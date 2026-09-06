Nicolás Varrone volvió a demostrar que no necesita largar adelante para hacerse notar. En Monza, uno de esos circuitos que castigan cada error pero también ofrecen oportunidades, el argentino avanzó desde el 17° lugar y terminó décimo en la Carrera Principal de la Fórmula 2.
Varrone remontó en Monza y volvió a sumar en la Fórmula 2: doblete de Duerksen
El argentino avanzó desde el 17° hasta el décimo puesto en la Carrera Principal y rescató un punto en un fin de semana que había comenzado cuesta arriba. Joshua Duerksen volvió a ganar y completó un doblete perfecto.
Fue apenas un punto, pero tuvo otro valor. Varrone había quedado condicionado por una clasificación difícil y debió construir su carrera desde la novena fila, rodeado de tránsito y con escaso margen para equivocarse. Con paciencia, aprovechó las alternativas que fue presentando la competencia y consiguió ingresar en la zona puntuable durante el tramo final.
El piloto de Van Amersfoort Racing también había remontado el sábado, cuando terminó 11° en el Sprint después de partir desde la misma posición. Así, cerró su paso por el Templo de la Velocidad con dos avances y la satisfacción de haber rescatado algo de un fin de semana que parecía complicado.
Duerksen fue el dueño de Monza
Mientras Varrone luchaba desde el fondo, Joshua Duerksen construía otro domingo inolvidable para el automovilismo sudamericano. El paraguayo ganó la Carrera Principal después de haberse impuesto en el Sprint y se quedó con todo lo que estuvo en juego en Monza.
Duerksen superó en la largada a su compañero Rafael Câmara, quien no pudo negociar correctamente la primera variante. A partir de allí, los dos pilotos de Invicta Racing intercambiaron varias veces el liderazgo, en una lucha intensa que el equipo supo manejar sin que sus autos se tocaran.
La parada temprana terminó favoreciendo al paraguayo. Cuando Câmara completó su detención, regresó a la pista detrás de su compañero y comenzó una persecución que se extendió hasta la última vuelta.
La aparición del auto de seguridad por el despiste de Colton Herta en la Parabólica eliminó las diferencias y volvió a abrir la carrera. Duerksen, sin embargo, respondió bien en la reanudación y sostuvo la punta.
Câmara llegó a colocarse a solo tres décimas y lo obligó a defenderse en la primera variante, pero no encontró el espacio para completar el adelantamiento. Duerksen cruzó la meta en primer lugar y cerró un fin de semana perfecto.
“Todavía no puedo creer que haya ganado las dos carreras. Monza es un lugar muy especial e histórico. Esto es un sueño hecho realidad”, expresó el paraguayo, quien alcanzó su octavo triunfo en la categoría e igualó el récord de victorias de la actual era de la Fórmula 2.
Noel León terminó tercero y completó un podio íntegramente latinoamericano, con Paraguay, Brasil y México representados en las tres primeras posiciones. John Bennett fue cuarto y Ritomo Miyata, quinto.
Alexander Dunne, Nikola Tsolov, Tasanapol Inthraphuvasak y Oliver Goethe finalizaron por delante de Varrone, quien se quedó con el último punto disponible.
Tsolov continúa liderando el campeonato con 177 unidades, pero Câmara redujo la diferencia y quedó a 11 puntos. La Fórmula 2 volverá a competir del 11 al 13 de septiembre en el nuevo circuito Madring de Madrid