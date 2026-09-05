En Monza, la velocidad no se busca solamente en el motor. Las largas rectas del circuito italiano obligan a los equipos de Fórmula 1 a reducir al máximo la resistencia aerodinámica, pero también ofrecen una oportunidad para poner en pista nuevas soluciones y continuar con el desarrollo de los autos.
Las mejoras que estrenaron los equipos de Fórmula 1 en el Gran Premio de Italia
Haas presentó el paquete más amplio, Red Bull modificó sectores importantes y McLaren estrenó su particular alerón trasero rotativo. Alpine incorporó cambios menores, mientras Ferrari apostó por la evolución de su motor.
De acuerdo con las presentaciones técnicas realizadas ante la FIA, ocho de los once equipos declararon modificaciones para el Gran Premio de Italia. Algunas corresponden a verdaderas evoluciones que podrán utilizarse en otras carreras, mientras que otras fueron diseñadas específicamente para las características del llamado Templo de la Velocidad.
Haas llevó el paquete más importante. El VF-26 recibió modificaciones en el sector delantero del piso, una carrocería revisada alrededor de los pontones y el capó motor, además de cambios en la suspensión trasera.
El objetivo es ordenar mejor el flujo de aire y aumentar la eficiencia aerodinámica de un auto que había quedado relegado durante las últimas fechas. Se trata de la primera evolución de magnitud desde el paquete estrenado en Canadá y el equipo espera que marque un nuevo punto de partida, aunque Monza no sea el circuito ideal para medir todo su efecto.
Red Bull también introdujo novedades que van más allá de una configuración especial. El equipo modificó la geometría del borde del piso para generar más carga y mejorar la estabilidad aerodinámica. Además, incorporó un nuevo flap en el extremo del alerón delantero, pensado para controlar el flujo de aire que se dirige hacia la parte inferior del auto.
El RB22 también recibió cambios vinculados con la fiabilidad en el escape y en la zona de la rueda trasera, debido a las exigencias particulares del circuito italiano.
El particular alerón de McLaren
La novedad más llamativa apareció en McLaren. El equipo estrenó oficialmente su alerón trasero rotativo de baja resistencia, bautizado “H-Wing”, después de haberlo evaluado durante entrenamientos anteriores.
Su diseño permite modificar la posición de los elementos para reducir la resistencia al avance cuando funciona la aerodinámica activa. Es una solución especialmente valiosa en Monza, donde los autos permanecen con el acelerador a fondo durante cerca del 80 por ciento de la vuelta.
El MCL40 también incorporó una pequeña modificación en el piso destinada a mejorar el comportamiento del flujo aerodinámico.
Aston Martin revisó un elemento de la suspensión delantera y una sección del piso para aumentar la carga. Al mismo tiempo, Honda aplicó contramedidas en su unidad de potencia después de detectar un inconveniente de comportamiento en la evolución estrenada en el Gran Premio de los Países Bajos.
Qué cambió Alpine
Alpine aparece entre los equipos que llevaron modificaciones, aunque no se trata de otro paquete importante como el incorporado en las últimas carreras. El A526 recibió ajustes aerodinámicos menores para adaptarse a la configuración de baja carga que exige Monza, junto con pequeños elementos de desarrollo general.
En el caso de Franco Colapinto, la principal novedad sigue siendo la incorporación completa de las mejoras que Pierre Gasly había utilizado con anterioridad. Los cambios presentados en Italia representan una continuidad de ese trabajo y no una nueva transformación del auto.
Racing Bulls y Cadillac también declararon modificaciones menores, con una combinación de elementos específicos para Monza y retoques que forman parte del desarrollo de sus monoplazas.
Ferrari apostó por el motor
Ferrari no llevó un gran paquete aerodinámico nuevo a su carrera de casa. Las modificaciones visibles en el SF-26 están relacionadas principalmente con la necesidad de reducir la resistencia y encontrar el equilibrio adecuado para las rectas de Monza.
La apuesta más importante apareció en la unidad de potencia. La escudería utilizó la segunda oportunidad de desarrollo concedida mediante el sistema ADUO, que permite trabajar a los fabricantes que se encuentran por debajo de determinados parámetros de rendimiento.
Los primeros resultados fueron alentadores. Ferrari dominó la práctica inicial con Charles Leclerc y Lewis Hamilton y mantuvo a Leclerc en el segundo puesto durante la FP2. Incluso Andrea Kimi Antonelli reconoció que el equipo italiano dio “un gran paso adelante” y que ahora su velocidad es muy similar a la de Mercedes.
Mercedes y Williams concentraron sus cambios en configuraciones específicas de baja resistencia para Monza. Audi, en cambio, fue el único equipo que no declaró ninguna evolución para esta competencia.
La primera batalla del Gran Premio de Italia comenzó mucho antes de la clasificación. Se disputó en las fábricas, en los túneles de viento y en las simulaciones. Ahora la pista deberá determinar cuáles de todas esas pequeñas piezas realmente consiguen transformar el rendimiento.