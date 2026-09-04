El resultado del Gran Premio de Mónaco volvió a cambiar casi tres meses después de la carrera. La Corte Internacional de Apelación de la FIA aceptó los recursos presentados por McLaren y Red Bull y restituyó las dos penalizaciones de cinco segundos que Pierre Gasly había recibido por superar el límite de velocidad en el pit lane.
Alpine expresó su frustración tras perder el podio de Mónaco por una decisión de la FIA
La Corte Internacional de Apelación restituyó las dos sanciones aplicadas a Pierre Gasly y le devolvió el tercer puesto a Isack Hadjar. El equipo francés sostiene que su piloto nunca superó el límite de velocidad en boxes y considera que fue castigado injustamente.
La resolución deja nuevamente al piloto de Alpine sin el tercer puesto conseguido en la pista y devuelve al podio a Isack Hadjar. Gasly cae hasta la séptima posición, mientras que Oscar Piastri recupera el cuarto lugar.
La decisión provocó una inmediata reacción de Alpine, que manifestó públicamente su decepción y frustración. La escudería sostiene que Gasly nunca superó el límite permitido y considera que fue sancionada injustamente.
“El equipo expresa su decepción y frustración por la resolución adoptada por la Corte Internacional de Apelación de la FIA en relación con el resultado del Gran Premio de Mónaco de 2026”, señaló Alpine mediante un comunicado.
Aunque aceptó formalmente el fallo del tribunal, el equipo dejó en claro que no comparte la decisión.
“Seguimos sosteniendo firmemente que el auto número 10 no superó el límite de velocidad en el pit lane en ningún momento de la carrera”, afirmó.
Un podio que cambió varias veces
Gasly había terminado tercero en la pista el 7 de junio, pero después de la carrera recibió dos penalizaciones de cinco segundos por registros de 60,1 y 60,4 kilómetros por hora, cuando el límite establecido era de 60.
Alpine solicitó un derecho a revisión y presentó nueva información relacionada con el sistema utilizado para calcular las velocidades. Los comisarios aceptaron que existía un elemento nuevo, significativo y relevante y, el 12 de junio, retiraron las dos sanciones. Esa decisión le devolvió provisoriamente el tercer lugar a Gasly.
Sin embargo, McLaren y Red Bull apelaron ante la Corte Internacional de Apelación. La audiencia se realizó el 25 de agosto en París y la resolución definitiva fue publicada este viernes, durante el comienzo de la actividad del Gran Premio de Italia.
El tribunal dejó sin efecto la revisión favorable a Alpine y restableció las penalizaciones originales. De esta manera, Hadjar recuperó el tercer puesto que ya había ocupado tras la primera modificación de la clasificación.
La resolución se refiere únicamente a las sanciones aplicadas al auto número 10 y no modifica las penalizaciones ni el resultado de Franco Colapinto en aquella carrera.
Alpine pierde nueve puntos
La decisión tiene un efecto que va mucho más allá del trofeo. Al pasar del tercer al séptimo puesto, Gasly conserva solamente seis de los 15 puntos que había obtenido en Mónaco.
La modificación le quita nueve unidades al piloto y también a Alpine en el campeonato de Constructores. Gasly pasa de 44 a 35 puntos, mientras que el equipo francés baja de 63 a 54.
Alpine continúa en la sexta posición, pero queda más lejos de Racing Bulls en la pelea por el quinto lugar. Antes del fallo, apenas tres unidades separaban a las dos escuderías. Con la clasificación corregida, la diferencia se amplía a 12 puntos.
La ubicación final en el Mundial de Constructores también determina parte del dinero que reciben los equipos al concluir la temporada. Por eso, la pérdida de nueve puntos representa un golpe deportivo y puede tener consecuencias económicas para Alpine.
“Si bien el resultado no es el que esperábamos, ya que consideramos que fuimos sancionados injustamente, el equipo está plenamente concentrado en continuar mejorando su rendimiento en pista y permanece involucrado en una lucha muy cerrada y competitiva por el campeonato”, expresó la escudería.
Alpine cerró su comunicado asegurando que este desenlace no disminuirá sus esfuerzos ni su motivación para alcanzar los objetivos establecidos antes del final de la temporada.