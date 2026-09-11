Previo a la clasificación

Fórmula 3: Colnaghi fue 11º en la práctica que abrió el GP de España

El piloto ítalo-argentino marcó 1m50s540 con el MP Motorsport y quedó a 705 milésimas del japonés Jin Nakamura, referente de la primera tanda. El campeonato llega a su definición con Freddie Slater y Ugo Ugochukwu separados por 15 puntos.