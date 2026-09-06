Hay carreras que se ganan y otras que quedan para siempre. Kimi Antonelli acaba de escribir una de esas historias que la Fórmula 1 guardará durante mucho tiempo. En su país y ante una multitud que terminó rindiéndose a sus pies, largó desde la 19ª posición y ganó el Gran Premio de Italia con Mercedes.
La carrera de su vida: Antonelli largó 19°, ganó en Monza e hizo historia para Italia
El joven piloto de Mercedes protagonizó una remontada extraordinaria, superó a George Russell en el desenlace y conquistó el Gran Premio de Italia. Fue elegido Piloto del Día y se convirtió en el primer italiano que vence en el Templo de la Velocidad desde Ludovico Scarfiotti, en 1966. Franco Colapinto terminó noveno.
Fue la carrera de su vida. Una remontada construida con velocidad, decisión, una estrategia acertada y esa cuota de coraje que aparece cuando un piloto comprende que la oportunidad es demasiado grande como para dejarla escapar.
Antonelli había clasificado séptimo, pero una penalización por el cambio de elementos de su unidad de potencia lo mandó al fondo de la grilla. Partió con neumáticos duros y con una misión que parecía mucho más relacionada con limitar los daños en el campeonato que con pensar en la victoria.
Pero comenzó a avanzar desde las primeras vueltas.
La bandera roja cambió el escenario
Cuando la carrera fue detenida por el fuerte accidente de Charles Leclerc en la Parabólica, Antonelli ya había escalado hasta la 12ª posición. El piloto de Ferrari perdió el control de su auto en la cuarta vuelta y golpeó con fuerza contra las defensas, aunque pudo salir por sus propios medios.
La interrupción modificó las estrategias y volvió a reunir al pelotón. También le ofreció a Antonelli la oportunidad de acercarse a los primeros lugares, pero todavía debía superar a varios de los autos más rápidos de la Fórmula 1.
En la relargada, Kimi comenzó a devorar posiciones. En la séptima vuelta ya era sexto después de superar a Lando Norris. Luego dejó atrás a Pierre Gasly, Lewis Hamilton y Oscar Piastri.
En apenas 13 vueltas había pasado del 19° al tercer puesto.
No se conformó. En la vuelta 16 superó a Max Verstappen y quedó segundo, inmediatamente detrás de su compañero George Russell. Dos giros más tarde atacó al británico en la primera variante y tomó por primera vez el liderazgo del Gran Premio de Italia.
Monza comenzaba a comprender que estaba frente a una carrera especial.
Una pelea sin concesiones entre los Mercedes
Antonelli y Russell protagonizaron una batalla intensa. En las vueltas 20 y 22, el británico consiguió superar al italiano en la primera chicana, pero Kimi respondió en la Variante della Roggia y recuperó el liderazgo.
Los dos Mercedes peleaban entre sí mientras Verstappen todavía se mantenía cerca. El equipo pidió calma: necesitaban construir una diferencia sobre el Red Bull antes de permitir que sus pilotos volvieran a enfrentarse.
Antonelli aceptó mantenerse detrás y Russell recuperó definitivamente la punta en la vuelta 23. Sin embargo, la historia de la carrera todavía estaba lejos de resolverse.
La competencia volvió a cambiar en el giro 29. Lance Stroll detuvo su Aston Martin por un problema y provocó la aparición del Auto de Seguridad Virtual. Mercedes llamó inmediatamente a Antonelli para colocarle otro juego de neumáticos medios, mientras Russell continuó en pista con los duros.
Kimi regresó sexto. Tenía neumáticos más frescos, pero debía empezar otra remontada.
Otra vez desde atrás
Antonelli superó rápidamente a Gasly y después fue por Norris. Marcó vueltas rápidas, redujo diferencias y avanzó sin que sus rivales pudieran contenerlo.
Hamilton tampoco logró detenerlo. En la vuelta 35, el piloto de Ferrari se pasó en la chicana y Antonelli aprovechó para ganar otra posición. Dos giros más tarde dejó atrás a Piastri y recuperó el segundo lugar.
Russell estaba 8,9 segundos adelante, pero sus neumáticos duros ya acumulaban más de 30 vueltas. Antonelli tenía caucho más fresco y comenzó a descontar con una velocidad impresionante.
La diferencia bajó a 7,8 segundos, después a 5,5, a 3,9 y finalmente quedó por debajo de los dos segundos. Las tribunas comenzaron a olvidarse por un momento del abandono de Ferrari. Todo Monza miraba al joven italiano que se acercaba a la posibilidad de terminar con una espera de seis décadas.
Del susto en la grava al adelantamiento decisivo
En la vuelta 49 llegó el momento que pudo terminar con todo. Antonelli intentó preparar el ataque sobre Russell, salió de la línea ideal y atravesó la grava.
Consiguió mantener el control del Mercedes, regresó a la pista en la segunda posición y necesitó algunos metros para limpiar los neumáticos. Por primera vez durante la tarde había dudado, pero no se entregó.
Volvió a colocarse a menos de un segundo de Russell y lanzó el ataque definitivo en la vuelta 50. Antonelli fue por afuera en Ascari, sostuvo la maniobra y tomó el liderazgo.
Esta vez no hubo respuesta.
Russell intentó mantenerse cerca durante los últimos giros, pero Antonelli administró la diferencia y comenzó a recorrer los kilómetros finales hacia una victoria inolvidable.
Italia esperó 60 años
Kimi Antonelli recibió la bandera a cuadros con 3,857 segundos de ventaja sobre George Russell y completó el doblete de Mercedes en Monza. Max Verstappen terminó tercero, a 14,718 segundos, mientras que Lando Norris y Oscar Piastri cerraron los cinco primeros lugares.
El triunfo tuvo una dimensión que superó la propia carrera. El último italiano que había ganado el Gran Premio de su país en Monza era Ludovico Scarfiotti, vencedor con Ferrari el 4 de septiembre de 1966.
Pasaron exactamente 60 años hasta que otro piloto nacido en Italia volvió a ocupar el escalón más alto del podio en el Templo de la Velocidad.
Antonelli había llegado a Monza como líder del campeonato, pero condenado a largar 19° por la penalización. Parecía un domingo para resistir y perder la menor cantidad posible de puntos. Terminó atravesando todo el pelotón, derrotando a su compañero y rival por el título, y ampliando su ventaja en el Mundial.
Colapinto se recuperó y terminó noveno
Lewis Hamilton finalizó sexto en una jornada difícil para Ferrari, marcada por el abandono de Leclerc. Pierre Gasly, que había largado desde la pole position, terminó séptimo, por delante de Arvid Lindblad.
Franco Colapinto también protagonizó una carrera cambiante. El argentino llegó a ocupar transitoriamente el tercer puesto después de partir séptimo, pero una salida de pista en Lesmo lo hizo caer hasta el fondo.
Desde allí volvió a avanzar y logró rescatar la novena posición, sumando dos puntos para Alpine. Yuki Tsunoda completó los diez primeros lugares.
Con apenas 20 años, Antonelli ganó ante su gente, fue elegido Piloto del Día y se metió para siempre en la historia del automovilismo italiano. No fue solamente una victoria. Fue la carrera de su vida.
Clasificación del Gran Premio de Italia
1 Kimi Antonelli (Mercedes)
2 George Russell (Mercedes), a 3.857
3 Max Verstappen (Red Bull), a 14.718
4 Lando Norris (McLaren), a 19.056
5 Oscar Piastri (McLaren), a 19.253
6 Lewis Hamilton (Ferrari), a 24.655
7 Pierre Gasly (Alpine), a 27.351
8 Arvid Lindblad (Racing Bulls), a 45.136
9 Franco Colapinto (Alpine), a 47.353
10 Yuki Tsunoda (Racing Bulls), a 58.187