GP de Italia

La carrera de su vida: Antonelli largó 19°, ganó en Monza e hizo historia para Italia

El joven piloto de Mercedes protagonizó una remontada extraordinaria, superó a George Russell en el desenlace y conquistó el Gran Premio de Italia. Fue elegido Piloto del Día y se convirtió en el primer italiano que vence en el Templo de la Velocidad desde Ludovico Scarfiotti, en 1966. Franco Colapinto terminó noveno.