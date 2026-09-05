Colón tiene programados los próximos tres partidos del torneo. Están faltando 8 fechas para el final del torneo y el primer gran objetivo es tratar de mantener la tercera posición, más allá de que matemáticamente puede alcanzar los puestos de vanguardia, aunque la diferencia que le ha sacado Ferro y Morón, es muy importante.
Colón ya tiene programados los partidos con Godoy Cruz, Los Andes y All Boys
El encuentro en el Feliciano Gambarte mendocino se disputará el domingo a las 18. Luego jugará otra vez domingo, en Santa Fe, y posteriormente con el albo un sábado.
El domingo que viene, a las 18, Colón visitará a Godoy Cruz en el Feliciano Gambarte mendocino. Luego, los sabaleros recibirán a Los Andes, el domingo 20 de setiembre a las 16.30 en el Brigadier López, mientras que el siguiente partido será en Floresta, cuando visite a All Boys el sábado 26 de este mes a las 16.
El equipo se fue silbado de la cancha al cabo del primer tiempo, pero la reacción de la gente no fue tan contundente cuando finalizó el partido. Es cierto que el tiempo adicionado por Delbarba (que debió ser más que los cinco minutos que dio en principio, porque luego sumó uno) fue escaso y que surgió esa jugada que despertó dudas en el final, con lo cual la reprobación se redireccionó hacia el arbitraje.