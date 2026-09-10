GP de España

Colapinto marcó el salto de Alpine, pero advirtió: “Madrid será más difícil”

El argentino explicó cómo las mejoras incorporadas en Zandvoort cambiaron el rendimiento del A526 y considera que el equipo volvió a ubicarse por delante de Racing Bulls y Audi. Sin embargo, reconoció que las características del Madring presentan un desafío diferente al de Monza.