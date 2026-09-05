“El partido estaba en una meseta en el primer tiempo. Nos hicimos los dos goles, se lo dije a los jugadores y es lo que pienso. El segundo tiempo fue nuestro, hicimos el desgaste y nos quedamos con las manos vacías”, señaló un Iván Delfino autocrítico y bastante enojado con lo que ocurrió durante el partido.
Delfino: “Colón se hizo solo los dos goles de ellos”
También, a manera de autocrítica, señaló que “no nos tiene que quemar la pelota en los pies” y dio a entender que está faltando convicción para plasmar en la cancha lo que se entrena y planifica.
Sobre lo que queda y la distancia que le sacaron Ferro y Morón, fue claro y dijo que “nosotros tenemos que afianzar las formas y poder desplegar lo que podemos dar. No nos tiene que quemar la pelota en los pies. Eso es lo que tenemos que hacer desde ahora en más”.
“Perdimos muchas divididas y con el corazón herido salimos a buscarlo y no nos alcanzó”, agregó el entrenador sabalero. “Con Antonio busqué más agresividad en el medio y con García más profundidad por los costados. Si no tenés circulación, no sirve para nada. Y otra vez entramos en el nerviosismo de tirar pelotas largas a dividir”, dijo a manera de autocrítica.
En cuanto al rival, dijo que “se nota que Otta hace dos años que está trabajando. No es excusa, no lo pongo, pero hay diferencias”.
Delfino continuó diciendo que “cuando nos tocó la buena racha, hablaba de que había que trabajar. Y ahora pienso igual. Tenemos que aportar más amor propio para llevar a cabo lo que planificamos y trabajamos. No sé si la palabra coraje cabe. Pero tenemos que poner más amor propio y convicción para llevar adelante lo que hablamos y trabajamos”.
Se refirió a la salida de Toledo de la titularidad, luego de dos partidos (con Patronato y San Miguel) en los que había marcado goles. “Entró bien Toledo en este partido, el otro día Racing hizo que su juego no luciera. Son decisiones. Pensé que en este partido se tenía que jugar de otra manera. Metimos todo lo ofensivo que tenemos, no hay más que eso. Me voy con la calentura lógica de no poder acercarnos a los de arriba”.
Después, encendió las alarmas, sobre todo con Lago. Dijo que “Lértora terminó bien y Nacho Lago tendrá que hacerse estudios. Sarmiento entró y se notó que le falta fútbol”.
En cuanto a la no contratación de Jonás Acevedo, dijo que “las explicaciones ya las dio el director deportivo, lo que nosotros queríamos no pudo llegar (por Acevedo) y lo que ofrecían no nos servía. Surgieron opciones a último momento, pero no iba a resultarnos útil, sobre todo porque algunas de esas opciones llegaban sin continuidad de juego”.
Volviendo al partido, dijo que el primer tiempo fue una prolongación del partido pasado, donde nos costó ganar pelotas divididas. Tengo una radiografía hecha del plantel pero no la voy a expresar acá. Tenemos que mejorar y sumar. No hay que darle tantas vueltas al tema”, concluyó el entrenador sabalero.
Federico Lértora resumió el partido y dijo que “lo perdimos porque cometimos dos errores que nos costaron caro. Tenemos que ‘comer mierda’, aceptar las críticas y volver a hacernos fuertes como lo fuimos en un pasaje del torneo”.