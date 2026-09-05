La inesperada pole position de Pierre Gasly concentró todas las miradas en Monza, pero detrás de la vuelta del francés también hubo una clasificación muy sólida de Franco Colapinto. El argentino llevó al segundo Alpine hasta la Q3, terminó octavo y consiguió el mejor lugar de largada desde su llegada al equipo de Enstone.
Colapinto explicó qué le faltó para acercarse a Gasly en la clasificación de Monza
El argentino terminó octavo en la clasificación, a 434 milésimas de la pole de Pierre Gasly, y avanzará al séptimo lugar de la grilla por la penalización de Kimi Antonelli. Reconoció que no pudo acompañar la evolución de la pista durante la Q3.
Colapinto marcó 1:22.220 y quedó a 434 milésimas de su compañero. La sanción que enviará a Kimi Antonelli al fondo le permitirá avanzar una posición y comenzar el Gran Premio de Italia desde el séptimo lugar, en la cuarta fila junto con Lando Norris.
El resultado confirmó el salto de Alpine durante el fin de semana. Los dos autos ingresaron entre los diez mejores y mostraron que las actualizaciones incorporadas en el A526 funcionaron en un circuito donde la velocidad en las rectas y la eficiencia aerodinámica resultan determinantes.
Sin embargo, la diferencia final entre los compañeros también dejó un aspecto que Colapinto quiere revisar. El argentino explicó que durante buena parte de la clasificación se mantuvo cerca de los tiempos de Gasly, pero no pudo encontrar la misma mejora cuando la pista comenzó a ganar adherencia.
“Fue bastante increíble y creo que también fue una sorpresa para el equipo, porque no esperábamos conseguir la pole. Pierre hizo una clasificación muy, muy buena”, reconoció Franco.
La diferencia apareció al final
Colapinto señaló que Gasly consiguió avanzar con pasos más grandes entre una fase y otra, mientras él no pudo aprovechar de la misma manera la evolución del circuito.
“Tengo que entender por qué no mejoré tanto entre una sesión y otra. Pierre daba saltos más grandes que yo y yo no encontraba esas mejoras. En un momento estábamos en tiempos parecidos y después me caí un poco”, explicó.
La vuelta definitiva del argentino fue buena, pero no perfecta. Algunas curvas que le habían provocado dificultades durante toda la sesión volvieron a impedirle cerrar una vuelta más rápida en la Q3.
“Había un poco más. Hubo un par de curvas que me costaron durante toda la clasificación. En la Q1 me sentí un poco mejor, pero después no pude encontrarle la vuelta cuando la pista fue mejorando. Eso fue lo que me faltó”, detalló.
Ese análisis explica parte de las 434 milésimas que finalmente lo separaron de la pole. No fue una diferencia constante durante toda la sesión: se amplió en la etapa decisiva, cuando Gasly logró reunir todos los sectores y Colapinto no pudo acompañar ese último salto.
Una clasificación que no debe quedar escondida
El impacto de la primera pole de Gasly puede quitarle dimensión al resultado del argentino. Sin embargo, colocar los dos Alpine en la Q3, por delante de autos que habitualmente pelean en la zona de puntos, representó uno de los mejores sábados del equipo en la temporada.
“Llegar octavo ya era un muy buen resultado para nosotros y conseguir la pole fue una sorpresa enorme para todos. Fue un gran trabajo de Pierre y de todo el equipo”, valoró Colapinto.
Steve Nielsen, director general de Alpine, también destacó el trabajo del argentino. Según explicó, el equipo consiguió aprovechar correctamente los espacios y los rebufos en una clasificación marcada por el tránsito.
“No debemos olvidarnos de Franco. Hizo un gran trabajo. Sentimos que les entregamos un buen auto a nuestros pilotos y los dos fueron rápidos”, sostuvo Nielsen.
El directivo confirmó, además, que Colapinto ya dispone de la actualización que Gasly estrenó en Zandvoort. Monza fue la primera oportunidad en la que ambos pudieron explotar ese paquete en una pista que se adaptó especialmente bien al A526.
Aprender de la experiencia de Gasly
Lejos de buscar excusas, Colapinto tomó la diferencia con su compañero como una referencia para continuar su proceso de adaptación y crecimiento.
“Es parte de la experiencia y de lo que tengo que aprender de un piloto experimentado como Pierre. Él consigue dar saltos muy grandes entre una sesión y otra, y esa es una de las claves para llegar bien al final de la clasificación”, afirmó.
La reflexión del argentino resulta tan importante como el resultado. Franco estuvo en los tiempos de Gasly durante parte de la sesión, pero reconoció que todavía necesita perfeccionar la lectura de una pista que cambia rápidamente y encontrar el límite del auto justo en el momento decisivo.
No se trató de una clasificación perfecta, pero sí de una actuación que lo dejó en una posición concreta para buscar puntos. Colapinto largará rodeado por varios campeones del mundo: tendrá delante a Lewis Hamilton y Max Verstappen, mientras que a su lado estará Lando Norris.
“Estoy contento con la clasificación y con ganas de hacer una buena carrera, avanzar y conseguir una buena posición”, anticipó.
La largada y la primera vuelta serán determinantes. Desde el séptimo puesto, Colapinto no necesitará construir una remontada: deberá sostenerse dentro de una zona en la que cada posición vale puntos. Alpine encontró velocidad en Monza y el argentino tendrá la oportunidad de transformar una de sus mejores clasificaciones en un resultado importante.