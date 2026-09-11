El fin de semana de Nicolás Varrone en el Gran Premio de España de Fórmula 2 comenzó con buenas expectativas, pero un golpe durante la clasificación terminó condicionando sus posibilidades para las dos carreras del fin de semana. El piloto argentino del Van Amersfoort Racing perdió el control de su monoplaza en la zona de la curva peraltada «Monumental» y terminó contra el muro externo.
Varrone terminó contra el muro y complicó su fin de semana en la Fórmula 2
El argentino tuvo un buen comienzo en el nuevo circuito de Madring, pero un despiste durante la clasificación provocó una bandera roja y le impidió completar una vuelta rápida. Largará desde el fondo en la Sprint y en la carrera principal.
El accidente se produjo cuando Varrone intentaba mejorar sus registros y provocó la segunda de las tres banderas rojas que tuvo la sesión. El argentino pudo bajar del auto por sus propios medios y no sufrió lesiones, aunque el impacto dañó principalmente la parte izquierda del monoplaza.
El resultado de la clasificación fue especialmente desafortunado porque Varrone había mostrado un buen ritmo durante las primeras horas de actividad en el nuevo circuito de Madring, donde había terminado segundo en la práctica libre, únicamente por detrás del búlgaro Nikola Tsolov, actual líder del campeonato.
De la ilusión de pelear adelante al accidente
Varrone había registrado como mejor marca 1m58s309, producto de una de sus ocho vueltas, y durante algunos momentos de la sesión llegó a ubicarse provisionalmente en la primera posición. Sin embargo, cuando buscaba mejorar su tiempo, encaró la curva «Monumental», una de las características del nuevo trazado madrileño por sus 24 grados de inclinación.
El monoplaza se desplazó hacia el sector externo de la pista y terminó impactando contra las protecciones. El incidente interrumpió la actividad y dejó al argentino sin posibilidades de completar una vuelta rápida en el tramo decisivo de la clasificación.
De acuerdo con los resultados de la sesión, Varrone quedó relegado al 17.º lugar de la clasificación, por lo que deberá afrontar una importante remontada tanto en la carrera Sprint como en la competencia principal.
El accidente se produjo aproximadamente cuando restaban 20 minutos para finalizar la tanda y fue uno de los tres incidentes que obligaron a detener la sesión.
Una clasificación accidentada
La clasificación tuvo varias interrupciones. Antes del golpe de Varrone, el indio Kush Maini había protagonizado un incidente en la curva 15, mientras que el británico John Bennett terminó con importantes daños en la parte posterior de su monoplaza luego de hacer un trompo en la curva 11.
Cuando la bandera de cuadros ya marcaba el final de la sesión, el estadounidense Colton Herta también sufrió un fuerte impacto en la zona final de la curva peraltada, al golpear contra el muro.
En ese contexto, la pole position quedó en manos del sueco Dino Beganovic, del equipo DAMS Lucas Oil, con un registro de 1m44s578, a una velocidad promedio de 186,813 km/h. El británico Alex Dunne quedó segundo, a 230 milésimas, mientras que el brasileño Rafael Câmara terminó tercero, a 522 milésimas.
El Top 5 lo completaron el noruego Martinius Stenshorne y el búlgaro Nikola Tsolov, ambos a 607 milésimas de la referencia.
Tsolov y Câmara, separados por 11 puntos
La clasificación también dejó planteado un escenario atractivo para la definición del campeonato. Tsolov llega al Gran Premio de España como líder con 177 puntos, apenas 11 unidades por delante de Rafael Câmara, su principal perseguidor.
Ambos comenzarán el fin de semana desde posiciones de privilegio, mientras que Varrone deberá avanzar desde el fondo para intentar rescatar puntos en un escenario completamente nuevo para la categoría.
El argentino venía de sumar un punto en el Gran Premio de Italia, donde había finalizado décimo, y ahora tendrá como principal objetivo recuperar posiciones en las dos competencias madrileñas.
La actividad de la Fórmula 2 continuará este sábado a las 9:15 de Argentina, con la carrera Sprint, que tendrá una extensión de 23 vueltas o un máximo de 45 minutos más un giro. La competencia principal se disputará el domingo.