El reclamo de Vélez contra Boca por el partido de octavos de final de la Copa Argentina ya tiene curso formal en la Asociación del Fútbol Argentino. El Tribunal de Disciplina notificó al club de la Ribera sobre la presentación realizada por el Fortín y le otorgó un plazo de cinco días para responder.
La AFA dio curso al reclamo de Vélez y Boca tiene cinco días para responder
El Tribunal de Disciplina notificó formalmente al Xeneize sobre la presentación del club de Liniers y le otorgó cinco días para tomar conocimiento y realizar su descargo. Vélez reclama la eliminación de Boca de la Copa Argentina por una supuesta inclusión indebida de jugadores extranjeros.
La resolución fue incluida en el último Boletín Oficial del organismo, donde se estableció que Boca deberá tomar conocimiento del reclamo y presentar su descargo dentro del plazo fijado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 del Código Disciplinario.
La medida no implica todavía una resolución sobre el planteo de Vélez, sino la apertura de la instancia para que Boca pueda ejercer su derecho de defensa.
Vélez reclama la eliminación de Boca
La controversia se originó luego del partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina, en el que Boca eliminó a Vélez mediante una definición por penales.
Tras el encuentro, el club de Liniers presentó formalmente un reclamo ante la AFA al considerar que Boca habría incurrido en una infracción al incluir seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido, cuando el reglamento establece un máximo de cinco.
A partir de ese planteo, Vélez solicitó que Boca sea descalificado de la competencia y que el conjunto de Liniers avance a los cuartos de final en su lugar.
El pedido fue presentado formalmente el sábado pasado y ahora quedó bajo análisis del Tribunal de Disciplina, que deberá evaluar los argumentos de ambas instituciones antes de adoptar una decisión.
Un antecedente que genera expectativa
El caso tendrá además un antecedente reciente para analizar. En el mismo Boletín Oficial, el Tribunal de Disciplina resolvió un reclamo presentado por Lanús contra Belgrano en el fútbol femenino.
En aquel encuentro, Lanús denunció que Belgrano había realizado seis cambios y solicitó que se le diera por ganado el partido. Sin embargo, el organismo disciplinario decidió mantener el resultado original, favorable al conjunto cordobés por 3-1, y aplicar en cambio una sanción económica.
Ese antecedente podría ser tenido en cuenta en el análisis del planteo de Vélez, aunque se trata de un caso diferente y la resolución sobre el partido entre Boca y el Fortín dependerá de la normativa específica aplicable a la Copa Argentina.
Ahora, Boca tendrá cinco días para presentar su respuesta. Una vez cumplida esa instancia, el Tribunal de Disciplina deberá avanzar en el análisis del reclamo y determinar si corresponde aplicar alguna sanción o mantener el resultado deportivo del encuentro.