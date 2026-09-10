El tercero (compartido) contra el quinto (compartido). A priori, dos grandes, acostumbrados a la Primera División, que cayeron en desgracia para la categoría del ascenso.
Godoy Cruz calienta el clima: “Contra Colón es una final”
El “Tomba” lo desplazó a Colón del tercer lugar y lo supera por un punto. Es una buena racha del “Expreso” ante un Sabalero que va con algunas bajas. Los dos zagueros de Colón, ex tombinos.
Un partido "especial" para los dos
Los dos, cada uno en su mundo, casi obligados a volver a la "A". Dos ex Godoy Cruz en Colón y un ex Unión (Gerometta) en el Tomba.
De paso, los dos zagueros habitualmente titulares en Colón (Federico Rasmussen y Pier Barrios), ex jugadores del "Tomba". Los dos cruces que "venden" en la zona sabalera son Godoy Cruz-Colón y Almirante-Ferro en La Fragata.
El "Expreso", al igual que el "Negro", con una baja clave: no podrá poner en campo a su goleador, Martín Pino. Por lo pronto, la AFA "puso" un silbato de Primera: Fernando Echenique.
El que "jugó" por anticipado el partido del domingo fue Juan Strumia, que vive uno de sus mejores momentos desde que llegó a Godoy Cruz y entiende que el presente del equipo exige mantener la concentración hasta el final.
El arquero fue una de las voces del plantel que analizó la actualidad del Tomba en el programa "Ídolos y Anónimos", conducido por Jorge Barbier y Orlando Abraham, y dejó en claro que el objetivo pasa por sostener la confianza y asumir cada compromiso como una verdadera final.
El guardameta mendocino atraviesa una etapa positiva dentro de un equipo que logró recuperarse después de algunos resultados adversos y que volvió a meterse de lleno en la pelea. Strumia destacó especialmente la confianza que adquirió el plantel y la manera en que el grupo comenzó a interpretar los partidos.
"Cada partido es una final...el de Colón es una final", resumió el arquero al referirse a lo que viene para Godoy Cruz.
La actualidad de Strumia también tiene un respaldo estadístico. Durante 2026, el arquero llegó a Godoy Cruz a préstamo desde Belgrano y alternó su presencia en el arco del equipo. Los registros de la temporada muestran además varios partidos en los que consiguió mantener la valla invicta.
Strumia aseguró que se siente muy bien y que atraviesa una etapa de crecimiento personal. Para el arquero, la continuidad, la confianza y el funcionamiento colectivo son factores determinantes para que un futbolista pueda rendir al máximo.
Su presente llega después de una trayectoria que incluyó pasos por Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto y Chacarita Juniors antes de desembarcar en Godoy Cruz. En el Tomba encontró una nueva oportunidad para consolidarse y competir por un lugar en el arco.
El propio arquero entiende que todavía tiene mucho por demostrar y que cada partido representa una posibilidad para seguir creciendo.
La sensación que transmite es la de un futbolista que se siente cómodo dentro del grupo y que disfruta especialmente el momento que atraviesa el equipo. Para Strumia, una de las principales transformaciones estuvo relacionada con la confianza.
El arquero explicó que el equipo sale a jugar convencido de sus posibilidades y que esa mentalidad se mantiene incluso cuando debe afrontar partidos fuera de Mendoza. Esa seguridad, sostuvo, permite que Godoy Cruz encare cada encuentro con la sensación de que puede imponerse.
"En cualquier cancha nos creemos superiores", fue una de las definiciones que dejó durante la entrevista. La frase sintetiza una de las características que el plantel considera fundamentales para sostener la recuperación. No se trata solamente de ganar partidos, sino de construir una identidad que permita al equipo competir de la misma manera independientemente del escenario.
El Tomba viene acumulando resultados positivos y recuperó terreno después de una derrota ante Deportivo Maipú que había significado un golpe importante. El propio Strumia ya había señalado después del triunfo ante Acassuso que aquella caída había sido dolorosa, aunque el grupo consiguió reaccionar rápidamente.
El arquero no escondió que la derrota ante Maipú fue uno de los momentos difíciles de la campaña. Godoy Cruz perdió 2-1 como local y el resultado generó autocrítica dentro del vestuario. Sin embargo, para Strumia aquel partido no podía convertirse en una carga permanente.
La respuesta llegó rápidamente. El equipo consiguió recuperarse y volver a sumar, demostrando que tenía capacidad para absorber un golpe y transformar la frustración en motivación.
Ese aspecto aparece como uno de los puntos que más valora el arquero: la capacidad del grupo para mantenerse unido cuando las cosas no salen como esperaba.
La reacción también permitió recuperar confianza y encarar los siguientes compromisos con otra perspectiva.
El próximo desafío será Colón, un rival que aparece como otra prueba para medir hasta dónde puede llegar el conjunto mendocino. Strumia sabe que el partido tendrá una dificultad especial y que Godoy Cruz deberá mantener la concentración durante los 90 minutos. En una categoría en la que cada punto puede modificar las posiciones, el arquero considera que no hay margen para relajarse.
El antecedente entre ambos equipos también le agrega atractivo al encuentro. Godoy Cruz y Colón ya se enfrentaron durante la temporada y aquel partido terminó igualado sin goles.
Ahora el escenario será distinto y el Tomba llegará con otra confianza. Para Strumia, esa es precisamente una de las fortalezas que debe aprovechar el equipo: jugar con la convicción que consiguió construir durante las últimas fechas.
Uno de los temas que también aparece en la previa es la ausencia de Martín Pino, uno de los principales referentes ofensivos del plantel y goleador de la temporada con once gritos.
¿Colón sin Lago? El "Tomba" sin Pino
Pino quedó fuera de competencia después de sufrir una lesión muscular ante Deportivo Maipú y posteriormente se perdió partidos importantes. El delantero aparece además entre los máximos goleadores de Godoy Cruz durante la temporada.
Para Strumia, sin embargo, el funcionamiento del equipo no puede depender exclusivamente de un jugador. La aparición de alternativas y la llegada de nuevos futbolistas forman parte de la dinámica habitual de un plantel que necesita atravesar una temporada extensa.
En ese contexto, la llegada de Oviedo representa una alternativa para reforzar la estructura del equipo y ampliar las opciones disponibles para el cuerpo técnico. Uno de los conceptos que más repitió el arquero fue el valor del grupo.
Strumia entiende que la fortaleza colectiva es uno de los principales motivos por los que Godoy Cruz pudo recuperarse después de momentos complicados. Para el arquero, la unión interna permite que las derrotas no se transformen en crisis y que las victorias tampoco generen exceso de confianza.
Ese equilibrio resulta fundamental en una categoría extensa y exigente. De hecho, en declaraciones anteriores había destacado que se trata de una competencia complicada, con partidos cerrados y escenarios en los que los equipos deben adaptarse permanentemente.
En ese contexto, el arquero considera que Godoy Cruz aprendió a competir de otra manera.
Ahora, mientras Godoy Cruz atraviesa una etapa de recuperación y mira hacia adelante, Strumia también busca afirmarse. El desafío inmediato será Colón. Y la consigna del arquero parece resumir el espíritu que pretende transmitir el plantel: no mirar demasiado lejos, concentrarse en el próximo partido y entender que, en esta etapa de la temporada, cada partido es una final. "El de Colón es una final", repite.