El Torneo Clausura 2026 tendrá este sábado una jornada cargada de actividad, con cuatro partidos correspondientes a la novena fecha y varios equipos que afrontan compromisos importantes tanto por la pelea por los playoffs como por sus objetivos en la tabla anual.
Con cuatro partidos continúa este sábado la fecha 9 del Clausura
Estudiantes y Platense abrirán la jornada a las 14.45, al igual que Independiente Rivadavia y Aldosivi. A las 17.30, River visitará a Atlético Tucumán, mientras que desde las 20 Talleres recibirá a Unión en Córdoba.
La jornada comenzará a las 14.45 con dos encuentros en simultáneo: Estudiantes-Platense, en La Plata, e Independiente Rivadavia-Aldosivi, en Mendoza. Más tarde, a las 17.30, River visitará a Atlético Tucumán, mientras que el cierre estará a cargo de Talleres y Unión, desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes.
Estudiantes y Platense, con la cabeza también en la Libertadores
Estudiantes recibirá a Platense desde las 14.45 en el estadio Jorge Luis Hirschi, en un partido en el que ambos equipos afrontarán el compromiso con un ojo puesto en la Copa Libertadores.
El Pincha viene de empatar 1-1 ante Corinthians en la ida de los cuartos de final del máximo certamen continental. El equipo dirigido por Alexander Medina deberá viajar a Brasil para definir la serie, por lo que se prevé una importante rotación.
En el Clausura, Estudiantes necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs. Actualmente se encuentra fuera de los ocho primeros de la Zona A y también de la zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores mediante la tabla anual.
Platense atraviesa una situación similar. El equipo de Martín Palermo tiene como prioridad la revancha ante Fluminense, después del 0-2 sufrido en la ida, pero tampoco quiere descuidar el campeonato.
El Calamar presentará una formación alternativa y buscará conseguir un resultado que le permita recuperar confianza antes de afrontar sus próximos compromisos.
River quiere aprovechar su buen momento ante Atlético Tucumán
Desde las 17.30, River visitará a Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro, en uno de los partidos más atractivos de la fecha.
El conjunto dirigido por Leonardo Ponzio llega fortalecido después de conseguir dos victorias consecutivas, frente a Banfield e Independiente Rivadavia. Un nuevo triunfo le permitiría ingresar por primera vez en el torneo a los puestos de clasificación a los octavos de final.
Ponzio apostaría nuevamente por el mismo equipo, algo que River no consigue desde 2023, cuando Martín Demichelis era el entrenador.
El posible once incluye a Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada y Tomás Galván; Thiago Almada; Sebastián Driussi y Ángel Correa.
Atlético Tucumán, por su parte, atraviesa un buen presente. El equipo dirigido por Julio César Falcioni acumula cinco partidos sin derrotas y viene de conseguir un importante triunfo por 2-1 ante Racing en Avellaneda.
El Decano intentará prolongar su racha y, al mismo tiempo, volver a hacerse fuerte como local.
Unión visita a Talleres en un duelo con objetivos diferentes
El último partido del sábado será el que protagonizarán Talleres y Unión, desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes.
El conjunto cordobés llega urgido después de un comienzo complicado y estrenará como entrenador a Omar De Felippe, quien asumió tras el breve ciclo de Jorge Sampaoli.
Talleres ocupa el último lugar de la Zona A y necesita comenzar a sumar para mejorar su posición tanto en el Clausura como en la tabla anual.
Unión, en cambio, llega en una situación mucho más favorable. El equipo de Leonardo Carol Madelón consiguió tres victorias consecutivas frente a Aldosivi, Sarmiento e Instituto y actualmente ocupa el quinto puesto, dentro de la zona de clasificación a los playoffs.
La baja de Cristian Tarragona, expulsado ante Instituto, obligará al entrenador a introducir modificaciones. Julián Palacios aparece como una de las alternativas para ingresar, mientras que Ignacio Malcorra tendría mayor libertad para moverse por detrás de Marcelo Estigarribia.
El posible equipo del Tatengue sería: Matías Mansilla; Juan Pintado, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Emilio Giaccone, Joaquín Mosqueira y Brahian Cuello; Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia.
Así, el sábado ofrecerá cuatro partidos con escenarios diferentes: equipos que buscan meterse en zona de playoffs, otros que necesitan recuperarse y dos protagonistas, Estudiantes y Platense, que deberán administrar energías pensando también en sus decisivos compromisos por la Copa Libertadores.