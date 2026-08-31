El empate de Ferro con un increíble penal que no le dieron a Estudiantes de Buenos Aires, la victoria de Deportivo Morón y algunos resultados favorables a los equipos que vienen por detrás, hicieron que la fecha sea negativa para un Colón que no se ayudó en nada, jugó un flojísimo primer tiempo y la reacción del segundo no alcanzó para, al menos, traerse un punto desde Córdoba.
Colón, dos partidos clave que se vienen y tiempo hasta el miércoles por Acevedo
El sábado recibe a Morón, que es el escolta de Ferro, y luego irá a Mendoza a jugar con Godoy Cruz. Se deshoja la margarita, en lo económico, para traer al volante que hoy está en Instituto.
La victoria de Deportivo Morón, el próximo rival, estiró a cuatro puntos la ventaja sobre Colón, que sigue tercero, pero ahora con Almirante Brown a un punto y Deportivo Madryn y Godoy Cruz a dos. Con el “Gallo” juega el sábado a las 17 en el Brigadier López y luego tendrá que viajar a Mendoza para visitar a Godoy Cruz, en dos partidos que son clave, a nueve fechas del final de la temporada regular.
El saldo que dejó el partido en la Docta, más allá de la derrota, es la de un jugador importante, como Ignacio Lago, que fue reemplazado sobre el cierre del partido por una molestia muscular. Lo malo fue ese pequeño tirón, pero lo bueno fue que el jugador no quería abandonar el campo de juego y el técnico decidió igualmente reemplazarlo, aduciendo que “todos tienen que estar ciento por ciento”. Además, evitó posiblemente el recrudecimiento de la lesión.
En teoría, el resto terminó bien, con el cansancio y las molestias propias del partido. Seguramente, en este inicio de semana habrá mucha charla y autocrítica de parte de todos, porque Colón dejó que pase todo un tiempo, el primero, en el que se jugó realmente mal. En realidad, el equipo, literalmente, “no jugó el partido”. Pero tampoco lo peleó y se dejó superar por un rival que hizo la diferencia en la parte inicial y que luego la defendió bien en el complemento.
Es posible que esta actuación y la falta de fútbol que tiene el equipo (o de alguien con capacidad para asumir el rol de conductor), acelere la necesidad de traer un jugador en el lugar que dejó liberado Leandro Allende con su partida a Guaraní de Paraguay. El principal apuntado es Jonás Acevedo, el volante de Instituto, más allá de que Delfino le bajó bastante las acciones a esa posibilidad en sus declaraciones. Pero es el apuntado y hay tiempo hasta el miércoles a las 18 para sumarlo.
Sabido es que el objetivo del entrenador rojinegro era Tomás González, el “10” de Estudiantes de Río Cuarto, al que conoce muy bien de su paso por el club cordobés, pero es muy complicada su salida de la institución. Y se podría decir que está descartado.
Surgieron algunas otras opciones, pero en algunos casos se trata de juveniles con proyección y Colón necesita un futbolista que dé resultados inmediatos. Faltan nueve fechas más las que vendrán por la disputa del ascenso con posterioridad a la fase regular, sin tiempo para esperas o apuestas.
Por otro lado, está lo económico. La recaudación aflojó en los últimos tiempos y no se quieren cometer locuras, pero todos coinciden en que está haciendo falta un jugador capaz de organizar juego. En el plantel, el único que tiene esas características es Darío Sarmiento, que ya está recuperado de la lesión y a disposición de Delfino. Pero además, no tuvo continuidad y sus apariciones se dieron muy en cuentagotas como para suponer que en esta parte final se va a “despertar” y le dará al equipo las soluciones que se buscan.
Como ya pasó en otros partidos, el ingreso de Franco García fue revitalizante en Córdoba y el equipo mejoró en el segundo tiempo. De todos modos, lo de García no termina de ser suficiente para que Delfino lo considere para que arranque como titular. No pasó con Delfino y tampoco ocurrió con Medrán, más allá de que fue una de las tres incorporaciones que se hicieron en un mercado de invierno que no trajo soluciones: Garate juega pero no rinde, Risso Patrón fue suplente y ahora está lesionado mientras que a Franco García también le cuesta ganarse la titularidad.
A propósito de Gabriel Risso Patrón, el comunicado del departamento médico de Colón detalló que continúa con la recuperación de un desgarro en el músculo sóleo. Actualmente realiza tratamiento kinesiológico y trabajos de campo, avanzando con su proceso de rehabilitación de manera progresiva.
Volviendo a los compromisos futuros, se vienen dos partidos muy importantes. Con Deportivo Morón, porque un triunfo le permitiría volver a ponerse a tiro del segundo puesto; con Godoy Cruz, porque es uno de los equipos con pretensiones y que le pisa los talones. Lo bueno es que Racing de Córdoba es el primero que queda afuera del lote de clasificados y Colón le sacó diez puntos, con 9 partidos por jugarse. Pero sabido es que si no se puede darle alcance a Ferro (que tiene 53 contra los 45 de Colón), el gran objetivo es salir segundo, tercero o cuarto para poder definir de local. Y si es segundo, mejor, porque le dará mayores chances de asegurarse esa condición hasta la misma final del Reducido.
La cuestión económica no deja de ser preocupante y por ese motivo se ha lanzado una campaña de socios para recuperar a varios que han dejado de pagar en los últimos tiempos. Colón había llegado a 30.000, pero la situación económica en general ha provocado, de acuerdo a lo que los propios dirigentes señalan, que haya bajado bastante ese caudal, al punto tal que los últimos registros hablan de 21.000 que pagan religiosamente la cuota. No alcanza, mucho menos en una tesorería necesitada de recursos, con un dinero casi inexistente que llega por derechos televisivos y la falta de venta de jugadores en los últimos tiempos y también de cobro (Racing pagó a Forneris, pero Platense debe, por Picco, la compra que le hizo a Colón y el porcentaje que le corresponde al club santafesino por la venta del futbolista a Brasil).