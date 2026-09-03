Colón se quedó con las manos vacías y lo que se había insinuado como una posibilidad concreta de incorporación – la llegada del volante Jonás Acevedo – terminó en un mercado de pases totalmente cerrado y sin la posibilidad de incorporar a alguien por el cupo que dejó Leandro Allende luego de su partida a Guaraní de Paraguay.
Colón, el por qué no llegó Acevedo y cambio de nombres y de esquema
El volante apuntado por Delfino y la dirigencia sabalera seguirá jugando en Instituto y Colón se quedó sin aprovechar el cupo que surgió por la salida de Allende. Para enfrentar a Morón, el DT sabalero ensayó con dos variantes.
Las gestiones habían avanzado el miércoles, hubo un acuerdo con Instituto y se esperaba la respuesta del jugador. Su representante es Pascual Lezcano, aquel con el que ya Colón tuvo que lidiar en aquella negociación por Viatri, el pago del juicio que entabló el futbolista cuando fue despedido durante la pandemia y el conflicto en el que estuvo involucrado también Facundo Garcés, cuando se le había reconocido una prioridad para que negocie su pase.
Problemas en las negociaciones con Acevedo
Mientras algunas versiones daban cuenta de que el problema se presentó en el arreglo con el jugador, también se supo que, aparentemente, el jugador habría tenido una charla con Diego Flores, el DT de la Gloria, quien le manifestó que si bien no juega como titular, lo tiene muy en cuenta y eso habría sido otro motivo por el que Colón se quedó con las manos vacías.
En conclusión, la chance se diluyó y Jonás Acevedo continuará jugando en Instituto, club en el que está como suplente pero ingresa en casi todos los partidos, en el buen equipo que dirige Diego Flores y que está puntero en la zona B de la Liga Profesional.
El diagnóstico – que era acertado – que se hizo es que al equipo le estaba faltando la incorporación de un volante creativo. En el plantel está Sarmiento, pero al margen de que estuvo lesionado, cuando fue convocado por Medrán tampoco pudo rendir en la medida de lo esperado y nunca terminó de afirmarse como eje futbolístico del equipo.
Cambios tácticos y estratégicos de Delfino
Desde lo deportivo propiamente dicho, Delfino vio la mejoría (leve, pero mejoría al fin) que el equipo experimentó en el segundo tiempo del encuentro con Racing de Córdoba. De tal forma que piensa en un equipo con Antonio y Franco García como titulares, con la salida de Toledo (de aceptables partidos, con goles incluidos, ante Patronato y San Miguel) y de Garate.
Si esto se confirma, no solo estarán las modificaciones de nombres para tratar de ganar en fútbol (algo que a ese equipo le falta), pero también para desactivar la prueba que hizo Delfino de jugar con los dos “9”, algo que, momentáneamente, aparece como una plan B y no como el plan principal, luego de un par de intentos fallidos.
El equipo que tendría en mente Delfino, sería con Budiño; Peinipil, Barrios, Rasmussen y Castet; Marcioni, Lértora, Antonio y Franco García; Lago y Bonansea. El esquema sería un 4-2-3-1, con Franco García y Marcioni haciendo el ida y vuelta por los laterales y Lago más suelto, como lo hizo en el segundo tiempo ante los cordobeses de Racing.
El partido del sábado es clave para Colón, porque tiene la posibilidad de achicar la diferencia de puntos que le lleva Deportivo Morón, que es de 4 puntos. Ferro también aumentó la diferencia con los sabaleros (le lleva 8) y estas dos fechas que se vienen serán muy importantes, porque ahora juega con el escolta del líder y luego, el domingo de la semana que viene, a las 18, enfrentará a Godoy Cruz, en Mendoza, que es uno de los equipos que viene por debajo de Colón y tratando de escalar posiciones.
También está confirmado que después de Godoy Cruz, Colón volverá a jugar un domingo. Será el 20 de setiembre, en Santa Fe, cuando reciba en el Brigadier López la visita de Los Andes, otro de los equipos que en algún momento fue protagonista en la zona pero que ha perdido algo de terreno y tiene nuevo entrenador: César Monasterio.
Respecto del partido del sábado, a las 17, que será dirigido por Javier Delbarba, también está confirmado que los socios sabaleros ingresarán a la cancha con la cuota paga del mes de agosto, por lo cual no será necesario tener paga la de setiembre, teniendo en cuenta que en algunos casos se acreditan más tarde los pagos y no impacta a tiempo sobre el carnet.
Por último, el club anunció algunas ventajas para aquellos que por diversos motivos han dejado de ser socios, para que vuelvan a empadronarse en el club. “Colón nos necesita cerca, acompañando, alentando y defendiendo estos colores como siempre, como manda nuestra historia”, es el mensaje que emitió el club en sus redes sociales.
En concreto, por un valor de $ 30.000 finales, con carnet incluido y cuota de ingreso bonificada, se puede asociar a la institución y estar presente en los cinco partidos que faltan jugar en condición de local.
“Antes, asociarte significaba pagar $ 60.000 entre cuota y carnet. Ahora pagás solamente $ 30.000 finales. Y esto es solo el comienzo. En los próximos días vamos a anunciar nuevos beneficios para socios y abonados”, finaliza el anuncio de la institución, que buscará mejorar la densidad societaria que, en algún momento, llegó a la cifra de 30.000 pero que ahora está en el orden de los 21 o 22 mil que realmente pagan y cumplen religiosamente el compromiso con el club de sus amores.