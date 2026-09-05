Dos tiempos distintos

Colón fue “demorón” en reaccionar

Dos errores en el cierre de un primer tiempo mediocre de Colón, le dieron a un eficaz Morón la posibilidad de sacar una ventaja de dos goles en el resultado. El segundo tiempo del equipo de Delfino fue diferente, mejoró, descontó y pudo haberlo empatado. Morón se le fue a 7 puntos y Ferro le sacó 9. El domingo visita a Godoy Cruz.