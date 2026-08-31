El primer tiempo de Colón en Córdoba fue con una imagen absolutamente reprobable del equipo. Fue el motivo principal por el que se perdió el partido, porque se regaló todo ese tiempo y aprovechó Racing para convertir el gol a través de una jugada en la que Chavarría arrancó desde su área y nadie lo frenó, hasta que llegó al área de Colón y cedió la pelota a Chamorro (buen jugador), a quien Budiño le cometió penal.
“Llegó el momento del torneo en el que hay que acelerar aunque nos choquemos de frente”
El entrenador sabalero habló de la jugada del gol de Racing y dijo que “Chavarría corrió 50 metros con la pelota; se podría haber evitado que llegue hasta nuestra área”. También habló del posible refuerzo: “El que venga, tiene que venir en actividad y a jugar”.
Iván Delfino vio todo esto y por eso metió dos cambios en el entretiempo. El equipo mejoró en el complemento, al menos tuvo actitud, pero no le alcanzó porque por más que los ingresos de García, Antonio, el propio Conrado Ibarra, le dieron más elementos de juego a un equipo al que le faltó fútbol durante los 90 minutos.
El técnico sabalero habló después del partido y explicó los motivos de la derrota, que también fue un retroceso teniendo en cuenta los resultados de Ferro y Deportivo Morón (el próximo rival, el sábado a las 17 en el Centenario):
• * “Ninguna derrota es buena. Fue un partido duro, un tiempo para cada uno, un gol que se podría haber evitado. Chavarría corrió 50 metros con la pelota. Y perdimos el 80 por ciento de los duelos individuales”.
• * “Estaba complicado para jugar, pero hay que animarse a hacerlo. Racing jugó bien el primer tiempo y nosotros no tuvimos claridad mental para jugar y para disputar la pelota”.
• * “Esto es Primera Nacional, por ahí se gana con poco y no me gustó tampoco el desorden del final. No fue bueno”.
• * “Ellos jugaron con jugadores de manejo en el medio y eso nos complicó mucho. Jugaron con gente de dinámica y dos que fueron bien por afuera en cada lateral”.
• “Necesitamos más orden e intensidad. Vamos por un lado y queremos terminarla por el mismo lado en lugar de terminarla por el otro. ¿Por qué salió Lago?, porque estaba ‘cargado’ y podía ser peor”.
• * “Llegó el momento del torneo en el que hay que acelerar por más que nos rompamos la frente contra la pared”.
• * “Nos quedamos con las manos vacías en un partido malo en líneas generales. No solo no me gustó el primer tiempo, tampoco el final”.
• * “El director deportivo y los dirigentes saben qué es lo que pretendo en relación al cupo que se nos abrió por la salida de Allende. Volantes que rompan, como este ‘5’ que tiene Racing de Córdoba (por Olenick), quedan pocos en la categoría y yo necesito uno así. Y además, que vengan en actividad”. (Colón apuntó a Jonas Acevedo, el jugador de Instituto, como prioridad al caerse lo de Tomás González).
• * “Espero que Darío Sarmiento ya esté la semana que viene para incorporarse al plantel”.
• * “Nosotros jugamos pensando en nosotros, no en los otros. No hicimos las cosas bien, esa es la realidad. Y por eso perdimos”.
Rasmussen reconoce fallas en el juego de Colón
Federico Rasmussen admitió que “no se jugó para nada bien y ellos ganaron el partido por un detalle, que fue esa jugada de Chavarría. Fue duro como son duros todos los equipos, sobre todo cuando juegan de local. El cambio es evidente entre lo que producen de local a lo que muestran de visitante y nosotros no pudimos frenar ese ímpetu con el que jugaron, sobre todo el primer tiempo. Después mejoramos, lo empujamos contra su arco pero no pudimos empatarlo”.