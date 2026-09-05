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Maximiliano Pullaro
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En Vivo Recibe a Morón

Colón y la misión de los tres puntos en casa: la información, minuto a minuto

El sabalero marcha tercero en la Zona A justamente detrás del Gallito. Ferro lidera el grupo con 54 unidades. Tarde de fútbol en Santa Fe.

Lago, la pieza clave del rojinegro. Foto: Fernando NicolaLago, la pieza clave del rojinegro. Foto: Fernando Nicola
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Colón recibe a Morón en uno de los partidos más importantes de la fecha 28 de la Primera Nacional. Desde las 17, el rojinegro de Santa Fe buscará dejar los tres puntos en casa, para seguir prendido en la lucha.

La información minuto a minuto

12:00 / Sáb. 05.09.2026

Historial

De los últimos cinco partidos, Colón ganó dos, Morón la misma cantidad y el restante fue empate. En abril de 2026, se impuso el Gallito.

11:15 / Sáb. 05.09.2026

Convocados en Deportivo Morón

10:50 / Sáb. 05.09.2026

Colón-Morón: un partido en el que a los dos, solamente les sirve ganar

Colón buscará defender la tercera posición y volver a acercarse al segundo. Morón, que es escolta de Ferro, tratará de aprovechar el empate del equipo de Caballito. Gran partido en Santa Fe.

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10:00 / Sáb. 05.09.2026

Convocados por Delfino

09:30 / Sáb. 05.09.2026

El árbitro

Javier Delbarba fue designado para el duelo entre Colón y Morón.

09:00 / Sáb. 05.09.2026

TV

El partido se podrá ver por la plataforma LPF Play, disponible para Smarts TV, teléfonos y tablets. También por la web

08:30 / Sáb. 05.09.2026

La tabla

Colón marcha tercero (45) en la Zona A, cuyo líder es Ferro (54). Precisamente el rival de turno se acomoda segundo con 49 puntos.

08:00 / Sáb. 05.09.2026

Sábado de fútbol en Santa Fe

Colón recibe a Morón desde las 17 en el estadio Brigadier Estanislao López, con el único objetivo de dejar los tres puntos en Santa Fe.

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