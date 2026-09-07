GP de España

Colapinto y Alpine desafían el nuevo circuito español en Madrid. Días y horarios del GP de España

Tras sumar puntos en Monza, aunque con la frustración de haber dejado escapar una posibilidad mayor, el piloto argentino afrontará el estreno de Madring. La actividad comenzará el viernes y la carrera se disputará el domingo desde las 10 de nuestro país.