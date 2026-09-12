GP de España

Colapinto dio un paso adelante en Madrid y quedó a un suspiro del top 10

El argentino terminó 11º en la tercera práctica del Gran Premio de España, a sólo 58 milésimas de Gabriel Bortoleto. Superó con claridad a Pierre Gasly en una sesión accidentada, dominada por Kimi Antonelli y con fuertes golpes de Lewis Hamilton y Oliver Bearman.