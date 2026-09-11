La FIA Fórmula 3 puso en marcha su actividad en Madrid con la primera práctica del Gran Premio de España, última fecha de una temporada que se definirá con dos carreras. En el estreno del nuevo circuito de Madring, el ítalo-argentino Mattia Colnaghi finalizó en la 11.ª posición al volante del MP Motorsport.
Fórmula 3: Colnaghi fue 11º en la práctica que abrió el GP de España
El piloto ítalo-argentino marcó 1m50s540 con el MP Motorsport y quedó a 705 milésimas del japonés Jin Nakamura, referente de la primera tanda. El campeonato llega a su definición con Freddie Slater y Ugo Ugochukwu separados por 15 puntos.
Colnaghi registró un tiempo de 1m50s540 en el trazado madrileño, de 5,4 kilómetros de extensión, y quedó a 705 milésimas del japonés Jin Nakamura, quien estableció la referencia de la sesión con 1m49s835.
El piloto de Hitech encabezó una tanda muy ajustada en los primeros puestos y superó por apenas 101 milésimas a su compatriota Taito Kato, mientras que el italiano Enzo Deligny quedó tercero, a 144 milésimas de la punta.
Los candidatos al título, entre los primeros
La definición del campeonato también comenzó a tomar protagonismo desde la primera salida a pista. Ugo Ugochukwu, principal escolta del líder del certamen, terminó cuarto a 165 milésimas de Nakamura, mientras que Freddie Slater, actual líder del campeonato, ocupó el sexto lugar, a 196 milésimas.
Entre ambos se ubicó el mexicano Ernesto Rivera, quinto a 167 milésimas del tiempo de referencia.
Slater llega a esta última cita con 141 puntos, mientras que Ugochukwu suma 126, por lo que existe una diferencia de 15 unidades entre ambos. Con dos carreras por disputar durante el fin de semana madrileño, cada punto tendrá un peso determinante en la definición del campeonato.
Para Colnaghi, en tanto, la primera práctica sirvió como primer contacto competitivo con un escenario completamente nuevo para la categoría. El objetivo será aprovechar las siguientes sesiones para encontrar el mejor rendimiento del monoplaza del equipo MP Motorsport y avanzar en la clasificación.
Una bandera roja en los minutos finales
La única interrupción importante de la práctica se produjo sobre los minutos finales, cuando Nicola Lacorte terminó golpeando el muro en la curva 9. El italiano, que viene de conseguir su primera victoria en la categoría en Monza, rozó las protecciones con su monoplaza y provocó la aparición de la bandera roja.
El incidente impidió que algunos pilotos pudieran completar sus últimos intentos y cerró una primera tanda en la que los tiempos estuvieron muy comprimidos, especialmente entre los puestos de vanguardia.
La actividad continuará con las dos tandas de clasificación, que se disputarán a las 13:25 y 13:55, hora argentina, y dividirán en grupos a los 28 participantes de la categoría.
La clasificación será clave para establecer las posiciones de partida de las dos carreras que cerrarán el campeonato de FIA Fórmula 3 en el nuevo escenario de Madring.