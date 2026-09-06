GP de Italia

Increíble largada en Monza: Ferrari pasó de la pelea interna al golpe de Leclerc y Colapinto quedó cuarto

Charles Leclerc y Lewis Hamilton protagonizaron un intenso duelo durante la largada del Gran Premio de Italia. Poco después, el monegasco sufrió un fuerte accidente en la Parabólica que provocó la bandera roja.