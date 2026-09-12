Franco Colapinto encontró una señal alentadora justo antes de la clasificación en Madrid en Fórmula 1. Después de un viernes difícil, con un Alpine que había definido como “impredecible y raro”, el argentino avanzó hasta el 11º puesto en la tercera y última práctica del Gran Premio de España.
Colapinto dio un paso adelante en Madrid y quedó a un suspiro del top 10
El argentino terminó 11º en la tercera práctica del Gran Premio de España, a sólo 58 milésimas de Gabriel Bortoleto. Superó con claridad a Pierre Gasly en una sesión accidentada, dominada por Kimi Antonelli y con fuertes golpes de Lewis Hamilton y Oliver Bearman.
Colapinto marcó un tiempo de 1 minuto, 34 segundos y 346 milésimas. Terminó a 1s549 de Kimi Antonelli, pero la diferencia más importante fue otra: quedó a sólo 58 milésimas de Gabriel Bortoleto, quien cerró el grupo de los diez primeros con el Audi.
En un circuito donde cada centímetro cuenta y los muros no ofrecen segundas oportunidades, Franco completó una sesión prolija, sin errores importantes y con una mejora que le permitió volver a colocarse por delante de Pierre Gasly. El francés terminó 16º, a más de seis décimas de su compañero.
No fue un resultado espectacular, pero sí un paso necesario. Colapinto venía de finalizar 13º en la primera práctica y 15º en la segunda, condicionado además por el tránsito cuando intentaba aprovechar los neumáticos blandos. Esta vez logró acercarse a esa zona media en la que una vuelta limpia puede cambiarlo todo.
Antonelli volvió a quedarse con lo mejor
En la punta, Kimi Antonelli confirmó que es el hombre a vencer en el nuevo Madring. El líder del campeonato marcó 1m32s797 y volvió a colocar a Mercedes al frente, después de haber dominado también la segunda práctica del viernes.
Charles Leclerc quedó segundo, a 166 milésimas, mientras que Oscar Piastri terminó tercero, a 189. Lando Norris, que necesitaba recuperar kilómetros después del problema de caja de cambios que casi no le permitió girar en la segunda sesión, fue cuarto. Max Verstappen completó los cinco primeros.
George Russell se ubicó sexto, seguido por Liam Lawson, Nico Hülkenberg, Lewis Hamilton y Bortoleto. Colapinto apareció inmediatamente detrás, en una posición que alimenta la ilusión de pelear por el ingreso a la Q3, aunque antes deberá superar una Q1 que se presenta muy ajustada.
Madring mostró los dientes
La práctica dejó también dos imágenes fuertes. La primera fue la de Hamilton contra las defensas de la última curva. El siete veces campeón bloqueó los neumáticos cuando venía mejorando sus parciales y golpeó de frente con su Ferrari.
Hamilton intentó regresar a boxes con el alerón delantero atrapado debajo del auto y el neumático delantero derecho pinchado, pese a que desde el equipo le pidieron varias veces que se detuviera. Finalmente abandonó el auto en la pista y provocó una extensa bandera roja mientras se reparaban las barreras.
Cuando la actividad pudo reanudarse, los pilotos salieron apurados para aprovechar los últimos 15 minutos. Allí aparecieron las vueltas más rápidas, incluida la que le permitió a Antonelli desplazar a Leclerc del primer lugar.
Pero Madring todavía tenía reservado otro golpe. A menos de un minuto del cierre, Oliver Bearman perdió el control de su Haas en la curva 10 e impactó con violencia contra el muro. La segunda bandera roja terminó anticipadamente la sesión y dejó a varios pilotos sin la posibilidad de completar su último intento.
Alex Albon tampoco pudo marcar un tiempo después de tocar una pared en los primeros minutos y dañar su Williams. Fernando Alonso terminó 17º y Carlos Sainz fue 18º, en una mañana complicada para los dos españoles frente a su público.
La clasificación comenzará este sábado a las 11, hora argentina. Allí ya no habrá espacio para las pruebas ni para guardar margen. Colapinto llega con una mejor sensación, un Alpine todavía difícil y una diferencia mínima por recuperar para meterse entre los diez mejores. En Madrid, al menos antes de la hora de la verdad, volvió a acercarse.