La pole position de Pierre Gasly en Monza tuvo algo de sorpresa, pero nada de casualidad. Alpine encontró una combinación perfecta entre la estrategia para aprovechar el rebufo, una vuelta impecable del francés y una decisión técnica que terminó siendo determinante: recuperar una pieza que el equipo ya tenía, aunque llevaba varios meses guardada.
El alerón “olvidado” que convirtió al Alpine de Gasly en el más rápido de Monza
Alpine recuperó un alerón utilizado al comienzo de la temporada que podría volver a aparecer en circuitos donde la velocidad en las rectas y la baja resistencia al aire resulten decisivas.
Según un análisis de Mark Hughes publicado por el sitio oficial de la Fórmula 1, la escudería de Enstone volvió a colocar en el A526 un particular alerón trasero que había utilizado durante las pruebas de pretemporada y en las primeras tres carreras del campeonato.
Después de aquellas apariciones, Alpine eligió una versión más convencional. Sin embargo, las características del circuito italiano llevaron a los ingenieros a rescatar aquella solución.
Y funcionó.
Gasly consiguió la primera pole position de su trayectoria en la Fórmula 1 y Franco Colapinto también ingresó en la Q3 para terminar octavo. Los dos resultados confirmaron el salto de rendimiento de Alpine en una pista en la que la eficiencia aerodinámica es fundamental.
Un alerón pensado para las rectas de Monza
A diferencia de otros diseños, el alerón utilizado por Alpine no gira cuando el auto activa el modo de recta. Su parte móvil se pliega hacia abajo hasta quedar prácticamente paralela al plano principal.
Ese movimiento permite reducir la resistencia que genera el aire y alcanzar una mayor velocidad en las rectas. Una ventaja importante en Monza, donde los pilotos recorren buena parte de la vuelta con el acelerador a fondo.
La solución también ayudó a aprovechar la potencia de la unidad Mercedes, incorporada por Alpine para esta temporada. Pero su aporte no se limitó solamente a la velocidad final.
Cuando el alerón recupera su posición para afrontar una curva, la carga aerodinámica vuelve de una manera más progresiva. Ese comportamiento puede darle al piloto una mayor sensación de estabilidad en la parte trasera del auto al momento de frenar.
Gasly supo utilizar esa confianza en las zonas más exigentes del circuito y construyó allí buena parte de la vuelta que lo llevó a la pole.
La importancia del rebufo
El alerón fue una de las claves, pero no la única. Alpine también realizó un trabajo preciso para ubicar a Gasly en el momento indicado y permitirle aprovechar la aspiración de los autos que circulaban delante.
El rebufo tiene un valor especial en Monza. Cuando un piloto logra colocarse a la distancia correcta de otro auto, encuentra menos resistencia contra el aire y puede ganar una fracción importante de tiempo en las rectas.
Mientras los equipos más poderosos buscaban preparar sus propias vueltas y coordinar la posición de sus pilotos, Alpine consiguió que Gasly estuviera siempre en el lugar adecuado. El francés completó el plan con una actuación sin errores.
Una pieza conocida para un resultado inesperado
La escudería no llevó a Italia una creación de último momento. Tampoco necesitó estrenar una gran actualización. La respuesta estaba en un componente que ya había probado, utilizado y posteriormente apartado.
Monza apareció como el lugar ideal para recuperarlo. La combinación entre menor resistencia al aire, potencia en las rectas y estabilidad en las frenadas permitió que el A526 mostrara su mejor versión.