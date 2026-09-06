Buena carrera, pese a la frustración

Colapinto se levantó después del error y volvió a sumar puntos en Monza

El argentino largó séptimo, llegó a estar tercero y cayó hasta el 16° lugar por una salida de pista después de la bandera roja. Cuando su gran oportunidad parecía perdida, inició una valiosa recuperación y llevó el Alpine hasta la novena posición.