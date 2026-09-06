GP de Italia

Briatore destacó a Colapinto y celebró el crecimiento de Alpine después de un fin de semana inolvidable

El asesor ejecutivo valoró la recuperación del argentino tras su error y aseguró que el equipo volvió a estar en condiciones de luchar en la pista. La pole de Pierre Gasly y los puntos conseguidos por sus dos pilotos confirmaron el mejor fin de semana de Alpine en la temporada.