Monza no dio tiempo para respirar. Desde que se apagaron los semáforos, el Gran Premio de Italia entregó una largada electrizante, con los pilotos de Ferrari peleando entre ellos, Franco Colapinto ganando posiciones y un fuerte accidente de Charles Leclerc que obligó a detener la carrera.
Increíble largada en Monza: Ferrari pasó de la pelea interna al golpe de Leclerc y Colapinto quedó cuarto
Charles Leclerc y Lewis Hamilton protagonizaron un intenso duelo durante la largada del Gran Premio de Italia. Poco después, el monegasco sufrió un fuerte accidente en la Parabólica que provocó la bandera roja.
La escudería italiana había apostado por los neumáticos blandos para atacar desde el comienzo. Leclerc y Lewis Hamilton compartían la segunda fila de la grilla de partida y tenían delante a Pierre Gasly y George Russell, quienes habían elegido el compuesto medio.
Pero antes de ir en busca de los líderes, los pilotos de Ferrari terminaron luchando entre ellos. Hamilton intentó superar a Leclerc por el interior en la primera chicana, pero el monegasco defendió con firmeza. El británico tuvo que atravesar la zona de leca y perdió tres posiciones.
En medio de esa pelea apareció Colapinto. El argentino volvió a demostrar que las largadas son uno de sus puntos fuertes: partió desde el séptimo lugar, encontró los espacios y avanzó hasta la cuarta posición.
También cambió el liderazgo. Russell consiguió superar a Gasly y pasó al frente, mientras el francés quedó segundo. Max Verstappen se ubicó tercero y Colapinto, cuarto, por delante de Oscar Piastri, Lando Norris, Arvid Lindblad, Hamilton, Oliver Bearman y Esteban Ocon.
La alegría de los tifosi, sin embargo, duró poco. Leclerc perdió el control de su Ferrari en la Parabólica y sufrió un fuerte golpe que provocó la bandera roja. El piloto pudo abandonar el auto, mientras los auxiliares trabajaron para retirar el monoplaza y comprobar el estado de las defensas.
Una interrupción que cambia las estrategias
La bandera roja también abrió un escenario inesperado. En una carrera proyectada a una sola parada, varios pilotos aprovecharán la interrupción para cambiar los neumáticos antes de la relargada e intentar llegar hasta el final sin volver a ingresar a boxes.
La detención puede beneficiar especialmente a quienes comenzaron con los neumáticos blandos, ya que les permitirá colocar un compuesto más resistente sin perder el tiempo habitual de una parada. Para el resto, será la oportunidad de completar prácticamente toda la carrera con un mismo juego.
La competencia se relargará desde la grilla una vez que Dirección de Carrera confirme que el circuito se encuentra en condiciones. Russell encabezará el nuevo orden, seguido por Gasly, Verstappen y un Colapinto que deberá volver a defenderse en otra largada.
Apenas se habían completado cuatro de las 53 vueltas, pero Monza ya había entregado tensión, vértigo y uno de esos comienzos que pueden cambiar por completo la historia de una carrera.