El nuevo Velódromo cubierto de Rafaela representa uno de los legados más importantes que dejarán los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 para el deporte argentino. Homologado por la Unión Ciclista Internacional (UCI), el escenario albergará las competencias de ciclismo de pista y, una vez finalizado el evento, continuará siendo un espacio estratégico para la formación de atletas y la organización de competencias de nivel internacional.
Walter Pérez: "Santa Fe está en el centro del país y va a ser un polo de desarrollo deportivo"
El campeón olímpico en ciclismo aseguró que el Invencible Velódromo de Rafaela, con infraestructura de estándar internacional, permitirá formar nuevas generaciones de ciclistas y fortalecer el alto rendimiento en toda la región.
Para Walter Pérez, campeón olímpico en Beijing 2008 y actual director técnico de la Selección Argentina de Ciclismo de Pista, la obra marca un antes y un después para la disciplina. "La inversión que realizó la Provincia al construir un Velódromo nuevo de última generación nos va a dar una mejora enorme hacia el futuro, principalmente para los más chicos que entrenan esta disciplina", destacó Pérez.
Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sede de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países. La competencia contará con 43 deportes y 60 disciplinas, en el evento deportivo más importante de la historia de la provincia.
Una infraestructura que cambia el futuro del ciclismo
Después de integrar la Selección Argentina durante 23 años y representar al país en cuatro Juegos Olímpicos, Walter Pérez conoce de primera mano las condiciones que exige el alto rendimiento. Por eso, recorrer el nuevo Velódromo de Rafaela tuvo un significado especial.
"Me emocioné mucho cuando entré porque toda mi carrera deportiva la hice en un Velódromo de esos, pero en otros países. Poder estar ahí y ver semejante pista acá, en mi país, es algo increíble", recordó.
Para el entrenador, la obra trasciende la realización de los Juegos y se convertirá en un motor para el crecimiento del ciclismo argentino.
"Santa Fe está en el centro del país y va a ser un polo de desarrollo deportivo, no solo en el ciclismo, sino en todas las disciplinas que han sumado instalaciones de este nivel", sostuvo.
Además, remarcó que las futuras generaciones serán las principales beneficiadas.
"Los chicos van a poder entrenar durante todo el año en una pista de primer nivel, con condiciones similares a las de los grandes centros deportivos del mundo. Eso representa una oportunidad enorme para el desarrollo del ciclismo argentino", explicó.
Cabe señalar que la Provincia destina más de 90 millones de dólares a obras vinculadas a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que incluyen financiamiento externo de 75 millones de dólares otorgados por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), además de aportes del Tesoro provincial.
Seis pruebas para disfrutar en Rafaela
El ciclismo de pista se disputará exclusivamente en el nuevo Velódromo cubierto de Rafaela, donde los mejores exponentes de Sudamérica competirán en seis pruebas oficiales, tanto en la rama masculina como en la femenina: velocidad individual, keirin, velocidad por equipos, persecución por equipos, ómnium y madison.
Las pruebas de velocidad pondrán a prueba la explosión y la aceleración de los ciclistas en duelos mano a mano, mientras que el ómnium combinará cuatro competencias diferentes —scratch, tempo race, eliminación y carrera por puntos— para definir al atleta más completo.
En tanto, modalidades como la persecución por equipos, la velocidad por equipos y la madison mostrarán la importancia de la estrategia, la coordinación y el trabajo colectivo, convirtiéndose en algunas de las competencias más atractivas del programa.
La ventaja de competir en casa
Competir como local también puede marcar una diferencia para la Selección Argentina.
"Estar en casa marca una diferencia. Poder entrenar hasta los últimos días te da ventaja porque ya vas a conocer la pista, mientras que los demás vienen tres días antes a ver qué pasa. Estamos muy esperanzados en armar el mejor equipo y llegar con el ritmo adecuado para pelear los podios", afirmó Pérez.
Para el campeón olímpico, la realización de los Juegos Suramericanos representa una oportunidad histórica para que miles de santafesinos conozcan de cerca una disciplina que pocas veces puede disfrutarse en el país.
"Tratándose de una provincia que saca muchos deportistas a nivel nacional, esto le va a dar un plus enorme. Traer un Juego Suramericano es una fiesta para la gente que ama el deporte", expresó.
Y dejó una invitación para toda la comunidad. "El mensaje para los santafesinos, les guste o no el deporte, es que van a tener a toda Sudamérica compitiendo en la puerta de su casa. Es una fiesta única que no sabemos cuándo volverá a repetirse. Los invito a que no se la pierdan, que vayan a disfrutar de su disciplina favorita y también a descubrir de cerca otros deportes", concluyó.
Con un Velódromo homologado internacionalmente y pensado para perdurar mucho más allá de la competencia, Rafaela no solo será sede del ciclismo de pista durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La obra se proyecta como uno de los principales centros de desarrollo de la disciplina en el país y como un legado que permitirá formar nuevas generaciones de deportistas durante las próximas décadas.