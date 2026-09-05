Espléndida jornada sabatina y un compromiso trascendente para Colón, que recibirá desde las 17 a Deportivo Morón en un partido que es una “final” para los sabaleros, por más que no tenga ribetes decisivos pues falta bastante todavía para el final del torneo.
Colón-Morón: un partido en el que a los dos, solamente les sirve ganar
Colón buscará defender la tercera posición y volver a acercarse al segundo. Morón, que es escolta de Ferro, tratará de aprovechar el empate del equipo de Caballito. Gran partido en Santa Fe.
Morón le sacó cuatro puntos de ventaja a Colón después de su victoria en la fecha pasada, ante San Miguel y la derrota de Colón ante Racing de Córdoba. Por eso, un triunfo rojinegro lo acercaría nuevamente a un punto de Morón (que es el escolta del puntero Ferro, que igualó sin goles ante Mitre) y también descontaría la ventaja que le lleva Ferro, que es de 9 puntos pero con un partido más en el caso del equipo de Caballito.
Este partido, además, tiene el condimento de ser la revancha para Colón de uno de los peores partidos del torneo: el que jugó en el oeste del Gran Buenos Aires en la primera rueda, cuando perdió y jugó buena parte del cotejo con un jugador menos por la expulsión de Muñoz.
Cambios tácticos en el equipo de Colón
En cuanto al equipo, dos modificaciones introducirá Delfino: los ingresos de Antonio y Franco García en lugar de Toledo y Garate. De tal manera que Colón cambiará el esquema y ya no jugará con el clásico 4-4-2 sino que adoptará un 4-4-1-1, con Lago moviéndose por detrás de Bonansea y el “Wachi” García tirado al costado izquierdo.
Mientras tanto, el empate sin goles entre Ferro Carril Oeste (puntero con 54 unidades) y Mitre de Santiago del Estero encendió las alarmas de la ilusión en el oeste bonaerense. Ubicado en la segunda posición con 49 puntos, el Gallo sabe que una victoria en suelo santafesino lo dejará a tiro de la punta, metiéndole máxima presión al campeonato de Primera Nacional.
El presente sonríe en el Nuevo Francisco Urbano. Los dirigidos por Díaz llegan con el ánimo por las nubes luego de cosechar una relevante victoria por 2 a 1 ante San Miguel en la jornada anterior. Esa consistencia futbolística es la que intentarán revalidar en una de las canchas más difíciles del fútbol de ascenso.
Para este compromiso de alta intensidad, el cuerpo técnico planea variantes estratégicas y regresos de peso en la alineación titular buscando frescura y equilibrio defensivo. En la última línea, Leonel Cardoso se perfila para ocupar el lateral derecho en reemplazo de Contreras, completando la zaga junto a Salvareschi, Vázquez y Joaquín Livera. En el mediocampo, se prevé el ingreso de Maxi González por Burruchaga para aportar mayor contención en el círculo central. Asimismo, se destaca la vuelta del experimentado Mariano Bíttolo (quien cumplió su sanción) ocupando la plaza del suspendido Ramírez. Mientras que en el ataque, el trinomio creativo y ofensivo estará comandado por el estratega Juan Olivares, abasteciendo a la peligrosa dupla conformada por Franco Fagúndez y Gonzalo Berterame, quien regresa a la titularidad en detrimento de Bulacio.
Alineaciones probables de ambos equipos
Estas son las probables formaciones:
- Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio, Franco García; Ignacio Lago y Alan Bonansea. DT: Iván Delfino.
- Deportivo Morón: Federico Díaz o Julio Salvá; Emanuel Íñiguez, Braian Salvareschi, Emilio Lazza, Joaquín Livera; Santiago Kubiszyn, Mauro Burruchaga o Maxi González, Juan Olivares, Mariano Bíttolo; Franco Fagúndez y Mateo Levato o Gonzalo Berterame. DT: Cristian Díaz.