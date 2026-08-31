Iván Delfino, autocrítico

“Llegó el momento del torneo en el que hay que acelerar aunque nos choquemos de frente”

El entrenador sabalero habló de la jugada del gol de Racing y dijo que “Chavarría corrió 50 metros con la pelota; se podría haber evitado que llegue hasta nuestra área”. También habló del posible refuerzo: “El que venga, tiene que venir en actividad y a jugar”.