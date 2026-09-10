El domingo a las 18 en la Bodega

Godoy Cruz calienta el clima: “Contra Colón es una final”

El “Tomba” lo desplazó a Colón del tercer lugar y lo supera por un punto. Es una buena racha del “Expreso” ante un Sabalero que va con algunas bajas. Los dos zagueros de Colón, ex tombinos.