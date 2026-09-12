La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) anunció este viernes la renovación del contrato de Gustavo Alfaro, quien continuará como entrenador de la selección paraguaya hasta la Copa del Mundo de 2030.
Gustavo Alfaro renovó con Paraguay y ya piensa en el Mundial 2030
La Asociación Paraguaya de Fútbol confirmó la renovación del entrenador argentino, quien continuará al frente de la Albirroja hasta el Mundial de 2030. Alfaro asumió en 2024 y logró devolver al seleccionado paraguayo a una Copa del Mundo después de 16 años.
La confirmación estuvo a cargo del propio presidente de la APF, Robert Harrison, quien publicó una fotografía junto al técnico argentino, de 64 años, con una camiseta de la Albirroja que llevaba el nombre “G. Alfaro 2030”. “2030 allá vamos”, escribió el dirigente para comunicar el acuerdo.
De esta manera, Alfaro continuará al frente del seleccionado paraguayo durante el próximo proceso mundialista y tendrá también como uno de sus principales objetivos la Copa América de 2028.
Paraguay ya tiene asegurada su presencia en el Mundial de 2030 debido a que será uno de los países anfitriones del torneo, junto con Argentina y Uruguay, y albergará uno de los partidos de la primera fase.
Un ciclo que devolvió a Paraguay a los primeros planos
Alfaro asumió como entrenador de Paraguay en septiembre de 2024 y rápidamente consiguió modificar el rumbo del seleccionado. El principal logro de su ciclo fue la clasificación al Mundial, poniendo fin a una ausencia de 16 años en la máxima competencia internacional.
El entrenador argentino también logró recuperar algunos rasgos históricos del fútbol paraguayo y consolidar un equipo competitivo, con una identidad más definida.
En la última Copa del Mundo, la Albirroja tuvo una destacada participación. Después de un debut adverso frente a Estados Unidos, Paraguay venció a Turquía y empató con Australia para avanzar a la siguiente instancia.
En los 16avos de final protagonizó uno de los grandes golpes del torneo al eliminar a Alemania por penales, luego de igualar 1-1 durante los 90 minutos. Su recorrido terminó en octavos de final, donde cayó 1-0 ante Francia.
Los próximos desafíos de la Albirroja
Desde su llegada, Alfaro dirigió 24 partidos al frente del seleccionado paraguayo, con un registro de 11 victorias, siete empates y seis derrotas.
Con su continuidad confirmada hasta 2030, el entrenador argentino tendrá por delante un nuevo ciclo para consolidar el crecimiento del equipo y preparar la próxima cita mundialista.
Los primeros compromisos después de la renovación serán dos amistosos en Estados Unidos: Paraguay enfrentará a Bolivia el domingo 27 de septiembre y cinco días después se medirá con Colombia.
El nuevo vínculo le permitirá a Alfaro trabajar con mayor horizonte sobre un seleccionado que volvió a recuperar protagonismo y que ya tiene asegurado su lugar en el Mundial que organizarán Argentina, Uruguay y Paraguay en 2030.