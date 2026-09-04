Mercedes cambió el rumbo del viernes en Monza. Después del dominio de Ferrari en la primera práctica, con Charles Leclerc y Lewis Hamilton en las dos primeras posiciones, la escudería alemana respondió en la FP2 y terminó con sus dos pilotos entre los tres más rápidos.
Mercedes reaccionó en Monza y Colapinto volvió a quedar cerca del top 10
George Russell lideró la segunda práctica del Gran Premio de Italia, por delante de Charles Leclerc y Kimi Antonelli. Franco Colapinto terminó 11°, a solo 0s164 del décimo lugar y por delante de Pierre Gasly.
George Russell marcó el mejor tiempo de la jornada con una vuelta de 1m22s559 y superó por 0s120 a Leclerc, quien confirmó que Ferrari conserva la velocidad necesaria para pelear adelante en su Gran Premio de casa.
Kimi Antonelli completó la recuperación de Mercedes al finalizar tercero, a solo 0s141 de su compañero. El líder del campeonato mostró un ritmo competitivo ante su público, aunque deberá largar la carrera del domingo desde el fondo de la grilla por el cambio de componentes de su unidad de potencia.
La reacción del equipo alemán cobra mayor importancia porque llegó después de una FP1 en la que Russell había terminado tercero y Antonelli, quinto. Mercedes aprovechó la velocidad de su motor en las largas rectas de Monza y dejó planteada una lucha muy ajustada con Ferrari de cara a la clasificación.
Lando Norris fue cuarto con el mejor McLaren, a 0s384, seguido por Lewis Hamilton y Oscar Piastri. Arvid Lindblad volvió a destacarse con el Racing Bulls, mientras que Oliver Bearman aprovechó las mejoras del Haas para finalizar octavo.
Colapinto, otra vez cerca de los diez mejores
Franco Colapinto completó un viernes alentador con Alpine. Después de haber terminado noveno en la primera práctica, el argentino se ubicó 11° en la segunda con un tiempo de 1m23s619, a 1s060 de Russell.
Más allá de la posición, las diferencias reflejaron lo cerca que estuvo de mantenerse dentro del top 10: quedó a solamente 0s164 de Yuki Tsunoda, quien ocupó el décimo lugar. Además, volvió a superar a Pierre Gasly, 14°, por 0s154.
Colapinto comenzó la tanda con neumáticos duros y logró sostenerse entre los diez primeros durante buena parte de la sesión. Cuando colocó los blandos, avanzó transitoriamente hasta la quinta posición, antes de retroceder a medida que los principales protagonistas completaron sus vueltas rápidas.
Oliver Bearman terminó desplazándolo al 11° puesto, pero Franco volvió a mostrar un rendimiento consistente y competitivo frente a su compañero de equipo.
Durante las simulaciones de carrera del tramo final, el argentino pasó ligeramente por la grava a la salida de la Variante Ascari después de apoyarse con fuerza sobre los pianos. Pudo controlar el Alpine y continuar sin consecuencias. Leclerc también protagonizó un trompo en la Variante della Roggia.
Calor extremo y dificultades para Verstappen
La sesión se desarrolló con 33 grados de temperatura ambiente y 56 sobre el asfalto, condiciones que obligaron a los equipos a prestar especial atención a la degradación de los neumáticos durante las tandas largas.
Max Verstappen tuvo una tarde complicada después de ausentarse de la FP1 y terminó noveno, a 0s818 de Russell. El neerlandés expresó por radio su disconformidad con el comportamiento del Red Bull.
Sergio “Checo” Pérez, quien solamente participó de la FP2 después de ceder su Cadillac a Colton Herta durante la mañana, finalizó 20°, por delante de su compañero Valtteri Bottas y de Lance Stroll.
El sábado continuará la actividad con la tercera práctica y la clasificación. Mercedes cerró el viernes con una recuperación contundente, Ferrari se mantuvo en la pelea y Colapinto volvió a demostrar que tiene argumentos para buscar un lugar entre los diez mejores.
Clasificación de la segunda práctica en Monza
1 George Russell (Mercedes), 1m22s559
2 Charles Leclerc (Ferrari), a 0s120
3 Kimi Antonelli (Mercedes), a 0s141
4 Lando Norris (McLaren), a 0s384
5 Lewis Hamilton (Ferrari), a 0s457
6 Oscar Piastri (McLaren), a 0s469
7 Arvid Lindblad (Racing Bulls), a 0s790
8 Oliver Bearman (Haas), a 0s811
9 Max Verstappen (Red Bull), a 0s818
10 Yuki Tsunoda (Racing Bulls), a 0s896
11 Franco Colapinto (Alpine), a 1s060
12 Liam Lawson (Red Bull), a 1s101
13 Nico Hülkenberg (Audi), a 1s173
14 Pierre Gasly (Alpine), a 1s214
15 Gabriel Bortoleto (Audi), a 1s217
16 Alexander Albon (Williams), a 1s294
17 Carlos Sainz (Williams), a 1s341
18 Esteban Ocon (Haas), a 1s848
19 Fernando Alonso (Aston Martin), a 2s468
20 Sergio Pérez (Cadillac), a 2s523
21 Valtteri Bottas (Cadillac), a 2s590
22 Lance Stroll (Aston Martin), a 2s694
Este sábado 5 de septiembre, la actividad del GP de Italia continuará en estos horarios de Argentina:
- Práctica libre 3: 7.30
- Clasificación: 11.00
La clasificación definirá la grilla de partida, excepto para Kimi Antonelli, que deberá largar desde el fondo por el cambio de componentes de su unidad de potencia.