Por otros cuatro años

Gustavo Alfaro renovó con Paraguay y ya piensa en el Mundial 2030

La Asociación Paraguaya de Fútbol confirmó la renovación del entrenador argentino, quien continuará al frente de la Albirroja hasta el Mundial de 2030. Alfaro asumió en 2024 y logró devolver al seleccionado paraguayo a una Copa del Mundo después de 16 años.