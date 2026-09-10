El encontronazo entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc en el comienzo del Gran Premio de Italia dejó una imagen incómoda para Ferrari. Los dos autos rojos quedaron al borde del desastre en Monza, delante de miles de tifosi y en una carrera que terminó demasiado pronto para el monegasco.
Hamilton bajó la tensión con Leclerc: “Hablamos, lo resolvemos y seguimos adelante”
El británico aseguró que mantiene una buena relación con su compañero de Ferrari después del fuerte cruce que protagonizaron en Monza. También ratificó su confianza en el equipo para pelear el campeonato.
Sin embargo, Hamilton aseguró en Madrid que el episodio ya quedó atrás. El británico destacó la relación que mantiene con su compañero de F1 y valoró la manera en la que Ferrari manejó internamente una situación que pudo tener consecuencias todavía más graves.
“Creo que tenemos una buena relación en la pista. Somos adultos y podemos comunicarnos entre nosotros, y eso es lo que hicimos”, expresó el siete veces campeón mundial en la previa del Gran Premio de España.
Hamilton y Leclerc habían partido desde la segunda fila en Monza, pero se encontraron rueda a rueda en la curva 2. El británico terminó en la leca y perdió varias posiciones, mientras que su compañero sufrió poco después el accidente que provocó la bandera roja.
Lewis consiguió recuperarse hasta la sexta posición, el único resultado positivo para una Ferrari que había preparado una fiesta en casa y terminó atravesando una tarde amarga.
Tras la carrera, el jefe del equipo, Fred Vasseur, reconoció que debían revisar la manera en la que sus pilotos compiten entre sí. Hamilton, en cambio, buscó cerrar cualquier especulación sobre una posible tensión.
“Nos sentamos todos, lo hablamos, lo resolvemos y seguimos adelante. Nada queda dando vueltas. Solamente pensamos en cómo podemos trabajar mejor juntos”, explicó.
También celebró que Leclerc no haya sufrido consecuencias físicas después de su fuerte impacto: “Estoy muy contento de que esté bien y de que pueda estar aquí este fin de semana, porque lo necesitamos para luchar juntos contra Mercedes”.
Hamilton todavía cree en Ferrari
El resultado de Monza dejó al británico a 76 puntos del líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli. La diferencia es importante, pero con diez Grandes Premios por disputarse Hamilton todavía no da por terminada la pelea.
“Sigo creyendo que Ferrari tiene absolutamente todo lo necesario para ganar. Hace falta que todas las piezas encajen para conseguir lo que estamos buscando”, afirmó.
El piloto de 41 años destacó especialmente el trabajo de desarrollo realizado durante la temporada y el avance conseguido con la nueva unidad de potencia estrenada en Italia.
“Hemos construido una base muy buena durante la primera parte del año y debemos seguir creciendo desde ahí. El equipo ha trabajado increíblemente duro para llevar mejoras en cada fin de semana”, señaló.
Ferrari necesita reaccionar rápidamente después del golpe sufrido en Monza. Madrid aparece como la primera oportunidad para hacerlo y Hamilton conserva la confianza: “Creo en lo que estamos haciendo, en los pasos que estamos dando y en Fred. Llegaremos adonde queremos estar. Puede ser la próxima semana, dentro de algunas semanas o el año que viene, pero seguiremos adelante”.