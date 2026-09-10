#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Automovilismo

El alerón “olvidado” que convirtió al Alpine de Gasly en el más rápido de Monza

Alpine recuperó un alerón utilizado al comienzo de la temporada que podría volver a aparecer en circuitos donde la velocidad en las rectas y la baja resistencia al aire resulten decisivas.

La escudería volvió a utilizar un particular alerón trasero que había dejado de lado después de las primeras carreras. La escudería volvió a utilizar un particular alerón trasero que había dejado de lado después de las primeras carreras.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La pole position de Pierre Gasly en Monza tuvo algo de sorpresa, pero nada de casualidad. Alpine encontró una combinación perfecta entre la estrategia para aprovechar el rebufo, una vuelta impecable del francés y una decisión técnica que terminó siendo determinante: recuperar una pieza que el equipo ya tenía, aunque llevaba varios meses guardada.

Según un análisis de Mark Hughes publicado por el sitio oficial de la Fórmula 1, la escudería de Enstone volvió a colocar en el A526 un particular alerón trasero que había utilizado durante las pruebas de pretemporada y en las primeras tres carreras del campeonato.

Mirá tambiénMadrid recibe a Colapinto: “Me recuerda a Buenos Aires, acá me siento como en casa”

Después de aquellas apariciones, Alpine eligió una versión más convencional. Sin embargo, las características del circuito italiano llevaron a los ingenieros a rescatar aquella solución.

Y funcionó.

Gasly consiguió la primera pole position de su trayectoria en la Fórmula 1 y Franco Colapinto también ingresó en la Q3 para terminar octavo. Los dos resultados confirmaron el salto de rendimiento de Alpine en una pista en la que la eficiencia aerodinámica es fundamental.

Un alerón pensado para las rectas de Monza

A diferencia de otros diseños, el alerón utilizado por Alpine no gira cuando el auto activa el modo de recta. Su parte móvil se pliega hacia abajo hasta quedar prácticamente paralela al plano principal.

Ese movimiento permite reducir la resistencia que genera el aire y alcanzar una mayor velocidad en las rectas. Una ventaja importante en Monza, donde los pilotos recorren buena parte de la vuelta con el acelerador a fondo.

Formula One F1 - Italian Grand Prix - Autodromo Nazionale Monza, Monza, Italy - September 6, 2026 Ferrari's Lewis Hamilton and Alpine's Pierre Gasly in action during the race REUTERS/Jakub PorzyckiPierre Gasly logró en Monza la primera pole de su carrera en Fórmula 1.

La solución también ayudó a aprovechar la potencia de la unidad Mercedes, incorporada por Alpine para esta temporada. Pero su aporte no se limitó solamente a la velocidad final.

Cuando el alerón recupera su posición para afrontar una curva, la carga aerodinámica vuelve de una manera más progresiva. Ese comportamiento puede darle al piloto una mayor sensación de estabilidad en la parte trasera del auto al momento de frenar.

Gasly supo utilizar esa confianza en las zonas más exigentes del circuito y construyó allí buena parte de la vuelta que lo llevó a la pole.

La importancia del rebufo

El alerón fue una de las claves, pero no la única. Alpine también realizó un trabajo preciso para ubicar a Gasly en el momento indicado y permitirle aprovechar la aspiración de los autos que circulaban delante.

El rebufo tiene un valor especial en Monza. Cuando un piloto logra colocarse a la distancia correcta de otro auto, encuentra menos resistencia contra el aire y puede ganar una fracción importante de tiempo en las rectas.

Mientras los equipos más poderosos buscaban preparar sus propias vueltas y coordinar la posición de sus pilotos, Alpine consiguió que Gasly estuviera siempre en el lugar adecuado. El francés completó el plan con una actuación sin errores.

Una pieza conocida para un resultado inesperado

La escudería no llevó a Italia una creación de último momento. Tampoco necesitó estrenar una gran actualización. La respuesta estaba en un componente que ya había probado, utilizado y posteriormente apartado.

Monza apareció como el lugar ideal para recuperarlo. La combinación entre menor resistencia al aire, potencia en las rectas y estabilidad en las frenadas permitió que el A526 mostrara su mejor versión.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Alpine
Fórmula 1
Italia
Automovilismo

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro