De cara al partido del domingo

Cada día que pasa se cae un soldado en Colón: ¡ahora Castet!

A las bajas de Pier Barrios, Ignacio Lago y Matías Muñoz ahora se suma el lateral izquierdo que había levantado mucho su nivel con Delfino. El DT prueba y prueba con lo que que tiene para ir a la Bodega del “Tomba”.