Los argentinos comenzaron con buenas noticias el fin de semana de las categorías formativas de la Fórmula 1 en Monza. Nico Varrone terminó tercero en la práctica de Fórmula 2 y, unas horas antes, Mattia Colnaghi había conseguido la misma posición en Fórmula 3.
Nico Varrone y Mattia Colnaghi arrancaron entre los tres mejores en Monza
Varrone fue tercero en la práctica de Fórmula 2 y Colnaghi ocupó la misma posición en la apertura de la Fórmula 3. Los dos representantes argentinos comenzaron con protagonismo en el Templo de la Velocidad.
Varrone, tercero en la Fórmula 2
Nico Varrone llevó el auto de Van Amersfoort Racing al tercer lugar de la práctica libre con un tiempo de 1m32s463.
El piloto de Ingeniero Maschwitz quedó a 506 milésimas de Alexander Dunne, quien encabezó la clasificación con el Rodin Motorsport al marcar 1m31s957. Oliver Goethe finalizó segundo, a 170 milésimas del irlandés.
Varrone también llegó a ubicarse al frente durante el desarrollo de la sesión y terminó apenas 23 milésimas por delante de Nikola Tsolov, líder del campeonato. Fue otro indicio alentador para el argentino, que ya había ocupado el tercer lugar en la práctica de Spa-Francorchamps.
La actividad terminó anticipadamente cuando faltaban 17 minutos. Colton Herta perdió el control de su Hitech al salir de la segunda curva de Lesmo, atravesó la leca y golpeó contra las defensas internas.
El estadounidense pudo abandonar el auto por sus propios medios, pero los daños en las barreras impidieron reanudar la sesión. De esta manera, Varrone conservó una valiosa tercera posición antes de la clasificación.
El argentino afronta su primera temporada en la Fórmula 2 después de construir una carrera exitosa en autos de resistencia. Antes de llegar a Monza había sumado 14 puntos, con resultados puntuables en Miami y Montreal.
Colnaghi completó el dominio de MP Motorsport en Fórmula 3
Mattia Colnaghi también terminó tercero en la práctica de Fórmula 3 y fue parte del contundente 1-2-3 de MP Motorsport.
Alessandro Giusti lideró la clasificación con un tiempo de 1m37s445, nuevo récord de vuelta de la categoría en Monza. Tuukka Taponen fue segundo, a 232 milésimas, y Colnaghi completó las tres primeras posiciones para la escudería neerlandesa.
El joven nacido en Monza y de raíces argentinas llegó a encabezar la sesión durante los primeros minutos con una vuelta de 1m39s467. Los registros fueron bajando a medida que evolucionó la pista y, en el tramo final, los equipos colocaron neumáticos blandos para realizar simulaciones de clasificación.
La práctica terminó con un incidente entre Ugo Ugochukwu y Matteo De Palo en la recta principal. Los dos autos quedaron detenidos con daños cuando la bandera a cuadros ya había marcado el cierre de la actividad.
La clasificación de la Fórmula 3 se desarrollará con un formato dividido en dos grupos para reducir los problemas generados por el tránsito y la búsqueda de succión, dos factores decisivos en un circuito como Monza.
El Grupo A comenzará su actividad a las 14 de Italia, 9 de Argentina, mientras que el Grupo B saldrá a pista veinte minutos más tarde.
Varrone y Colnaghi todavía deberán confirmar este rendimiento en clasificación, pero el primer paso ya está dado: los dos argentinos comenzaron el fin de semana entre los tres mejores en el Templo de la Velocidad.