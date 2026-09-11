Deportes, clima y memoria

De los Cruz del Sur a los Suramericanos: dos juegos atravesados por El Niño, 44 años después

En 1982 Santa Fe fue subsede de los Juegos Cruz del Sur, el antecedente directo de los actuales Odesur. Aquella edición quedó enmarcada en el comienzo de uno de los episodios de El Niño más severos registrados en la región, que durante 1983 provocó una histórica crecida del Paraná, inundaciones, cortes en la Ruta 168 y la caída del Puente Colgante. Ahora, Santa Fe vuelve a recibir los Juegos mientras otro El Niño, que el SMN estima de intensidad fuerte o muy fuerte, recién comienza a desplegarse.