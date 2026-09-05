GP de Italia

Colapinto explicó qué le faltó para acercarse a Gasly en la clasificación de Monza

El argentino terminó octavo en la clasificación, a 434 milésimas de la pole de Pierre Gasly, y avanzará al séptimo lugar de la grilla por la penalización de Kimi Antonelli. Reconoció que no pudo acompañar la evolución de la pista durante la Q3.