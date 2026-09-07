La Fórmula 1 no se detiene. Después de un Gran Premio de Italia que dejó sensaciones encontradas para Franco Colapinto, el argentino ya tiene por delante una nueva oportunidad: el estreno del circuito de Madring, escenario que recibirá el próximo fin de semana al Gran Premio de España.
Colapinto y Alpine desafían el nuevo circuito español en Madrid. Días y horarios del GP de España
Tras sumar puntos en Monza, aunque con la frustración de haber dejado escapar una posibilidad mayor, el piloto argentino afrontará el estreno de Madring. La actividad comenzará el viernes y la carrera se disputará el domingo desde las 10 de nuestro país.
El piloto de Alpine llegará a Madrid luego de finalizar noveno en el GP de Italia, Monza y sumar puntos para el equipo francés. Sin embargo, el resultado tuvo un sabor agridulce porque, antes de cometer el error que lo mandó hacia afuera de la pista, y lo hizo caer hasta el 16° puesto, llegó a ubicarse tercero y a pelear con los principales protagonistas del campeonato.
Colapinto había largado séptimo y aprovechó cada oportunidad durante las primeras vueltas. Superó a Oscar Piastri antes de la bandera roja y, en la segunda partida, consiguió avanzar sobre Max Verstappen para colocarse momentáneamente detrás de su compañero Pierre Gasly.
Su maniobra frente a Piastri fue destacada por la Fórmula 1, que observó que el argentino utilizó toda la energía disponible de la batería antes de que se neutralizara la competencia por el accidente de Charles Leclerc.
Colapinto comprendió que el auto de seguridad aparecería de inmediato y empleó el máximo impulso para completar el adelantamiento. La decisión le permitió ganar una posición antes de que la carrera fuera detenida.
El propio argentino reconoció después que había tomado buenas decisiones, aunque también asumió la responsabilidad por el despiste que frustró una actuación que podía terminar con un resultado mucho más importante para Alpine.
El auto lo sorprendió en el sector de Lesmo, se fue afuera e incluso llegó a pensar que debería abandonar, pero el equipo consiguió realizar algunos cambios durante la interrupción y pudo continuar. Desde el fondo, inició una remontada que finalmente lo devolvió a la zona de puntos.
Más allá de la recuperación, Colapinto se marchó de Italia con la sensación de haber desaprovechado una de esas oportunidades que no aparecen con frecuencia. Haber peleado rueda a rueda con Ferrari, McLaren y Red Bull lo llevó a tomar mayores riesgos cuando el podio parecía estar al alcance.
“Espero que podamos hacerlo mejor en Madrid”, expresó el argentino, que ahora deberá transformar la frustración de Monza en aprendizaje.
Un circuito desconocido para todos
Madring recibirá por primera vez a la Fórmula 1 y será un desafío completamente nuevo para pilotos y equipos. El trazado combina sectores urbanos con una zona construida especialmente para la competencia, por lo que las tres prácticas serán fundamentales para conocer sus características y encontrar la puesta a punto adecuada.
Para Alpine también será una prueba importante. El equipo francés mostró una evolución en Monza, donde Pierre Gasly consiguió la pole position y Colapinto tuvo ritmo para luchar en los primeros lugares. Madrid permitirá comprobar si aquel avance puede sostenerse en un circuito de características diferentes.
El fin de semana se desarrollará con el formato tradicional: tres entrenamientos, clasificación y carrera.
Días y horarios de Colapinto en la Argentina
Viernes 11 de septiembre
- Práctica libre 1: 8.30
- Práctica libre 2: 12.00
Sábado 12 de septiembre
- Práctica libre 3: 7.30
- Clasificación: 11.00
Domingo 13 de septiembre
- Carrera: 10.00