Ciudad de Santa Fe

Juegos Suramericanos: Pullaro y Poletti dieron la bienvenida a las delegaciones e izaron sus banderas

Los 1.335 atletas que se alojarán en la Villa Suramericana fueron recibidos por el gobernador y el intendente, a un día del inicio del certamen. “Agradezco al Comité Olímpico y a cada una de las personas que hicieron posible este megaevento deportivo, pero fundamentalmente a todos los santafesinos que trabajaron para que pudiera materializarse”, expresó el gobernador.