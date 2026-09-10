Hubo una ausencia que no alcanzó para romper la fotografía. Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi estuvieron sobre el escenario de la Embajada Argentina en España, mientras que Franco Colapinto apareció a través de una pantalla. De una manera diferente, los tres pilotos que representarán al país durante el Gran Premio de España formaron parte de una misma jornada.
Bajo la misma bandera: Colapinto, Varrone y Colnaghi se proyectan desde Madrid
Colnaghi y Varrone compartieron el encuentro “Acelerando el Futuro”, mientras Colapinto se sumó mediante un mensaje grabado. Los tres representarán a la Argentina en F1, F2 y F3 durante el estreno del Madring.
El encuentro “Acelerando el Futuro” se realizó en Madrid, a pocos días de la primera competencia de la Fórmula 1 en el nuevo circuito urbano Madring. La actividad fue organizada por la Asociación Argentina de Volantes, junto con el Automóvil Club Argentino y la Embajada Argentina en España.
La iniciativa buscó mostrar el presente y la proyección internacional del automovilismo nacional. No fue solamente una reunión institucional: allí estaban representados los tres escalones más importantes del camino hacia la máxima categoría.
Colapinto competirá en la Fórmula 1 con Alpine; Varrone lo hará en la Fórmula 2 y Colnaghi afrontará la definición de la temporada de Fórmula 3. Tres argentinos, tres categorías y un mismo escenario durante un fin de semana que promete ser especial.
El mensaje de Colapinto
Franco no pudo estar físicamente en el encuentro debido a compromisos asumidos con anterioridad. Sin embargo, dejó un mensaje grabado para acompañar a los organizadores, sus colegas y las personas que participaron de la actividad.
“Hola a todos, soy Franco Colapinto. Me hubiera encantado estar ahí con ustedes, pero por compromisos asumidos previamente no pude viajar”, explicó el piloto de Alpine.
“Les mando un abrazo enorme y espero que disfruten mucho este evento. Muchas gracias por la invitación”, agregó.
Su aparición completó simbólicamente la presencia argentina. Colapinto será el principal foco de atención nacional durante el fin de semana, pero Madrid también mostrará a otros dos pilotos que buscan construir su propio camino dentro del automovilismo internacional.
Varrone y un recorrido diferente
Nicolás Varrone participó de la charla y repasó su trayectoria, marcada por un camino diferente al que habitualmente recorren los pilotos que sueñan con llegar a la Fórmula 1.
El argentino construyó buena parte de su prestigio en las competencias de resistencia y los autos de carrocería antes de incorporarse a la Fórmula 2. Esa experiencia le permitió desarrollar una formación amplia y demostrar que no existe una única ruta para acercarse a las principales categorías del mundo.
Su llegada a la F2 representó un cambio profundo. Debió volver a adaptarse a un monoplaza, aprender nuevos circuitos y competir contra algunos de los jóvenes más destacados del automovilismo internacional.
Madrid será otra oportunidad para continuar ese proceso. Como el resto de los pilotos, Varrone deberá aprender un trazado desconocido y encontrar rápidamente los límites de una pista que no ofrece antecedentes.
Colnaghi y una definición especial
Mattia Colnaghi también participó del encuentro y habló sobre un fin de semana que tendrá un significado particular. El piloto de MP Motorsport llegará al Madring para disputar la última fecha de su primera temporada en la Fórmula 3.
Integrante del programa de jóvenes pilotos de Red Bull, Colnaghi atraviesa una etapa de crecimiento en una categoría extremadamente competitiva. Durante el año debió acostumbrarse a nuevos circuitos, a una estructura diferente y a la exigencia de compartir pista con una numerosa grilla.
Madrid será el cierre de ese aprendizaje, pero también una posibilidad para mostrar la evolución conseguida durante la temporada.
Aunque nació en Italia, Colnaghi compite bajo la bandera argentina, el país de su madre. Su presencia junto a Varrone volvió a reflejar la diversidad de caminos e historias que hoy conviven dentro del automovilismo nacional.
Dos autos como parte de la historia
La jornada también incluyó la presentación de un auto de Fórmula y otro de GT3. Los dos vehículos acompañaron una charla atravesada por la formación de los pilotos, la herencia deportiva y los desafíos necesarios para sostener una carrera en Europa.
La elección también reflejó los diferentes recorridos de los protagonistas. Varrone se destacó durante años con autos de resistencia y Gran Turismo antes de desembarcar en la Fórmula 2. Colnaghi avanzó a través de las categorías de monoplazas. Colapinto completó ese recorrido hasta alcanzar la Fórmula 1.
Tres caminos que se encuentran en Madrid
La coincidencia de los tres argentinos en un mismo fin de semana tiene un valor que va más allá de los resultados. Durante mucho tiempo, los pilotos nacionales debieron avanzar de manera aislada, con enormes dificultades para sostener sus campañas fuera del país.
Colapinto, Varrone y Colnaghi representan hoy tres momentos diferentes de ese recorrido. Uno ya está instalado en la Fórmula 1; otro intenta consolidarse en la antesala de la máxima categoría; y el más joven continúa su formación en la Fórmula 3.
El Madring será nuevo para todos. Cada vuelta servirá para descubrir una pista que combina sectores urbanos, curvas rápidas y una zona peraltada que promete convertirse en su imagen más reconocida.
Antes de que los motores comiencen a girar, el automovilismo argentino ya tuvo su primera escena fuerte en Madrid. Varrone y Colnaghi compartieron el escenario; Colapinto se sumó desde una pantalla. Tres pilotos, tres categorías y un futuro que volvió a encontrarlos bajo la misma bandera.