Después de la derrota en Córdoba

Colón, dos partidos clave que se vienen y tiempo hasta el miércoles por Acevedo

El sábado recibe a Morón, que es el escolta de Ferro, y luego irá a Mendoza a jugar con Godoy Cruz. Se deshoja la margarita, en lo económico, para traer al volante que hoy está en Instituto.