Si bien el partido es el domingo a las 18 en el Feliciano Gambarte, cada día que pasa en el Mundo Colón se le cae un jugador a Iván Raúl Delfino para la "Batalla de Mendoza".
Cada día que pasa se cae un soldado en Colón: ¡ahora Castet!
A las bajas de Pier Barrios, Ignacio Lago y Matías Muñoz ahora se suma el lateral izquierdo que había levantado mucho su nivel con Delfino. El DT prueba y prueba con lo que que tiene para ir a la Bodega del “Tomba”.
Lesiones: ¡Que llegue el domingo!
La semana arrancó complicada, siguió complicada y terminó complicada. Por ahora, cuatro titulares menos y Lértora adentro con lo justo.
Concretamente, el que ahora se queda afuera del cruce dominguero ante Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza es el lateral izquierdo Facundo "Pico" Castet, jugador muchas veces resistido pero que con la llegada de Iván Delfino había levantado y mucho su nivel.
Sin dudas, el puesto del "3" pasó a ser traumático en el Sabalero. Hace poco, pensando en el posible cupo de refuerzo extra, se desvinculó Leandro Allende, con nuevo destino en Guaraní de Paraguay.
El otro nombre, que había llegado como "refuerzo" por pedido de Ezequiel Medrán, Gabriel Risso Patrón, viene formando parte de la enfermería. Y finalmente, el nombre de Conrado Ibarra, un jugador donde los dos DT de esta temporada (Medrán y Delfino) opinan que "no es lateral izquierdo sino todo-campista por izquierda".
Así las cosas, acorde a las pruebas que realizó el entrenador con los jugadores que quedaron en pie, la chance de marcar la punta izquierda sería para el paraguayo Sebastián Olmedo, que vino como marcador central, jugó ocasionalmente de "5" pero ahora (en caso de confirmarse) jugará para ayudar en la punta izquierda.
En consecuencia, el bloque defensivo sería con Matías Budiño; Peinipil, Rasmussen, Thaller y Olmedo. En la zona de medios, con el campeón Federico Lértora llegando con lo justo, hubo pruebas de todo tipo y colores.
De movida, el once fue: Budiño; Peinipil, Thaller, Rassmusen y Olmedo; García, Lértora, Antonio y Sarmiento; Marcioni y Bonansea. De esa manera, por primera vez en la temporada, Colón puso la dupla de Patronato de la misma manera que jugaban en Patronato: Julián Marcioni por afuera y Alan Bonansea por adentro.
Con el correr de los minutos, Delfino mandó a campo a Garate por Bonansea y a Toledo en reemplazo de Sarmiento. En principio, estaría descartada la figura del famoso "doble 9", pero hay que esperar para conocer a los del medio.
Julián Marcioni, el "Wachi" García y Fede Lértora adentro. Entre Ignacio Antonio, Darío Sarmiento y Agustín Toledo aparecen tres nombres para dos lugares, que es lo que debe terminar de resolver el cuerpo técnico de cara al cruce en Mendoza.
Otro de los datos de color de la semana es que el "Grandote" Delfino, que fue a presenciar el partido de reserva, pidió "subir" a Jonás Ravano y a Bautista Maillier. En el caso del zaguero Ravano, capitán y referente de la reserva, desde los últimos tiempos siempre citado por Claudio Gugnali a las selecciones juveniles del ascenso.
Por las bajas, dos pibitos de reserva
En cuanto a Bautista Maillier, volante central mixto, tiene contrato profesional desde finales del año pasado con la entidad del Barrio Centenario. Con tantas bajas, es posible que los canteranos del Sabalero puedan viajar con destino a Mendoza para este durísimo partido ante Godoy Cruz en la capital mendocina.
Del lado del rival, el "Tomba", tendrá la gran baja de su goleador y mejor jugador: el delantero Martín Pino. Como se sabe, Godoy Cruz recibirá este domingo a Colón de Santa Fe y no podrá contar con su goleador, Martín Pino, quien fue expulsado en la fecha pasada frente a San Miguel, y este jueves la AFA confirmó cuándo podrá volver.
El delantero, que anotó el primer gol en el triunfo por 2-1 como visitante frente al Trueno Verde, vio la tarjeta roja directa a los 18 minutos del segundo tiempo por una fea plancha contra un rival.
De esta manera, quedó confirmada su ausencia ante el Sabalero, pero en el Tomba temían que tuviera que cumplir con dos fechas de suspensión por haber sido roja directa.
Sin embargo este jueves el Tribunal de Disciplina de la AFA anunció que "se suspende por un partido al jugador Roberto Martín Pino", apelando al Artículo 13.1 e) del Código Disciplinario, que contempla "al menos un partido de suspensión por juego brusco y al menos dos partidos por juego brusco grave".
De esta manera, Martín Pino solamente estará ausente este domingo en el Feliciano Gambarte contra Colón y podrá volver en la fecha 30 cuando Godoy Cruz visite a Deportivo Morón.