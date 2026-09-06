Alpine llegó a Monza con expectativas moderadas y se marchó con una pole position, sus dos pilotos dentro de los puntos y la sensación de haber dado un paso importante. No consiguió transformar el sorprendente resultado del sábado en un podio, pero volvió a mostrarse competitivo durante todo un fin de semana.
Briatore destacó a Colapinto y celebró el crecimiento de Alpine después de un fin de semana inolvidable
El asesor ejecutivo valoró la recuperación del argentino tras su error y aseguró que el equipo volvió a estar en condiciones de luchar en la pista. La pole de Pierre Gasly y los puntos conseguidos por sus dos pilotos confirmaron el mejor fin de semana de Alpine en la temporada.
Pierre Gasly terminó séptimo después de largar primero y Franco Colapinto fue noveno, tras recuperarse de un error que lo alejó de una posición todavía más importante. Los seis puntos obtenidos le permitieron al equipo reducir la diferencia con Racing Bulls en el Campeonato de Constructores.
Flavio Briatore realizó un balance positivo y destacó especialmente el trabajo del argentino, quien llegó a ocupar el cuarto lugar después de la bandera roja provocada por el accidente de Charles Leclerc.
“Este fin de semana fue positivo para el equipo, con algunos momentos destacados, como la pole position, y buenos puntos obtenidos. Reducimos la diferencia con Racing Bulls en el campeonato y el rendimiento que incorporamos al auto en las últimas carreras nos colocó en una posición más competitiva para luchar en la pista”, afirmó el asesor ejecutivo de Alpine.
La evolución del equipo quedó expuesta desde la clasificación. Gasly consiguió una inesperada pole position y Colapinto avanzó hasta la Q3 para asegurarse el séptimo lugar de la grilla de partida. Por primera vez en mucho tiempo, los dos Alpine estuvieron entre los protagonistas desde el sábado.
La carrera, sin embargo, devolvió al equipo a una realidad diferente. Gasly pudo conservar la punta durante la primera vuelta, pero no tuvo el ritmo necesario para contener a los Mercedes, Verstappen, los McLaren y Hamilton durante las 53 vueltas.
El francés terminó séptimo y se quedó con el reconocimiento de haber sido el mejor piloto por fuera de los tres equipos que marcaron el ritmo de la competencia.
“Todos soñamos después de lo ocurrido el sábado, pero hoy volvimos a la realidad. Tuve dos buenas largadas y lideré una vuelta, que era lo que queríamos al comienzo”, reconoció Gasly.
El ganador de la pole consideró que el séptimo puesto fue probablemente el mejor resultado al que Alpine podía aspirar por su rendimiento durante una distancia completa de carrera. También valoró haber terminado solamente tres segundos detrás de Hamilton y haber peleado con Norris, vencedor de las dos pruebas anteriores.
Colapinto, por su parte, protagonizó una carrera cargada de emociones. Largó séptimo, avanzó durante los primeros metros y quedó cuarto en el relanzamiento posterior a la bandera roja. El argentino llegó a seguir de cerca a Verstappen, pero perdió el control del auto en el ingreso a la curva 6 y atravesó la grava.
Franco pudo evitar el impacto contra las barreras, aunque sintió que el comportamiento del A526 cambió después de la salida de pista. El equipo sospechó que el auto había sufrido daños en el piso, una situación que condicionó su rendimiento durante el resto de la carrera.
A pesar de la frustración, Colapinto logró volver a concentrarse, sostuvo un buen ritmo y terminó noveno. El resultado le permitió sumar dos puntos después de una competencia que por un momento pareció escaparse de sus manos.
“Estoy frustrado conmigo mismo porque podría haber sido mucho mejor y por eso le pido disculpas al equipo”, expresó el argentino. “Cuando estás luchando por esas posiciones sentís una motivación extra, querés más y no querés perderlas”.
Colapinto contó que el auto sufrió un movimiento brusco cuando circulaba detrás de Verstappen y que, después de regresar a la pista, su único objetivo fue recuperarse.
“El comportamiento del auto se sintió diferente, así que probablemente dañamos el piso. Después solamente intenté volver a concentrarme y sumar puntos para el equipo. Ahora estoy decepcionado conmigo mismo, pero cuando tenga tiempo para reflexionar espero poder verlo como una buena recuperación”, reconoció.
Briatore eligió mirar el resultado desde esa perspectiva. Más allá del error y de la oportunidad perdida, destacó la reacción del argentino para regresar a la zona de puntos.
“Los dos pilotos hicieron un trabajo fantástico durante el fin de semana. Fue muy bueno que Pierre tuviera su momento para disfrutar con el equipo el sábado, y Franco realizó una carrera brillante para recuperarse y conseguir puntos valiosos”, aseguró.
Alpine no tuvo el ritmo para defender la primera y la cuarta posición que ocupó durante el comienzo de la carrera, pero tampoco volvió a ser aquel equipo que solamente esperaba los errores ajenos para encontrar una oportunidad.
La pole de Gasly mostró el potencial del auto en una vuelta rápida. La recuperación de Colapinto, aun con un posible daño en el piso, confirmó que el equipo también cuenta con herramientas para pelear en carrera y rescatar puntos cuando las circunstancias se complican.
Monza dejó el mejor fin de semana de Alpine en la temporada, aunque también expuso la distancia que todavía lo separa de las estructuras más fuertes. El equipo pudo soñar durante el sábado, lideró una vuelta el domingo y terminó con sus dos autos entre los diez primeros.
No fue el podio que imaginó después de la pole, pero sí una señal de crecimiento. Alpine volvió a competir, redujo la diferencia con Racing Bulls y se marchó de Italia con una certeza que Briatore se encargó de remarcar: las mejoras incorporadas en las últimas carreras comenzaron a reflejarse en la pista.