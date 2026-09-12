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Con cuatro partidos continúa este sábado la fecha 9 del Clausura

Estudiantes y Platense abrirán la jornada a las 14.45, al igual que Independiente Rivadavia y Aldosivi. A las 17.30, River visitará a Atlético Tucumán, mientras que desde las 20 Talleres recibirá a Unión en Córdoba.