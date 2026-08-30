Colón perdió ante Racing de Córdoba por 1 a 0 este domingo en el marco de la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional de fútbol de AFA.
Fecha 27
Así quedó la tabla de posiciones tras la derrota de Colón
El Sabalero perdió este domingo ante Racing de Córdoba por 1 a 0.
Colón visitó este domingo a Racing de Córdoba por la fecha 27 de la Primera Nacional. Foto: Facundo Luque.
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El encuentro se disputó desde las 17 en el estadio Miguel Sancho del barrio Nueva Italia de la ciudad de Córdoba, con transmisión del stream oficial de AFA, LPF Play.
El gol fue convertido por Pablo Chavarría a los 28 minutos del primer tiempo en el rebote del penal que atajó Matías Budiño.
Con este resultado, el rojinegro quedó 3° con 42 puntos, 32 goles a favor y 19 en contra, a 7 de la primera posición, aún en zona de clasificación al Torneo Reducido.
Tabla de posiciones
Cuándo vuelve a jugar Colón
El rojinegro volverá a jugar el próximo sábado 8 de agosto ante San Telmo en el Estadio Brigadier Estanislao López por la 24° fecha del torneo.
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