Automovilismo

Varrone remontó en Monza y volvió a sumar en la Fórmula 2: doblete de Duerksen

El argentino avanzó desde el 17° hasta el décimo puesto en la Carrera Principal y rescató un punto en un fin de semana que había comenzado cuesta arriba. Joshua Duerksen volvió a ganar y completó un doblete perfecto.