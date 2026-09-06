GP de Italia

Ferrari vivió una frustrante carrera en Monza y Vasseur cuestionó el roce entre Leclerc y Hamilton

La Scuderia no pudo responder ante sus tifosi en el Gran Premio de Italia. Charles Leclerc sufrió un fuerte accidente en la segunda vuelta, mientras que Lewis Hamilton remontó después de la bandera roja, pero perdió rendimiento en el tramo final.