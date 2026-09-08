Madrid está preparada para volver a escuchar el sonido de la Fórmula 1. Pasaron 45 años desde aquella última carrera disputada en Jarama y, aunque la historia será una referencia inevitable, el regreso no pretende vivir del pasado. La capital española construyó un escenario nuevo y levantó alrededor de él uno de los acontecimientos deportivos más importantes de su historia reciente.
Madrid abre una nueva era para la Fórmula 1 con el estreno de Madring
La capital española recuperará a la máxima categoría después de 45 años. Un circuito completamente nuevo, una curva llamada a convertirse en símbolo y una ciudad movilizada por la llegada de un Gran Premio de Fórmula 1.
Madring recibirá por primera vez al Gran Premio de España entre el 11 y el 13 de septiembre. Será un territorio desconocido para pilotos y equipos, una página en blanco dentro de una temporada en la que cada punto comienza a adquirir un valor especial.
El trazado se extiende alrededor de IFEMA Madrid y Valdebebas, en una zona mucho más cercana al centro que el histórico Jarama y con acceso mediante transporte público. Su diseño combina calles con sectores construidos especialmente para la competencia, una mezcla que busca reunir el carácter de un circuito urbano con las condiciones de una instalación permanente.
Serán 5,4 kilómetros, 22 curvas y 57 vueltas para completar la carrera del domingo. Las simulaciones anticipan velocidades cercanas a los 340 kilómetros por hora, pero la exigencia no estará únicamente en las rectas. Madring también tendrá cambios de elevación, curvas rápidas, sectores cerrados y zonas de frenado capaces de castigar cualquier error.
Carlos Sainz fue uno de los primeros pilotos en advertirlo después de trabajar en el simulador. El madrileño aseguró que la pista resultó más complicada de lo esperado y destacó que tendrá identidad propia. No será, según su mirada, una incorporación más dentro del calendario.
La Monumental, el nuevo símbolo
La gran imagen del circuito estará en la Curva 12. Fue bautizada “La Monumental” y aparece como la apuesta más ambiciosa de Madring.
Será una curva semicircular de aproximadamente 550 metros, con una inclinación de hasta el 24%. Los pilotos necesitarán cerca de seis segundos para recorrerla y alrededor de 45.000 espectadores podrán observar ese sector desde las tribunas que la rodean.
Sus dimensiones y el efecto visual que producirán los monoplazas circulando sobre el peralte buscan convertirla en una de esas curvas que se reconocen con una sola imagen. Madring necesita construir su personalidad desde la primera edición y La Monumental fue pensada para cumplir ese papel.
La pista ya tuvo una primera prueba importante durante agosto, cuando la Fórmula 3 realizó allí dos jornadas de ensayos con todos sus equipos y pilotos. Aquella experiencia permitió analizar los procedimientos deportivos, operativos y de seguridad antes de la llegada de la Fórmula 1.
De Lauda y Villeneuve a una historia nueva
Madrid no parte desde cero. El circuito del Jarama, ubicado unos 30 kilómetros al norte de la ciudad, recibió nueve competencias válidas por el Campeonato Mundial entre 1968 y 1981.
En 1974, Niki Lauda consiguió allí la primera victoria de su trayectoria en la Fórmula 1. El austríaco largó desde la pole position, marcó el récord de vuelta y encabezó un contundente doblete de Ferrari junto con Clay Regazzoni.
La despedida de Jarama también quedó guardada entre las grandes carreras de la categoría. En 1981, Gilles Villeneuve sostuvo detrás de su Ferrari a cuatro rivales con una defensa extraordinaria. Los cinco primeros terminaron separados por apenas 1,24 segundos y el canadiense consiguió la última victoria de su vida.
Aquellos recuerdos forman parte del regreso, pero Madring buscará escribir su propia historia. El acuerdo firmado contempla diez ediciones, desde 2026 hasta 2035, y muestra que el proyecto va mucho más allá de una carrera aislada.
Sainz, el hombre de la casa
Carlos Sainz tendrá un fin de semana diferente a todos. Nació en Madrid, será el único piloto local y también se convirtió en embajador del Gran Premio.
El español llegará después de terminar 13° en Monza con Williams. Aunque no consiguió sumar puntos, valoró la ejecución de su equipo y rápidamente puso la mirada en una semana que estará atravesada por compromisos deportivos, publicitarios y emocionales.
Sainz conoce la responsabilidad de representar a su ciudad. Antes de salir a pista deberá cumplir con patrocinadores, medios y aficionados, pero aseguró que intentará disfrutar incluso esa parte de la agenda. Correr en casa le exigirá un esfuerzo adicional y también le permitirá vivir una experiencia que difícilmente vuelva a repetirse con la misma intensidad.
Madrid ya corre antes de la largada
La dimensión del acontecimiento puede medirse mucho antes de que se apaguen los semáforos. Se vendieron más de 120.000 entradas de tribuna y hospitalidad, y la asistencia acumulada durante las tres jornadas podría llegar a unas 345.000 personas.
Más de 80.000 visitantes viajarán desde fuera de la Comunidad de Madrid. Entre las reservas internacionales aparece con fuerza la Argentina, impulsada por la presencia de Franco Colapinto. Según los datos difundidos antes de la carrera, los viajeros argentinos representan el 15% de las reservas aéreas internacionales para esa semana.
El movimiento también hizo crecer la ocupación y los precios de los alojamientos. Las autoridades prepararon un operativo especial de transporte y seguridad, con restricciones en los alrededores del circuito y refuerzos en Metro, trenes y colectivos. La recomendación será llegar mediante transporte público para reducir el impacto sobre una zona que permanecerá condicionada durante cinco días.
Las estimaciones ubican el impacto económico de la primera edición cerca de los 467 millones de euros. Sin embargo, el verdadero examen comenzará cuando el público llegue al circuito y Madrid deba demostrar que puede convivir con una Fórmula 1 de semejante escala.
Madring igualará las condiciones desde el comienzo. Ningún piloto de Fórmula 1 tiene experiencia real de competencia en el trazado y las referencias se limitan al simulador. Cada vuelta de los entrenamientos tendrá un valor especial para comprender los neumáticos, los desniveles, las frenadas y una superficie que todavía no construyó su propia memoria.
Madrid vuelve después de 45 años, pero no regresa para repetir Jarama. Llega con una ciudad transformada, un circuito nuevo y la ambición de instalar una identidad propia. Cuando los autos atraviesen por primera vez La Monumental, comenzará una historia distinta.