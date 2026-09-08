Después de la frustración que trajo aparejada las dos derrotas consecutivas, Colón se prepara para viajar a Mendoza para enfrentar a un durísimo Godoy Cruz, otro de los clubes que se acostumbró a la máxima categoría y que ahora intenta el retorno.
Colón: Delfino suma preocupación por varios “soldados que se le caen”
Tras las dos derrotas consecutivas, le toca ahora visitar a Godoy Cruz, que ganó dos seguidos y lo superó en la tabla. Muñoz está descartado, mientras que Lago, Lértora y Barrios están en duda.
Se desprende, sobre todo por el estado físico de algunos jugadores, que Delfino realizará variantes. Por empezar, tanto Lago como Lértora están en duda. Pero el que ya está descartado es Matías Muñoz, quien se lesionó en el calentamiento precompetitivo y tiene un desgarro en el aductor de una de sus piernas que lo dejará afuera de los planes para este partido y, muy posiblemente, por un par más.
En cuanto a Ignacio Lago, tiene una molestia en uno de los gemelos y es una gran duda para el encuentro del domingo a las 18, que se llevará a cabo en el Feliciano Gambarte de Godoy Cruz, escenario que fue reacondicionado por la dirigencia mendocina, luego de mucho tiempo de jugar en el Malvinas Argentinas.
También es posible que haya un retoque en defensa, ya que Pier Barrios también terminó con una molestia y podría dejar su lugar para el ingreso de Thaller, quien haría dupla con Rasmussen.
Por su parte, Agustín Toledo regresaría a la titularidad después de su salida del equipo ante Deportivo Morón (ingresó en el segundo tiempo) y habrá que ver cómo es la evolución de Lértora, ya que Muñoz está lesionado y Delfino se quedaría, en este caso, sin un “5” de contención.
Todas estas dudas se irán disipando en los días que faltan para el viaje a Mendoza (se hará en micro y se evalúa hacerlo el viernes) con el objetivo de mejorar un nivel futbolístico que ha dejado honda preocupación en el cuerpo técnico que encabeza Delfino, quien disfrutó de las mieles de la victoria en la racha de tres partidos, pero que ahora le agregó, a las dos derrotas seguidas, una producción que dejó bastante que desear, sobre todo en los primeros tiempos ante Racing de Córdoba y Deportivo Morón.
El gran presente de Godoy Cruz
Mientras tanto, Mendoza atraviesa días de pura expectativa futbolística. Godoy Cruz Antonio Tomba vive su momento más dulce en la temporada de la Primera Nacional tras una trabajada e inestimable victoria por 2 a 1 en su visita a Los Polvorines ante San Miguel. Los dirigidos por el cuerpo técnico bodeguero demostraron carácter, templanza y efectividad para traerse tres puntos de oro que agitan la parte alta de la tabla de posiciones.
El Expreso cimentó su triunfo en una ráfaga de lucidez durante la primera mitad. A los 28 minutos, el goleador Martín Pino cambió por gol un penal sancionado por el árbitro Maximiliano Macheroni tras una notable trepada de Santiago Martínez. Apenas diez minutos después, a los 38, Vicente Poggi ejecutó un magistral tiro libre que se estrelló en el travesaño; el volante Felipe Cairus, atento a la segunda jugada, la empujó al fondo de la red para estampar un 2-0 que parecía liquidar el pleito de manera temprana.
Sin embargo, las alarmas se encendieron en el complemento. A los 18 minutos del segundo tiempo, Pino vio la tarjeta roja directa tras una dura entrada. La inferioridad numérica obligó al Tomba a replegarse y sufrir. A pesar del descuento de Bruno Nasta a los 30 minutos, la destacada actuación del arquero Juan Strumia y el sacrificio colectivo blindaron una victoria vital. Con este resultado, Godoy Cruz alcanzó la línea de las 46 unidades en 28 partidos disputados, posicionándose firmemente en el lote de vanguardia de la Zona A y superando a Colón.
El valor del próximo duelo ante Colón en el Feliciano Gambarte adquiere un tinte especial al repasar el rendimiento del equipo en su regreso definitivo al barrio. Tras la histórica reinauguración con público masivo a mediados de 2025 —luego de dos décadas de localía en el Malvinas Argentinas—, al Tomba le costó inicialmente aclimatarse a su tierra, sufriendo una racha esquiva de triunfos en el plano de la máxima categoría.
No obstante, la campaña de la Primera Nacional 2026 consolidó al Gambarte como una verdadera fortaleza ruidosa y efectiva. Exceptuando deslices aislados, el Expreso edificó allí gran parte de su ilusión de ascenso. Muestra de ello fueron las recientes y sólidas victorias en La Bodega: el trabajado 1-0 ante Defensores de Belgrano, el triunfazo 2-1 frente a Central Norte, el festejo ante Chaco For Ever y, de manera más reciente, la aplastante goleada por 3 a 0 sobre San Telmo hace poco más de una semana. Jugando en su propio césped, el elenco mendocino recuperó la mística de la localía, volviéndose un equipo sumamente físico, asfixiante y directo.
El dilema en el ataque tombino
El gran dilema de la semana para el búnker tombino radica en cómo reestructurar el ataque para defender esa localía. La expulsión de Martín Pino corta una racha positiva del delantero, quien venía de recuperarse de una lesión y se perderá obligatoriamente el partido del domingo. El cuerpo técnico evalúa alternativas entre los suplentes, analizando el ingreso de Axel Rodríguez para comandar la ofensiva.