Automovilismo

McLaren lleva a Monza su curioso H-Wing para defender su buen momento

Después de ganar en Hungría y Países Bajos, el equipo estrenará en carrera un alerón trasero de baja resistencia que había probado en julio. Su nombre no responde a una solución técnica, sino a una particular historia que recuerda al famoso F-Duct de 2010.