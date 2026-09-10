Franco Colapinto llega al Gran Premio de España de la Fórmula 1 con una certeza y una incógnita. La certeza es que Alpine dio un paso adelante con las últimas modificaciones introducidas en el A526. La incógnita pasa por saber si ese crecimiento podrá trasladarse al nuevo circuito de Madrid, con características muy diferentes a las que permitieron al equipo destacarse en Monza.
Colapinto marcó el salto de Alpine, pero advirtió: “Madrid será más difícil”
El argentino explicó cómo las mejoras incorporadas en Zandvoort cambiaron el rendimiento del A526 y considera que el equipo volvió a ubicarse por delante de Racing Bulls y Audi. Sin embargo, reconoció que las características del Madring presentan un desafío diferente al de Monza.
El argentino fue claro cuando le preguntaron si el Madring podía convertirse en un desafío más complejo para Alpine.
“Espero que no, pero creo que va a ser un poco más difícil”, reconoció durante la conferencia de prensa previa al comienzo de la actividad.
El equipo de Enstone encontró en Italia su mejor rendimiento de la temporada. Pierre Gasly consiguió una inesperada pole position y Colapinto largó séptimo, avanzó hasta el tercer lugar después de la bandera roja y, pese al error que lo relegó, logró recuperarse para terminar noveno y sumar puntos.
Sin embargo, el buen funcionamiento del A526 no respondió únicamente a las mejoras. También hubo una adaptación especialmente favorable a las características de Monza.
“Monza se adaptó muy bien a nuestro auto y a los lugares donde éramos fuertes, especialmente en las rectas, pero también en las curvas de baja velocidad, donde éramos bastante buenos. Después, creo que la actualización nos aportó muchísimo”, explicó.
Una ventana diferente para el A526
Las modificaciones estrenadas en Zandvoort permitieron que el Alpine comenzara a funcionar dentro de un rango más amplio y estable. Ese cambio se reflejó con mayor claridad una semana después en Italia, donde el equipo consiguió colocar sus dos autos entre los diez primeros.
“Esa actualización en Zandvoort fue muy positiva para el auto. Hizo que entrara en una ventana de funcionamiento mucho mejor y, nuevamente, pudimos ofrecer un rendimiento mucho más sólido en Monza”, destacó Colapinto.
El argentino, de todos modos, evitó dar por sentado que ese nivel se repetirá inmediatamente en Madrid.
“Todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero espero que podamos trasladarlo a un buen fin de semana aquí y tener un buen auto”, agregó.
El primer día de actividad será determinante. Al tratarse de un circuito completamente nuevo, los pilotos deberán comprobar en la pista la información obtenida en el simulador y entender rápidamente el comportamiento de los neumáticos, el nivel de adherencia y la puesta a punto adecuada.
Alpine recuperó terreno
Antes del receso, Alpine había perdido terreno frente a Racing Bulls y Audi dentro de una zona media en la que cada décima puede modificar por completo el resultado de una clasificación. Para Colapinto, el paquete incorporado después de las vacaciones permitió cambiar esa situación.
“Creo que la actualización llegó en el momento adecuado porque estábamos teniendo algunas dificultades y nos faltaba ritmo en comparación con ellos y con Audi. Eso nos volvió a colocar, creo, ligeramente por delante”, afirmó.
La comparación deberá renovarse desde el primer entrenamiento en el Madring. Mientras Monza premió la velocidad en las rectas y el rendimiento en curvas lentas, Madrid propone una combinación más variada, con sectores urbanos, curvas rápidas, pianos agresivos y la extensa curva peraltada conocida como La Monumental.
“Tenemos que intentar entender cómo está nuestro ritmo aquí en relación con ellos, pero en Monza fuimos definitivamente bastante rápidos. Espero que podamos mantenernos por delante y seguir sumando más puntos”, señaló.
La ilusión que dejó Italia sigue presente, pero también la prudencia. Colapinto sabe que Alpine encontró una dirección y recuperó competitividad. El reto, desde este viernes, será demostrar que aquel salto no perteneció únicamente a Monza.