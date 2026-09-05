Colón recibe a Morón en uno de los partidos más importantes de la fecha 28 de la Primera Nacional. Desde las 17, el rojinegro de Santa Fe buscará dejar los tres puntos en casa, para seguir prendido en la lucha.
En Vivo Recibe a Morón
Colón y la misión de los tres puntos en casa: la información, minuto a minuto
El sabalero marcha tercero en la Zona A justamente detrás del Gallito. Ferro lidera el grupo con 54 unidades. Tarde de fútbol en Santa Fe.
Lago, la pieza clave del rojinegro. Foto: Fernando Nicola
La información minuto a minuto
12:00 / Sáb. 05.09.2026
Historial
De los últimos cinco partidos, Colón ganó dos, Morón la misma cantidad y el restante fue empate. En abril de 2026, se impuso el Gallito.
10:50 / Sáb. 05.09.2026
Colón-Morón: un partido en el que a los dos, solamente les sirve ganar
Colón buscará defender la tercera posición y volver a acercarse al segundo. Morón, que es escolta de Ferro, tratará de aprovechar el empate del equipo de Caballito. Gran partido en Santa Fe.Continuar leyendo →
09:00 / Sáb. 05.09.2026
TV
El partido se podrá ver por la plataforma LPF Play, disponible para Smarts TV, teléfonos y tablets. También por la web
08:30 / Sáb. 05.09.2026
La tabla
Colón marcha tercero (45) en la Zona A, cuyo líder es Ferro (54). Precisamente el rival de turno se acomoda segundo con 49 puntos.
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