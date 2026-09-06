Lo que dejó la derrota con Morón

Colón, las proyecciones de Colotto y la fuerte pero real crítica de Delfino

Un equipo irregular en un mismo partido, que reacciona cuando está en desventaja y no termina de consolidar un estilo de juego. Ese es el Colón de los últimos dos partidos. ¿Hay que despedirse del primer puesto?