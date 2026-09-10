Los temas sabaleros

La reunión de los dirigentes de Colón con el plantel y las dudas de Delfino

Este jueves, varios dirigentes de Colón, encabezados por el presidente Alonso, estuvieron charlando con el plantel en el predio 4 de Junio. Lago y Barrios son duda: ¿viajarán este viernes a Mendoza?