curvas”, afirmó.
Racing Bulls apuesta por la eficiencia
Racing Bulls preparó su propia versión de un alerón trasero invertido para reducir la resistencia al avance. Arvid Lindblad confía en que la solución pueda convertirse en una ventaja.
“Monza se trata de resistencia aerodinámica y potencia. Esperamos que funcione bien y represente una ventaja real para nosotros”, sostuvo el debutante.
Liam Lawson, por su parte, volverá a reemplazar a Isack Hadjar en Red Bull mientras el francés continúa recuperándose de una lesión en la muñeca. El neozelandés recién recibió la confirmación el miércoles y admitió que no resulta sencillo alternar entre dos autos con comportamientos diferentes.
Yuki Tsunoda ocupará nuevamente su asiento en Racing Bulls. El japonés sabe que esta participación también puede ser decisiva para regresar definitivamente a la grilla.
Yuki Tsunoda dejó claro cuál es su gran objetivo: “Quiero volver a la Fórmula 1 el próximo año. Intentaré aprovechar al máximo esta oportunidad, ya sea aquí o en otro equipo”, afirmó.
Así quedó planteado el Gran Premio de Italia antes de la primera salida a pista. Colapinto buscará confirmar el avance de Alpine, Ferrari se permitirá soñar ante los tifosi y Antonelli comenzará una remontada que puede tener consecuencias directas en el campeonato. En Monza, donde cada kilómetro por hora cuenta, las promesas del jueves deberán encontrar una respuesta sobre el asfalto.