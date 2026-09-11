Gran Premio de España

Varrone terminó contra el muro y complicó su fin de semana en la Fórmula 2

El argentino tuvo un buen comienzo en el nuevo circuito de Madring, pero un despiste durante la clasificación provocó una bandera roja y le impidió completar una vuelta rápida. Largará desde el fondo en la Sprint y en la carrera principal.