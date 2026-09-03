El sábado, partido clave

Colón, el por qué no llegó Acevedo y cambio de nombres y de esquema

El volante apuntado por Delfino y la dirigencia sabalera seguirá jugando en Instituto y Colón se quedó sin aprovechar el cupo que surgió por la salida de Allende. Para enfrentar a Morón, el DT sabalero ensayó con dos variantes.