Las calles y rutas de Rafaela serán escenario de una de las competencias más exigentes de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Allí, los mejores ciclistas de Suramérica pondrán a prueba su resistencia, estrategia y capacidad de trabajo en equipo en una disciplina donde cada decisión puede definir el resultado de una carrera que se extiende durante varios kilómetros.
Yoel Vargas: "El deporte te sana, te da felicidad y fuerzas para la vida”
El ciclista rafaelino destacó el impacto que tendrán los Juegos Suramericanos 2026 en su ciudad y aseguró que las obras y el legado del evento impulsarán el crecimiento de nuevas generaciones de deportistas.
Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sede de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países. La competencia contará con 43 deportes y 60 disciplinas, en el evento deportivo más importante de la historia de la provincia.
Para Yoel Vargas, integrante de la Selección Argentina y uno de los referentes del ciclismo rafaelino, la posibilidad de competir en una ciudad que respira deporte representa mucho más que un desafío deportivo.
"El deporte te sana, te da felicidad y fuerzas para la vida. Hay que aprovechar esta oportunidad porque ocurre una sola vez y no sabemos cuándo la provincia volverá a recibir un evento de esta magnitud", expresó.
Una disciplina donde la estrategia vale tanto como las piernas
A diferencia de otras competencias individuales, el ciclismo de ruta combina resistencia física, táctica y trabajo en equipo. Las carreras pueden superar ampliamente los 180 kilómetros y obligan a los corredores a administrar el esfuerzo, interpretar los movimientos del pelotón y elegir el momento exacto para atacar.
Cada recorrido presenta desafíos diferentes: cambios de ritmo, condiciones climáticas, desniveles y estrategias colectivas que convierten a cada prueba en una competencia impredecible para corredores y espectadores.
Rafaela se transforma con los Juegos
La llegada del ciclismo de ruta forma parte de una transformación mucho más amplia que vive la ciudad.
Además de recibir una de las competencias más atractivas del calendario, Rafaela incorpora nueva infraestructura deportiva y mejoras que fortalecerán el desarrollo del ciclismo mucho después de que finalicen los Juegos.
"Ver una infraestructura así en mi ciudad era algo que parecía muy lejano y hoy es una realidad. Es un aporte enorme que les va a dar muchas oportunidades a los chicos que quieran empezar este deporte", destacó Vargas.
La Provincia destina más de 90 millones de dólares a obras vinculadas a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con financiamiento externo de 75 millones de dólares otorgados por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), además de aportes del Tesoro provincial.
El sacrificio detrás de cada carrera
Detrás de cada competencia hay años de preparación y una rutina de entrenamiento que exige un compromiso absoluto.
"Esta disciplina requiere mucho tiempo. Son prácticamente seis horas arriba de la bicicleta y más de dos o tres horas de gimnasio todos los días. Un cuerpo normalmente no aguanta dos semanas corriendo 180 o 200 kilómetros diarios si no está preparado para esa exigencia", explicó.
La preparación no solo busca desarrollar resistencia física. También implica fortalecer la concentración, la alimentación, la recuperación y la capacidad de sostener un alto rendimiento durante varias jornadas consecutivas.
"La bicicleta me lo dio todo"
La relación de Yoel Vargas con este deporte comenzó cuando tenía apenas siete años y, desde entonces, nunca dejó de pedalear.
"La bici me lo dio todo. Me enseñó, me permitió conocer lugares, culturas y personas. Dedicarme al ciento por ciento desde mi infancia y juventud me hizo crecer mucho, tanto como deportista como persona", recordó.
Hoy, con 25 años, continúa entrenando con la misma pasión.
"Para mí no salir a pedalear un día es imposible, sin importar el clima. Creo que cualquiera que tenga una meta y trabaje día a día con esfuerzo puede lograrla", afirmó.
Una invitación para vivir los Juegos
Para Vargas, la llegada de los Juegos Suramericanos representa una oportunidad única para que la comunidad descubra de cerca una disciplina que pocas veces puede verse al máximo nivel en el país.
"Invito a todos los santafesinos a acercarse a vivir los Juegos. Es una oportunidad única para ver competir a los mejores ciclistas de Sudamérica y para que muchos chicos encuentren inspiración para empezar a practicar este deporte", concluyó.
Con circuitos preparados para una competencia internacional y una ciudad que se transforma para recibir a la élite del ciclismo sudamericano, Rafaela será uno de los grandes escenarios de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Más allá de las medallas, el verdadero triunfo será el legado que quedará para el ciclismo y para las futuras generaciones de deportistas de la provincia.