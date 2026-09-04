GP de Italia

Alpine expresó su frustración tras perder el podio de Mónaco por una decisión de la FIA

La Corte Internacional de Apelación restituyó las dos sanciones aplicadas a Pierre Gasly y le devolvió el tercer puesto a Isack Hadjar. El equipo francés sostiene que su piloto nunca superó el límite de velocidad en boxes y considera que fue castigado injustamente.