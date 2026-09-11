Copa Argentina

La AFA dio curso al reclamo de Vélez y Boca tiene cinco días para responder

El Tribunal de Disciplina notificó formalmente al Xeneize sobre la presentación del club de Liniers y le otorgó cinco días para tomar conocimiento y realizar su descargo. Vélez reclama la eliminación de Boca de la Copa Argentina por una supuesta inclusión indebida de jugadores extranjeros.