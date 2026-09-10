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La reunión de los dirigentes de Colón con el plantel y las dudas de Delfino

Este jueves, varios dirigentes de Colón, encabezados por el presidente Alonso, estuvieron charlando con el plantel en el predio 4 de Junio. Lago y Barrios son duda: ¿viajarán este viernes a Mendoza?

El plantel de Colón, durante el entrenamiento de este jueves en el predio 4 de JunioEl plantel de Colón, durante el entrenamiento de este jueves en el predio 4 de Junio
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La gran duda de Iván Delfino, el entrenador de Colón, para el encuentro del domingo se llama Ignacio Lago, quien no llega en las mejores condiciones y podría sumarse a la baja de Muñoz (que está desgarrado) y la gran duda que se plantea también con Pier Barrios, otro que no está en las mejores condiciones físicas para afrontar el durísimo encuentro del domingo en Mendoza.

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Por otra parte, este jueves por la mañana hubo una reunión en la que participaron varios dirigentes sabaleros, encabezados por el presidente José Alonso, con el plantel y sin la participación de Iván Delfino.

Las últimas derrotas sembraron preocupación en los dirigentes rojinegros, quienes se hicieron presentes en el predio y mantuvieron un encuentro con los jugadores para analizar el momento futbolístico del equipo.

El entrenador decidió devolverle la titularidad a Pier Barrios. Crédito: Manuel Fabatía.Pier Barrios. Crédito: Manuel Fabatía.

De acuerdo a lo que se pudo saber, la reunión fue tildada de positiva, hablaron las dos partes (dirigentes y plantel) y el compromiso fue el de seguir aportando cada uno lo suyo y desde su lugar, para volver a encarrilar la campaña y tratar de volver a las posiciones de avanzada.

Se sabe que la lucha por el primero y el segundo puesto se ha tornado sumamente difícil teniendo en cuenta la ventaja que le sacaron Ferro y Deportivo Morón, pero el objetivo prioritario es intentar estar entre los cuatro primeros para que, en la clasificación para el Reducido, se pueda contar con la ventaja deportiva en los cruces decisivos que van a definir el segundo ascenso a la máxima categoría.

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Volviendo al equipo, Thaller es el que tiene las mayores chances de reemplazar a Barrios en el caso de que el veterano defensor no pueda ser de la partida, mientras que Toledo ingresará en la mitad de la cancha para acompañar a Lértora en la contención y es muy posible que Sarmiento sea titular en lugar de Lago, si es que el goleador rojinegro -y el más destacado del plantel- no puede ser de la partida en el Feliciano Gambarte mendocino.

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