GP de Italia

Nico Varrone y Mattia Colnaghi arrancaron entre los tres mejores en Monza

Varrone fue tercero en la práctica de Fórmula 2 y Colnaghi ocupó la misma posición en la apertura de la Fórmula 3. Los dos representantes argentinos comenzaron con protagonismo en el Templo de la Velocidad.